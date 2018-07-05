Как на Руси жили иностранцы

Международные контакты, так привычные для нас сегодня, были не редкостью и для наших предков. В первую очередь стоит вспомнить о легендарном вожде, которого в IX веке славянские и финно-угорские племена призвали на княжение в Новгород.

Где жили

Как и местное население, иностранцы проживали в динамично развивавшихся городах, которых на рубеже IX-X веков насчитывалось 25, в XI столетии-89, а в конце XII века их количество возросло до 224. Незадолго до монголо-татарского нашествия в Древней Руси существовало примерно 300 городов.

Недаром варяги именовали Русь страной городов — Гардарики. Вероятно, подобное впечатление у викингов сложилось благодаря крупным городам, расположенным вдоль знаменитого торгового пути «из варяг в греки». Так, в древнеисландских сагах упомянуто 12 городов, среди которых были Новгород, Старая Ладога, Киев, Полоцк, Смоленск, Муром и Ростов.

Зачем приезжали

Поводов для посещения иностранцами Древнерусского государства было много, но главным из них стала торговля, которая осуществлялась в трех основных направлениях: восточном, западноевропейском и средиземноморском. Торговые ярмарки в Москве, Новгороде, Пскове, Архангельске, Смоленске и др.

С большим энтузиазмом скандинавские легионеры по приглашению князей устраивались на военную службу. Бывало, что войска состояли исключительно из иностранных наемников.

В первой половине X века в древнем Киеве уже существовала еврейско-хазарская община, которая нередко оказывала финансовую поддержку правящему князю в обмен на его покровительство. Подобная система взаимовыгодных отношений была принята и у германских императоров франконской династии.

«Заморские» священники, ученые, врачи и ремесленники пользовались большим уважением и авторитетом, что выделяло их среди иностранного сообщества, проживающего на территории Древнерусского государства.

Для регулирования прав и обязанностей иностранных граждан заключались и международные договоры. Примером может служить Договор князя Олега с Византией, заключенный 2 сентября 911 года на очень выгодных для наших предков условиях. Стоит отметить, что свод законов «Русская Правда» предоставлял иностранцам практически равные права с гражданами Древней Руси.