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Создан «суперкостюм», повышающий силу мышц
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Создан «суперкостюм», повышающий силу мышц 

Игромания.ру 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
Современная фантастика редко обходится без меха или экзоскелетов. В той или иной форме механизмы, которые усиливают человеческие возможности, есть везде: от «Матрицы» и «Аватара» до аниме. Однако в реальности до последнего времени всё ограничивалось прототипами.
И вот компания Seismic разработала костюм super suit, который поддерживает человека и способен увеличить силу мышц ног. Разработчики отметили, что позиционируют устройство как замену трости или ходункам для стариков, инвалидов или людей, которые находятся на постоперационном восстановлении.
По данным ООН, в 2050 году число людей старше 60 лет удвоится по сравнению с сегодняшним днём. Потому появление super suit должно упростить им жизнь. При этом отмечается, что новинка поступит в продажу в США, Японии и Великобритании в конце этого года, хотя стоимость пока не уточняется.
В техническом плане, «экзоскелет» напоминает термобельё. Он снабжён небольшими моторами, которые имитируют работу мышц и сухожилий, а также датчиками для обратной связи. Управление «завязано» на бортовой компьютер.
К слову, такая разработка наверняка найдёт применение в спасательных и оперативных службах, армии, медицинских учреждениях и других местах.
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