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Сошли бы вы за древнего славянина? Тест на знание славянских традиций
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Сошли бы вы за древнего славянина? Тест на знание славянских традиций 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Современный человек, если он, конечно, не этнограф, историк или теолог, с трудом различает, какие праздники принесла с собой церковь, а какие Россия унаследовала от древних славян. Тем более что зачастую в один день отмечаются праздники церковные и народные, сохранившиеся с древних времен: Рождество Иоанна Предтечи — и в тот же день Иван Купала. День памяти пророка Ильи — и одновременно Перунов день (то есть праздник Перуна-громовержца), и так далее. И уж совсем трудно современному человеку разобраться в тонкостях множества примет, суеверий, родовых правил и обрядов, которыми была наполнена жизнь древних славян.
«МИР 24» предлагает вам проверить, смогли бы вы сойти за своего в славянской деревне V-VI веков, или в вас сразу опознали бы чужака.
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