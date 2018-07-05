Каким было лечение на Руси

Первым известным нам врачом на Руси считается грек Иоанн Смер, которого пригласил в Киев князь Владимир. В Средние века были весьма популярны травники и зелейники — книги о лечебных травах или «простых снадобьях». Этот жанр восходил к трактату Диоскорида и трудам Галена, подвергшимся переработкам и переводам в Византии и на исламском Востоке.

По всей видимости, именно византийские травники оказывали влияние на медицину на Руси — как правило, ей занимались монахи, собиравшие лекарственные травы. Целый ряд святых (Пантелеимон, Косьма и Дамиан) почитались как покровители врачевания. При этом существовала и народная славянская традиция, зачастую связанная с языческими практиками.

Травы

Не сохранилось старославянских травников этого периода, хотя вполне возможно, что они существовали. Но описания врачеваний можно встретить в житиях, например, в «Повести о Петре и Февронии» дочь бортника Феврония, исцеляет муромского князя князя Петра медом. В крупных русских монастырях существовали лечебницы.

Позже в Московском государстве появились прототипы аптек — «зелейные лавки», в которых «зелейники» торговали различными травами и приготовленными из них лекарствами. При Иване IV в Москве открывается аптека с «немцем», т. е. иностранцем.

Считается, что один из врачей, служивших на Строгановских солеварнях, некто Кайбышев, перевел с греческого лечебник, получивший на Руси известность под названием «Лечебника Строгановских лекарств о врачевании от всяких болезней и о всяких зелейных спусках». Травник до нас не дошел, но ссылки на него присутствуют в более поздних рукописях.

Аристотелевы врата

В середине XV века появился старославянский перевод комментариев Галена на сочинения Гиппократа — «Галиново на Ипократа». Переводились также «псевдоаристотелевы» книги (арабские и европейские средневековые комментарии на сочинения Аристотеля), которые на Руси называли — однако православная церковь сочла «Аристотелевы врата» еретическими, и в 1551 году их запретил Стоглавый собор. Тем не менее, «Аристотелевы врата» довольно долго имели хождение, переписывались и оказали значительное влияние на русских врачей того времени.

В это же время на Руси получили распространение многочисленные лечебники и сборники фармацевтического содержания (травники, зелейники, «прохладные вертограды»), в которых описываются не только приемы изготовления лекарств, но и некоторые химические операции, в частности операции «перепускания», т. е. дистилляции, фильтрования, мацерации, кристаллизации и пр.

Сохранились сотни рукописей «вертоградов». В основном это переводы двух европейских травников: польского перевода с латинского подлинника и немецкого, нижнесаксонского травника, изданного в Любеке в 1492 году немецким книгопечатником, именуемым в русском переводе «Стефаном Андреевым сыном».

Лекарственные травы

Польский «вертоград» был переведен на русский язык поляком Станчевским по предложению серпуховского воеводы Фомы Афанасьевича Бутурлина в 1588 году. Немецкий травник был переведен ранее, в 1534 году, Николаем Булевым, родом из немецкого Любека, но прожившим почти всю свою жизнь на Руси, — сначала в Новгороде, а затем в Москве, где он был придворным врачом Василия III.

Использование лекарственных трав в России приняло особо широкий размах в середине XVII века, когда царем Алексеем Михайловичем был создан специальный «Аптекарский приказ», ведавший снабжением лекарственными травами не только царского двора, но и армии.

В 1654 году в Москве была организована первая в России медицинская школа, где готовили и аптекарей. Были созданы «аптекарские огороды» — сады, где разводили лекарственные растения. В Москве их было несколько, например, у Кремля, за Мясницкими воротами и в Немецкой слободе.

Готовили лекарства из растений на особых «поварнях»; при этом руководствовались специальным наставлением «о пропущении вод» (дистилляции), заимствованным из немецкой книги Иеронима Брауншвейгского. При этом русский переводчик, имя которого до сих пор точно не выяснено, внес в свой перевод очень много оригинальных данных.

Одним из исследователей, впервые занявшихся историей русской медицины, был филолог Николай Саввич Тихонравов (1832-1893). Он изучал старославянский «Зелейник», в котором средства лечения основывались, как правило, на прикладывании к больному месту различных смесей. В том числе с использованием молока кобыльего, капустного корня (при икоте), «землицы морския» (при кровотечении), желтка яичного, «с камецом съ вередным смятши» (при заражении или падении с лошади).

В отдельных случаях рекомендовалось писать молитвы на хартиях и привязывать их к челу. Для лечения использовали тесто и инстинкт животных, чувствующих болезнь хозяина: «Аще кто болитъ, то тестомъ всего помажи теплымъ, лице руце и нозъ и псу дай: аще ясть, то живъ будетъ больный… а, не ясть, то умретъ; аще ли чашу пьетъ больный, останется и возлий на пса, аще вострясется песъ, то умретъ…». Вряд ли стоит в наше время пытаться использовать такие рецепты (более того, это может быть опасно). Но приятно знать, что наши предки заботились о своём здоровье.