Добровольцы событий. Как стать частью спортивного праздника?

Кто такие волонтеры? В каких условиях на чемпионате живут добровольцы и что нужно сделать, чтобы легально выйти на поле, где ведут баталии звезды мирового футбола, корреспондент « АиФ — Саратов » узнал у волонтера Георгия Болотова.

Добровольцы и карьера

— Георгий, почему вы решились стать волонтером? Ведь этот труд забирает много времени, которое можно было бы потратить на учебу, построение карьеры.

— Волонтерством я занимаюсь уже около десяти лет в различных форматах. Это и социальная помощь — поддержка ветеранов, многодетных семей, детских домов, организация культурных событий, а также событийное волонтерство. Чемпионат мира по футболу — не первое большое событие, частью которого мне посчастливилось быть. Сложно сказать, почему выбрал для себя такое призвание. Я родился в многодетной семье. С детства приходилось помогать родным, друг друга поддерживать. С тех пор осталась потребность быть нужным. В школе в старших классах помогал организовывать мероприятия: линейки, концерты. Когда поступил в университет, на первом курсе узнал о том, что в вузе работает волонтерский центр. Тогда там начинали отбор волонтеров на Универсиаду-2013, которая должна была пройти в Казани. С этого момента все и закрутилось.

— С чего пришлось начинать?

— Коллеги оценили мои организаторские способности и предложили заняться рекрутингом — поиском, набором, анкетированием тех, кто хочет стать волонтером. Была определенная форма, по которой нужно узнать, какие мнения у ребят, работали ли они когда-нибудь волонтерами, знают ли они дополнительные языки. Любое международное событие — это общение с иностранцами, одно из важнейших требований.

— Как вы думаете, почему люди хотят быть волонтерами?

— В основном это желание стать частью какого-нибудь грандиозного события, истории. К тому же это не работа в ее традиционном понимании. Ты сам выбираешь себе функционал, то есть деятельность, к которой у тебя имеется предрасположенность.

— Есть ли боязнь допустить ошибку, например, в общении с иностранцами?

— Боязни нет, но ведь все мы люди, и ошибки возможны, но важно понимать, что каждый волонтер — это член большой команды. Тебя всегда поддержат и помогут в любой трудной ситуации.

— Может ли волонтер сделать карьеру на таких событиях?

— Такие возможности действительно есть. Я начинал с обычного волонтера. В прошлом году на футбольном турнире на Кубок Конфедераций я уже помогал и организовывал волонтерские группы, то есть мне дали более ответственную функцию. Я получил огромный опыт работы не только в среде своих сверстников. К примеру, мне удалось изучить, как функционируют медиа на крупных соревнованиях, как организовывать теле— и радиотрансляции, как работает пресс-центр. Чтобы получить такие узкие навыки, в других условиях пришлось бы несколько лет трудиться в СМИ. Так что я в любом случае в плюсе.

Стрессы и значки

— Что самое сложное в работе волонтера ЧМ?

— Любая функция заставляет много тратить сил и эмоций для того, чтобы было организовано качественно. Сложной является работа со зрителями, потому что поток людской большой, болельщики бывают разные. Не каждый из них может принять спокойно поражение своей команды. Складываются разные стрессовые ситуации, но хочу отметить, что наши ребята молодцы, со всем отлично справляются. Погодные условия бывают разные. В Санкт-Петербурге очень часто идут дожди. Бывает холодно, но волонтеры делают свое дело.

— Какие условия жизни у добровольцев на мундиале?

— Мы живем в гостинице. Очень часто волонтеров селят с иностранцами. К примеру, мой сосед из Египта. Для меня это интересный опыт освоения английского языка.

Нам выдали транспортную карту. Она обеспечивает проезд на всех видах общественного транспорта. Вопроса с проездом нет. Питание организовано в гостиницах и на объектах. В основном это обед и ужин. У кого ранние смены, еще и завтрак включается. Это те, кто работает в аэропортах, на вокзалах.

— Как выглядит обычный день волонтера?

— Все зависит от функций. Есть ребята, которые работают только в матчевые дни, есть те, кто работает на протяжении всего времени, готовит стадионы к матчам. Лично для меня было интересно поработать побольше, поэтому я попросил, чтобы мне дали две функции: то есть, помимо того что руковожу волонтерами, еще и принимаю участие в предматчевых церемониях. Это когда перед самим матчем на поле выходят команды и растягиваются огромные флаги стран, команды которых будут играть. Я держу флаг.

— В Санкт-Петербурге прошло уже два матча. В первом матче держал знамя Саудовской Аравии, во втором — Египта. Это очень волнительно. Когда ты выходишь на поле, где будут играть знаменитые футболисты, захватывает дух. Понимаешь, что целый стадион болельщиков, более 60 тысяч человек, ждет, когда же раскроется флаг их команды. Все ребята стараются. Тут нужно красиво выйти, все выровнять, вовремя раскрыть флаг.

Лицо чемпионата

— Волонтеры сами являются болельщиками?

— В первую очередь мы считаем, что мы — волонтеры мира и должны нейтрально ко всему относиться. Добровольцы не могут очень активно обсуждать матчи. Мы — лицо мундиаля и должны одинаково любить всех. Хотя, конечно, как и все люди, волнуемся, переживаем, болеем.

Болельщики очень классные. Когда они видят волонтера, стараются поддержать, подбодрить. Одна из ярких традиций — обмен значками. Я тоже собираю.

— Что можно и нельзя волонтеру?

— Сложный вопрос. Нельзя в форме показывать какие-либо свои вредные привычки, к примеру курить. На стадионах, кстати, нигде нельзя курить.

— Чемпионат мира закончится в следующем месяце. Чем займетесь после?

— Я уже прохожу обучение на Универсиаду, которая состоится в Красноярске в 2019 году. Если отберут, обязательно туда поеду.

— Сложно ли пройти отбор?

— Нет. Отбор пройти несложно. Сложно выполнять необходимые задания. Тут все зависит от человека. Допустим, есть онлайн-обучение, нужно изучить историю этих событий, в данном случае Универсиад. Не каждый человек готов потратить много времени на изучение таких подробностей. Мне кажется, в этих условиях и происходит отбор тех, кто действительно хочет туда попасть.

— Какие еще вопросы входят в тестирование кандидатов в волонтеры?

— На стрессоустойчивость, эрудицию. Там смотрят, за какой промежуток времени и как человек отвечает на вопросы. К примеру: «Если к вам подойдет человек и спросит, куда ему нужно идти, а вы не знаете, что вы сделаете?» и варианты ответа: «Подождите, я сейчас уточню», «Обратитесь к кому-нибудь другому» или «Я не понимаю, что вы говорите». Тогда организаторы видят, подходит им человек или нет.