«Закадычный друг»: что на самом деле означает это выражение

Как определяют исследователи-лингвисты, слово «закадычный» буквально трактуется как «духовно, душевно близкий человек, товарищ». Однако такая трактовка в корне меняет настоящее значение выражения.

Духовно близкий

Такое понятие исходит к бессмертию человеческой души, которая, по мнению наших предков, сокрыта от посторонних глаз в потаенном месте на теле. Оно расположено за кадыком, на шее. Отсюда — «за кадычный» — закадычный, имеющий на двоих одну душу. Слово «кадык» пришло в русскую речь из тюрских языков и закрепилось в нем приблизительно в XV веке.

Одни лапти

Второе предположение, также получившее право быть в числе вероятных версий — происхождение понятия «закадычный друг» от слова «кочедык». Так назывался специальный инструмент, применяемый предками для изготовления изделий из лыка, в том числе — лаптей. То есть, это друг, имеющий одинаковые с нами лапти, связанный неразрывными связями, единой нитью.

До смерти

В словаре Даля можно встретить еще одно обозначение фразы. Он обращает внимание на интересный глагол «закадычить» — зарезать, взять за душу. То есть, закадычным принято называть такого друга, с которым предполагается дружить всю жизнь, до самой смерти. Также это выражение справедливо в отношении не просто хороших, а отчаянных, удалых друзей, не боящихся потерять свою жизнь или отвоевать жизнь товарища.

Собутыльник

Раньше также существовало устойчивое выражение «заливать за кадык», которое обозначало употребление алкоголя. Так что закадычный друг — это человек, с которым вместе пьют.

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