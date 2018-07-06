«Сидел, обнимал Кубок Стэнли и думал, что это во сне». Самый незаметный русский герой «Вашингтона»

26-летний Дмитрий Орлов помог «Вашингтону» выиграть первый в истории Кубок Стэнли. В интервью Sport24 российский защитник рассказал о своей самой большой победе, впечатлениях от чемпионата мира по футболу и родном Новокузнецке.

«Сборная России заслужила победу над Испанией»

— Как вам матч Россия — Испания?— Рад за нашу сборную. Такая важная победа для всей страны. Смотрел с трибуны, и эмоции были потрясающие. Когда выиграли, кто-то меня даже пивом облил. На радостях.

— На четвертьфинал в Сочи полетите?— Не получается. Будем с друзьями большой компанией смотреть по телевизору.

— Вы вообще как к футболу относитесь?— Слежу только за крупными турнирами: чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов. Прямо скажем, не самый большой фанат футбола.

— Знакомы с Александром Головиным , который, как и вы, родом из Новокузнецкой области?— Знаю, что он мой земляк, но мы не знакомы. Конечно, в нашем родном городе все за него очень болеют. Слышал, что им интересуются «Челси» и «Ювентус». Хорошо, когда у русского игрока есть возможность уехать и попробовать свои силы в европейском чемпионате.

— Шутки пошли, что все знаменитые российские хоккеисты приехали на матч, и Россия впервые в истории в четвертьфинале ЧМ. Ощущаете себя талисманом?— Ну, это вряд ли. Ха-ха. Просто все правильно сложилось. Испания, конечно, посильнее, но на таком турнире все выкладываются по полной, да и удача была на нашей стороне. Россияне заслужили эту победу. Было так много разочарований, негатива, так что пора было побеждать.

— Как оцените шансы с Хорватией?— Да я не футбольный аналитик, мне трудно оценивать. В футбол играл только в детстве. Важно после большой победы над Испанией чуть-чуть остыть и с холодной головой выйти на четвертьфинальный матч.

— Круче гуляла Москва или Вашингтон после победы?— И там, и там было хорошо. Спорт всегда сближает людей. Это очень круто для всех!

— Понятно, что Александра Овечкина узнают на каждом шагу в России. А вас?— Не уверен, что стал более известным для широкого круга людей. Не замечаю каких-то изменений. Иногда подходят, но большого ажиотажа нет.

Василий Кошечкин , когда к нему подходят в общественных местах и спрашивают «Вы Василий Кошечкин?», в шутку иногда говорит: «Нет». У вас подобное желание никогда не возникало?— Иногда подходят и с неуверенностью в голосе спрашивают: «Вы Орлов Дмитрий?». Я всегда говорю: «Да».

«Когда сидел с кубком, обнимал его, казалось, что все происходит во сне»

— В команде на Овечкина не обиделись, что он с кубком не расставался?— Такого не было. Ха-ха. У Саши были искренние эмоции, он очень хотел выиграть этот трофей. Да к тому же у каждого в команде была возможность подержать кубок. И еще будет.

— В интернете были популярны шутки, что Анастасии Овечкиной стоит начать волноваться… — Настя все понимала и нормально ко всему относилась. Она знает, что Саша ее любит. Все это шутки. Главное, что наконец-то он выиграл кубок, потому что много разговоров было после прошлого сезона, якобы Овечкин закончил с хоккеем. Саша доказал всем, что остается великим игроком. Сейчас ему уже никто ничего не может сказать: у него есть кубок и десяток личных трофеев. Скажу еще, что Овечкин не только великий хоккеист, но и очень хороший друг.

— Согласны, что в этом сезоне Овечкин изменился, стал больше играть на команду, отсюда и такой результат?— Да, он стал больше в защите отрабатывать. Но всегда, когда игрок добивается результата, говорят, что он прибавил и так далее. Саша действительно был одним из лучших игроков в «Вашингтоне». Но он таким был в каждом сезоне.

— Из соцсетей можно было сделать вывод, что самые милые и крутые празднования были, когда вы собрались в узком кругу с семьями Овечкина и Кузнецова и кубком. Действительно ли?— Ну да. Мы же русские, нам вместе комфортнее всего. Очень классно провели время, тем более рядом были наши родители и жены. Но и сразу после победы атмосфера в раздевалке была очень крутая. Когда наливаешь в кубок шампанское и пьешь из него, испытываешь непередаваемые эмоции. Они на всю жизнь. Исполнилась мечта детства. Тут даже слова не подобрать. Когда сидел с кубком, обнимал его, казалось, что все во сне происходит.

— Известна уже дата, когда вы повезете кубок в Новокузнецк?— Пока нет, в ближайшее время будет ясно. Скорей всего будет не в середине июля, а позже.

— Еще показалось из всевозможных видео, что вам было тяжело выдержать такой длинный марафон вечеринок. Сами-то чувствовали, что отмечать также непросто, как и выигрывать? — Конечно, устаешь. Все-таки у нас был длинный сезон. Первые дни ты на эмоциях празднуешь, а потом уже охота поспать, да просто отдохнуть. Сейчас уже успокоился, все-таки три недели прошло. Через пару недель можно потихоньку начинать готовиться к сезону.

— Задумались, что будете делать с кубком в ваш день? Мэтт Мюррей кормил собаку из него. — Есть кое-какие мысли. Понимаю, как хочу провести с ним день в Новокузнецке. Надо только все тщательно продумать, чтобы и людям показать, и самому получить удовольствие.

— С какими чувствами в последние годы возвращаетесь в Новокузнецк? Все-таки жизнь там сильно отличается от жизни в Вашингтоне и Москве. — Конечно, отличается. Но всегда приятно вернуться в родной город и увидеться с друзьями. Близких товарищей осталось не так много, но они есть: с кем играли в детстве и юности. Когда приезжаю в Новокузнецк, то всегда воспоминания нахлынывают. К тому же, родители, старший брат и бабушки с дедушками живут там.

— Ваш первый тренер Владимир Ефимов рассказывал, что в новокузнецкой хоккейной школе сейчас огромные проблемы, и тренеры получают по 10-12 тысяч зарплату. Правда ли стало хуже по сравнению с тем, что было в ваши годы?— Я, к сожалению, не очень хорошо знаком с ситуацией. Слышал, что детская школа отделилась от команды «Металлург». То, что клуб исключили из КХЛ, тоже подкосило школу. Надеюсь, что я привезу кубок в детскую школу, и для ребят это станет стимулом расти в профессиональном плане, да и люди найдутся, которые смогут помогать команде.

«За день до решающего матча с «Вегасом» уснул с трудом»

— Когда вы поняли, что не отдадите финал «Вегасу»? — Ну как мы могли понять? В хоккее всякое может случиться. Перед пятым матчем, когда вели в серии 3-1, у меня в голове было много мыслей. Два дня между играми дались тяжело. Уже начинал представлять, как мы выиграем, что делать будем. Стал себя успокаивать, гнать эти мысли. Понимал, что можно перегореть, и тогда все. За день до решающего матча с трудом уснул. Только когда вышел на лед, успокоился и перестал думать об этом.

— Сами хоккеисты перед решающей игрой знают о том, что в команде закупают шампанское, планируют праздник?— Конечно, знаем. Все всё прекрасно понимают, да и кубок присутствует на арене. Хорошо, что мы свой шанс реализовали с первой попытки.

— По ходу финала вы говорили, что показываете свой лучший хоккей в карьере. Сейчас мнение не поменяли?— Это был лучший год в моей карьере, да и мы выиграли. Хорошо, что клуб старается сохранить чемпионский состав. Правда, ушли Орпик, Грубауэр и Бигл. Но вроде бы все остальные должны остаться. Хотелось бы, что коллектив по максимуму сохранился.

— У вас, кстати, в финале были ошибки. Из-за нервов?— Ошибаются все. Иногда это приводит к голам, а порой вратарь делает сэйв, и про твою ошибку забывают. Я в этом году очень много играл. Когда делал ошибку, понимал, что смогу ее исправить уже в следующей смене. Из-за этого уверенность появилась. Проще играть, когда есть доверие тренера.

— Перед стартом сезона вы получили длительный контракт на 30 млн долларов, что подразумевало, что от вас ждут прогресса и стабильной игры. Насколько было сложно справиться с давлением?— Да не было никакого давления. Я был очень доволен, что подписал такое соглашение. Летом я хорошо готовился и хотел успешно выступить в сезоне. Так в итоге и получилось.

— Переговоры с «Вашингтоном» сложно проходили? Или «Кэпиталз», узнав, что вы можете уехать в Россию, мигом пошли на ваши условия?— Не думаю, что это связано. За год до этого у нас были длительные переговоры, и я подписал контракт только на Кубке мира. После этого я сразу сказал агенту, что хочу следующее соглашение подписать как можно раньше. Чтобы спокойно готовиться к сезону и не волноваться. Здорово, что мы быстро договорились, подписали соглашение в конце июня. А с учетом того, что мы взяли Кубок Стэнли, думаю, от этого контракта выиграли обе стороны.

«Когда «Вашингтону» нужен был гол в плей-офф, мы его забивали»

— Четыре года назад у вас был жуткий перелом кисти. Сейчас бывает, что может беспокоить?— Тяжелое время было. Неизвестно, как могло все сложиться. Спасибо агенту и моим родным, которые были все время рядом и поддерживали меня. Было время обдумать все, посмотреть на жизнь другими глазами. Возможно, я что-то потерял в плане игры, потому что пропуск сезона сильно сказывается. Но сейчас окончательно пришел в себя, и кисть не беспокоит.

— Вы тогда очень много пропустили. Всегда верили, что сможете вернуться?— Разные мысли посещали меня за это время. Были разговоры о том, чтобы делать вторую операцию. Но я сразу наотрез отказался, потому что и так тяжело было вытерпеть срок восстановления. Сейчас об этом уже не думаю, тяжелый этап жизни пройден. Было нелегко, но я прошел через него и доказал на своем примере, что можно выйти из любой ситуации. Главное просто верить.

— Сколько в среднем вы получаете травм за один сезон?— После травмы руки, славу богу, ничего серьезного не было. Надеюсь, так будет и дальше продолжаться.

— В плей-офф у Кузнецова были проблемы с плечом, у Бэкстрема был сломан палец, и он даже в крагу не влезал. Что с вами было?— Со мной все в порядке было. Дорогого стоит, когда твои партнеры играют с травмами через боль. Выходя на лед, ты понимаешь, что не можешь их подвести. Это вдвойне сплачивают команду.

Никита Кучеров говорил, что «Вашингтон» играл в советский хоккей. Согласны?— Возможно, так и было. Когда нам нужен был гол в плей-офф, мы его забивали. Обязательно кто-то выстреливал в нужный момент. Именно поэтому мы и выиграли.

— Соперники, наверное, терпеть не могли Уилсона, который всегда мог за себя и за партнером постоять?— Это да. Он мощный игрок. Когда сидишь на лавке и видишь, как Том собирается сделать на сопернике силовой прием, понимаешь, что тому человеку будет ой как больно. Многие игроки пытаются от него увернуться. Нам повезло иметь такого партнера.

— В «Вашингтон» с каждым годом все меньше верили. Давила ли на вас эта полоса невезения «Кэпиталз»?— На это старался внимания не обращать. Мне кажется, после двух Президентских кубков (приз за победу в регулярном чемпионате — прим. Sport24) о нас вообще немного забыли.

— После того, как прошли «Питтсбург», почувствовали облегчение?— Серия с «Питтсбургом» получилась очень нервозной, но у нас с ними так все время. Приятно было обыграть «Пингвинз» и выйти в следующий раунд. Было много радости в связи с тем, что наконец-то удалось преодолеть этот рубеж. Прям отдушина. Но и с «Тампой» серия получилось интересной — в семь матчей. Может, смогли бы и раньше закончить, но там Василевский творил чудеса.

— Когда вы выиграли Приз принца Уэльского за победу в Восточной конференции, то тоже отмечали, еще и трогали трофей. А как же примета, что нельзя трогать кубок?— Орпик был единственным в нашей команде, кто выигрывал Кубок Стэнли, он сказал, что трогал раньше этот кубок. Да и игроки «Вегаса» касались трофея. Мне кажется, несерьезно в это верить, все от головы идет.

«Когда в команде мне не слишком доверяли, то Рирден всегда был рядом»

— Тодда Рирдена официально назначали главным тренером «Вашингтона». Рирден изначально работал с защитниками и отвечал за большинство. Чему вы лично у него научились? — Он очень хороший тренер и человек. Думаю, никто о нем ничего плохого в команде не скажет. Тодд мне лично помогал, мы много разговаривали. Каждый год у нас с Рирденом был план, к чему я должен прийти по окончании сезона. Благодарен ему за все, он помог мне, когда я начал играть после травмы. Тогда в команде мне не слишком доверяли, но Тодд всегда был рядом и подсказывал. Рад, что теперь он получил шанс стать главным тренером «Вашингтона».

— Рирдена считают одним из главных идеологов игры вашей команды. Действительно ли он оказывал такое большое влияние на игру «Вашингтона»?— Тренерский штаб совместно все вопросы обсуждал и принимал решения, но у Рирдена всегда было свое мнение. У него был план на игру. Если его назначали главным тренером, значит, у него есть свое видение. В прошлом году, насколько я знаю, им даже интересовались другие клубы, но его не отпустили.

— Кто был главным вдохновителем перед матчами — Тротц или его помощники? — Конечно, Тротц. За Барри всегда было последнее слово. Он проводил общие собрания, выступал с речью в раздевалке.

— В этой истории очень странно выглядит то, что все лидеры «Вашингтона» — Овечкин, Оши, Кузнецов, Бэкстрем — довольно спокойно отнеслись к уходу тренера, сказав, что это просто бизнес. Он же выиграл с клубом впервые в истории Кубок Стэнли. Как так?— Мы же не знаем всех тонкостей, какой разговор был у руководства с тренером. Все уважали Барри Тротца.

— Вы просто вынуждены принимать его уход как данность?— Да, мы ничего не можем изменить. Так бывает, в конце концов это бизнес, как говорили мои партнеры. Ха-ха.

«Всегда с большим удовольствием приезжаю в сборную»

— В следующем сезоне «Вашингтон» выиграет Кубок Стэнли? — Будем, конечно, стараться. Хочется вновь почувствовать вкус победы.

— У вас уже есть Кубок Стэнли. Ставите теперь цель стать лучшим защитником НХЛ? Надо же Овечкина догонять. — Ха-ха. Сашу, думаю, никому невозможно догнать. Я хочу прибавлять каждый год. Буду стараться улучшать свою игру, но в то же время всегда оставаться командным игроком.

— Овечкин сказал, что последняя для него непокоренная вершина — это Олимпиада. Вы ей грезите так же? — Конечно, хотелось бы, чтобы НХЛ отпустила нас на следующую Олимпиаду. Мечта любого хоккеисты сыграть на Играх. Я всегда с большим удовольствием приезжаю в сборную.

— По-доброму завидовали ребятам, которые выиграли Олимпиаду в Пхенчхане?— Нет, я не завидовал. Но очень радовался за них. Смотрел финал, переживал, когда в концовке начали проигрывать.

— На недавнем драфте «Вашингтон» выбрал в первом раунде российского защитника. Как думаете, сможет ли Александр Алексеев пробиться в ближайшие годы в команду?— Здорово, что еще одного русского парня выбрали. Думаю, познакомимся с ним уже в тренировочном лагере. Я его не видел, так что не могу ничего сказать о его игровых качествах. Но раз «Вашингтон» выбрал, значит, перспективный. Он точно получит шанс, главное им воспользоваться.

— С Ильей Самсоновым еще не познакомились?— Нет, но слышал, что он подписал контракт с «Вашингтоном». Очень приятно, что с нами будет русский вратарь. Познакомиться успеем еще. Мы всегда готовы помочь новичкам.

— Когда планируете начать тренироваться в полную силу? — Пока не знаю. Надо отдохнуть и восстановить силы. Думаю, с числа 20 июля начну уже. Потихоньку буду бегать кроссы, в зал ходить, кататься. Четкого плана пока нет, но готовиться буду третий год подряд в Москве.

— На лед сейчас не тянет?— Пару раз катался, просто чтоб удовольствие получить. Сейчас все равно больше отдыхаю. Надо ж соскучиться по льду.

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