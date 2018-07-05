Ужасные и раздражающие люди, которых вы встретите в спортзале

Время от времени в спортзал ходит практически каждый, и именно поэтому там собирается такое разнообразие странных людей, на которых просто нельзя не обратить внимания. Именно они могут сделать тренировку невыносимой, а то и покалечить кого-нибудь из рядом стоящих. Обычно они представления не имеют даже об азах выполнения упражнений и даже толком не знают, зачем пришли в качалку. Зато точно знают, что их подписчики в инстаграме просто жить не могут без ежедневного фотоотчета о том, как прошла тренировка и как сидят эти новые обтягивающие штаны.

Кроссфитер

Мерзкие улыбающиеся парни, которые получают прилив энергии от каждого немыслимого упражнения, безумно бесят. Смотришь на него, а он с огромным блином прыгает на высоченный ящик, чтобы одной рукой после этого подняться по канату, и понимаешь, что с ним точно что-то не так. Ну не может человек выжить после таких выматывающих тренировок. А у него они, видимо, каждый день, потому что приди в любой момент в зал — он будет там. Йог Эти чуваки думают, что они в зале одни. Они лежат часами на коврике или застывают в позе дерева с непроницаемым лицом, и твои пыхтения по соседству вовсе не мешают им медитировать. И не дай бог ввязаться с ним в диалог. Просто очень бесит, когда тебе бесстрастным тоном объясняют, что ты чудовище, раз ешь животный белок для прироста мышечной массы. Ну да, этот парень накачался на одной чечевице. Товарищ без штанов

Это люди с полным отсутствием комплексов, да и здравого смысла. Именно они приходят в качалку в обтягивающих спортивных трусах, которые даже не всегда видны из-под длинной майки. Якобы, так им ничто не мешает проводить свой «день ног». Но побойтесь бога, в зал же ходят дамы. А они бы, пожалуй, предпочли не видеть всего того, что обтягивают эти модные спортивные трусы. Странные подружки

Странные подружки — это один персонаж, всегда существующий в паре. Они ходят от снаряда к тренажеру вместе, не разъединяя рук. Фотографируют друг друга в разных позах, обсуждают соседей по качалке, листают инстаграм. Словом, делают все, кроме того, зачем обычно люди приходят в спортзал. При этом тренажеры они используют вместо скамеек, а согнать их оттуда практически нереально. Переговорщик

Чувак с мобильным телефоном не прерывает своей беседы даже тогда, когда есть риск, что 70 кг в виде штанги упадут прямо ему на грудь. В его наушниках то ли заботливая мамуля, то ли требующая постоянного контроля девушка постоянно заставляют его комментировать происходящее и строить планы на вечер, не отходя от стойки с блинами. Мистер Цыплячьи ноги

У этого парня «дня ног» не бывает никогда. Он задался целью «раскачать грудак», поэтому выглядит, как эскимо на двух палочках, ну или как цыпленок. Зато он любит делать селфи, напрягая большую грудную мышцу. Остальное, видимо, планирует спрятать под широкими джинсами. Жаль, посетителям спортзала все равно приходится видеть его бледные волосатые тонкие ножки. Мощный старикашка

Такая загадка природы обязательно присутствует в каждой качалке. Глянешь на этого ветхого дедулю — кажется, что он доживает свои последние дни. Но стоит ему подойти к снаряду, как обнаруживаются нехилые такие мышцы, которым можно дружно завидовать всем спортзалом. Ногами, он, естественно, выжимает больше, чем ты. А его техника приседов настолько идеальна, что, видимо, он работал над ней последние 50 лет. Безумный тренер

Бедняги-тренеры в спортзалах слоняются от новичка к новичку в надежде заполучить дополнительный заработок. Но стоит этому случиться, как начинается цирк. Особенно не везет юным худеющим дамочкам, которые верят, что если тренер выглядит спортивно, то и они скоро станут такими. Ага, если не убьются во время очередного безумного упражнения, которое им навязывается под видом «моментально убирает живот». Сладкая парочка

Эти люди недавно съехались и решили, что совместные походы в спортзал — лучшая форма здорового образа жизни. На самом деле, парень просто боится отпускать свою девушку в это царство качков одну, а девушка мечтает похвалиться новым парнем хоть где-нибудь. У них одинаковые спортивные шмотки и упражнения тоже одинаковые, поскольку они не имеют представления о том, как нужно тренироваться мужчинам и женщинам. От травм их спасает только закончившийся на четвертом походе в качалку энтузиазм. Фотомодель

Девушка с айфоном у большого зеркала в спортзале — это уже классика. Скажи спасибо, если она не просит тебя сфотографировать ее, «будто я тренируюсь». Вреда от них, в основном, нет, но именно эти персонажи всегда оказываются между тобой и зеркалом точно в тот момент, когда тебе нужно следить за техникой.