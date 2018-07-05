Сколько раз на самом деле могли крестить Русь

Русь крестилась не единожды. Так утверждают униаты, так говорят и многие историки. Оспаривается не только традиционная дата крещения Руси, но и преемственность Русской Православной Церкви от Византийского Патриархата.

О чём молчат хроники

Сегодня тезис от том, что наше государство приняло крещение в конце X века, не подлежит обсуждению. Он приобрел значение неоспоримого догмата, несмотря на то что в этом вопросе существует множество пробелов. К примеру, даже авторитеты Православной Церкви склонны думать, что дата крещения — 988 год — может быть приблизительной.

В советской историографии получила популярность точка зрения, согласно которой при святом Владимире крестилась не вся Русь, а только сословная верхушка. Государство при этом продолжало оставаться преимущественно языческим.

Любопытно вот что. В иностранных источниках X-XI веков исследователи до сих пор не нашли свидетельств о крещении Руси в 988 году. К примеру, историк-медиевист Федор Фортинский в 1888 году — в канун 900-летия «Владимирова крещения» — проделал обширную работу, отыскивая в европейских источниках хотя бы малейшие намеки на столь знаковое событие.

Ученый проанализировала польские, чешские, венгерские, немецкие, итальянские хроники. Результат его поразил: ни в одном из текстов не нашлось хоть каких-либо сведений о принятии Русью христианства в конце X века. Единственным исключением стало сообщение немецкого каноника Титмара Мерзебурского о личном крещении великого князя Владимира в связи с намечающейся женитьбой.

«Еще более странным является молчание православных источников, в первую очередь, византийских и болгарских. Идейно-политический момент в этом случае кажется самым важным», — пишет историк Михаил Брайчевский. И действительно в значимых письменных источниках Византии мы находим сведения о падении Херсонеса, договоре Владимира Святославича с императором Василием II, вступлении в брак киевского князя с принцессой Анной, участии русского экспедиционного корпуса в междоусобной борьбе за константинопольский престол, но ни слова о крещении.

Чем же объяснить отсутствие сведений в иностранных хрониках о крещении Руси при Владимире? Может, тем, что христианство пришло на Русь в другое время или наше государство крестилось не один раз?

Полемика

В конце XVI столетия часть иерархов Западнорусской митрополии решила укрепить свои позиции через связь с Римом, что привело в 1596 году к скрещиванию западной и восточной ветвей христианства — униатству. Событие вызвало конфликт в среде западнорусского общества и заставило переосмыслить не только догматические расхождения православия и католицизма, но и всю историю взаимоотношений двух Церквей.

Одной из главных тем, обсуждаемых полемистами, было возникновение христианства в Древнерусском государстве. Как важнейшее событие в русской истории оно принципиально влияло на характер национальной и религиозной идентичности. Среди множества поднимаемых вопросов были следующие: источник крещения (Константинополь или Рим), история самого крещения (кем и когда), было ли произведено крещение во время схизмы или единства Западной и Восточной Церквей, при каких Патриархе и Папе оно проводилось.

В одном из главных источников идей русского униатства — сочинениях теолога Речи Посполитой Петра Скарги — утверждалось, что крещение Русь приняла от Патриарха, послушного Риму, и произошло это в IX столетии, то есть задолго до крещения Владимира, когда Церковь была едина. Другими словами, он доказывал, что Русь крестил Рим. Подчиненность Русской Православной Церкви Римской митрополии, по мнении Скарги, подтверждалась документально — подписью митрополита всея Руси Исидора под Флорентийской унией в 1439 году.

Множественные крещения

Еще один униат — архиепископ Смоленский Лев Кревза — выдвинул мысль о тройственном крещении Руси. Первое, по его мнению, произошло в IX веке при византийском Патриархе Игнатии, второе — в том же столетии во время миссионерской деятельности Кирилла и Мефодия, и третье — общепринятое — при Владимире.

Концепцию двойственного крещения Руси предлагал духовный писатель, архиепископ Полоцкий Мелетий Смотрицкий. Одно (упоминаемое Кревзой) крещение, произошло в 872 году при Патриархе Игнатии, якобы послушном Папе Николаю I, и связано было только с Галицкой Русью. Принятие христианства Киевской Русью при Владимире Смотрицкий относил не к 988-му, а к 980 году. При этом он утверждал, что Патриарх Николай Хрисоверг, благословивший крещение Руси, был в единстве с Римом.

В «Палинодии» архимандрита Киево-Печерской лавры Захарии Копыстенского речь шла только об одном крещении, которому, однако, предшествовали три «уверения». Первое — «уверение Россов» — Копыстенский связывает с традиционной легендой о путешествии апостола Андрея по русским землям.

Но дальше всех пошел православный епископ Сильвестр Коссов, выдвинувший в 1630-х годах гипотезу о пятикратном крещении Руси: первое — от апостола Андрея, второе — в 883 году при Патриархе Фотии от Кирилла и Мефодия, третье — миссия епископа, свершившего чудо с Евангелием в 886 году (также при Фотии), четвертое — при княгине Ольге в 958 году и пятое — при Владимире. Все крещения, по словам Коссова, произошли od graekуw (от греков).

Западнорусский богослов Лаврентий Зизаний в Большом катехизисе, созданном в начале 1620-х годов, по сути объясняет почему поднимаются вопросы о множественном крещении Руси. Он пишет, что «крещён есть русский народ не во едино время, но четверократно», так как в результате первых трех крещений «мала часть людей крестищася».

Современные исследователи серьезное значение придают гипотезе о крещении Руси от киевских князей Аскольда и Дира. По мнению известного специалиста по славянской культуре, историка и археолога Бориса Рыбакова, христианами в середине IX века стали главным образом представители древнерусской социальной элиты. Однако данное событие ученый рассматривает на общегосударственном фоне, как имеющее непосредственное значение для дальнейшего развития Руси.

«Редактор «Повести временных лет», — пишет Рыбаков, — по каким-то соображениям утаил от нас это событие и приписал крещение Руси князю Владимиру Святославичу. При этом летописный рассказ оказывался в противоречии с включенным в летопись текстом договора 944 г., где прямо говорится о христианской Руси и о церкви св. Ильи в Киеве».

Зачем весь спор

В ведущейся много столетий полемике вокруг крещения Руси кроме проблемы количества крещений и значимости того или иного крещения в масштабах Древнерусского государства на первый план выходит вопрос преемственности христианства. Кто является крестным отцом Руси — Рим или Константинополь? Все это зарождалось в рамках противостояния униатов и православных в Речи Посполитой и выразилось в борьбе двух лагерей за приоритетное право говорить от имени «Руси».

«Столь подробная разработка многократных крещений связана с необходимостью оспорить у униатов возможность хоть каким-либо фактом привязать Киевскую митрополию к Риму и западному христианству», — пишет историк Олег Неменский . Именно рубеж XVI-XVII столетий, подведший Россию к временам Смуты, определял политическую легитимность государства и его церковную ориентацию.

Но если униаты Речи Посполитой, «привязывая» свою Церковь к Риму, пытались доказать свое верховенство и вторичность Москвы, то украинские униаты действовали хитрее. Они отказались от однозначного лозунга «Русь крестил Рим» и намеревались выстроить более сложную схему, соединяющую Греко-Католическую Церковь и с Римом, и с Константинополем.

А вот Русская Православная Церковь поставила свою точку в этих изысканиях: «Русь приняла крещение по греческому образцу в 988 году от равноапостольного святого князя Владимира». Что ж, может, и так.