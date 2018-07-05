Почему обычай новгородцев мыться в банях шокировал древних киевлян

Монах Нестор, автор старейшей дошедшей до нас русской летописи «Повести временных лет», вложил в уста апостола св. Андрея Первозванного такие слова о новгородцах (ильменских словенах), якобы сказанные после его мифического путешествия по землям будущей Руси (на которых в I веке н.э. ещё никаких славян не было): [С-BLOCK]

«Удивительное видел я в Словенской земле на пути своём. Видел бани деревянные, и разожгут их сильно, и разденутся догола, и обольются квасом кожевенным, и возьмут молодые прутья, и бьют себя сами, и до того себя добьют, что вылезут еле живые, и обольются водою студеною, и так оживут».

Некоторые историки считают этот пассаж, как и само сказание о крещении Руси св. Андреем, позднейшей вставкой. Историк А. Карташёв считал, что так некий киевлянин хотел посмеяться над новгородцами. Однако всё это лишь подчёркивает главное: то, как жители Северной Руси парились в горячих банях, казалось жителям Южной, Киевской Руси странным и смешным. Неужели киевляне в те времена сами не мылись?

Римские истоки банной культуры

Для решения этих вопросов необходимо разобраться в том, откуда взялись на Руси горячие бани, и как вообще мылись в средние века на Руси и в Западной Европе.

Слово «баня» пришло в славянские языки из латыни, куда оно, в свою очередь, было заимствовано от древнегреческого «баланейон». Греко-римская цивилизация развила высочайшую культуру гигиены тела и полезного досуга, связанного с мытьём и времяпровождением в общественных банях — термах. Как многие другие достижения античности, римские термы были унаследованы византийской цивилизацией, а затем арабами, завоевавшими большинство стран древней Римской империи. [С-BLOCK]

В XIV веке марокканский путешественник Мухаммед ибн Баттута описал, что для обеспеченных жителей Каира, особенно для женщин, пребывание в общественных банях было излюбленным времяпровождением. Богатые арабские матроны порой уходили туда на целый день, брали с собой еду и служанок. Археологические раскопки обнаружили, что в первые века после арабского завоевания потолки и стены общественных бань часто расписывались картинками с эротическими намёками (например, с изображением танцовщиц), несмотря на запрет ислама изображать живые существа. Очевидно, в банях он не соблюдался достаточно строго. Через арабов обычай строить бани и париться в них восприняли турки. Видоизменив их, они создали свои знаменитые турецкие бани.

В Западной Европе, несмотря на варварское завоевание, римские термы не были забыты насовсем. С постепенным возрождением городской жизни и ремёсел возрождаются и общественные бани. Средневековые манускрипты полны иллюстраций, свидетельствующих о широком распространении и популярности бань. В банях часто помещались цирюльни.

Стереотип, будто европейцы в средние века мылись редко, абсолютно неверен. Упадок бань и пренебрежение гигиеной начались в Европе лишь в XVI веке. Это было связано с двумя обстоятельствами. Первое — повсеместный рост религиозного фанатизма, вызванный борьбой между католичеством и только что возникшим протестантизмом. Представители обеих конфессий старались быть самыми благочестивыми, а потому усиленно осуждали любое обнажение тела. Вторая причина, возможно, была более действенной — экономия древесного топлива в связи с повсеместным сведением лесов на нужды кораблестроения и металлургии.

Народные истоки русской бани

Влияние римской цивилизации было не единственным, способствовавшим возникновению бань в средневековой Европе. Очевидно, что обычай мыться горячей водой в специально натопленных помещениях издревле бытовал у германцев и славян. Древнейшие свидетельства о существовании бань у англосаксов относятся к VIII веку. Если общественные бани в античности и в средние века посещали люди с достатком, то в деревнях, где жило подавляющее большинство населения, люди строили привычные нам небольшие семейные деревянные бани.

Распространение слова «истобка», которым баня обозначалась у славян до заимствования древнеримского термина, возможно, указывает на общие славяно-германские истоки этого народного обычая. Выдающийся чешский славист Любор Нидерле полагал, что «истобка» происходит от древнегерманского stube. Но не исключено, что заимствование здесь — обратное, от слова «истопити». Как бы то ни было, но деревянная баня, где пар получался путём плескания воды на раскалённые камни — древний обычай славян и германцев ещё до образования у них государств.

Это был также давний обычай финнов. При этом нельзя сказать, что баня древних новгородцев была заимствованием у финнов, а не наоборот. Финская сауна — изобретение ХХ века, а традиционная финская баня ничем не отличалась от русской.

Мылись все, но немного по-разному

Баня у славян имела ещё одно название — «мовница». Впервые обычай древних русов и славян мыться в банях упомянут в договоре киевского князя Олега с Византией (911 г.), где оговорено право русских купцов строить на своём дворе в Константинополе собственные бани для омовения. «Истобкой» называется баня в летописном рассказе о мести княгини Ольги древлянам, когда она пригласила древлянских послов в баню, заперла их там и сожгла.

Вот тут мы и выходим на решение вопроса о том, что же шокировало киевского летописца в новгородских банных обычаях. Сказание об Ольгиной мести подтверждает, что горячие бани были известны и в Киевской земле. Да и договор Олега с греками подписывали от имени Руси представители южных племён — полян, северян и т.д., но новгородские словены среди них не упомянуты (зато упомянуты ростовцы, то есть представители финского племени меря), они впервые появляются в дипломатических актах лишь с аналогичного договора князя Игоря (944 г.). Значит, киевляне в X-XII веках, также, как и жители Северной Руси, тоже мылись в горячих банях. Чем же объяснить иронию летописца, когда он пишет о новгородских банях? [С-BLOCK]

Объяснения тут, как представляется, могут быть такие. Первое — Нестора (или другого составителя) забавлял не сам обычай мыться, а то, чем он сопровождался в Новгороде: обливание квасом, хлестание вениками, обливание холодной водой. Вспомним, что позднее западноевропейских путешественников всегда шокировал обычай русских окунаться после бани в прорубь. Второе — городская культура в Киеве стояла несравненно выше, чем в Новгороде, и во времена Нестора (начало XII века) там уже существовали большие общественные бани на западноевропейский (римско-византийский) манер, где, конечно, не было описанных выше «истязаний», а всё совершалось более чинно. Впрочем, одно другому не противоречит. Единственное, что склоняет в пользу только первого объяснения — в Киеве археологи, кажется, пока не нашли остатков сооружений древнерусского периода, которые могли служить общественными банями.