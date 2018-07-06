Создан «суперкостюм», повышающий силу мышц

Современная фантастика редко обходится без меха или экзоскелетов. В той или иной форме механизмы, которые усиливают человеческие возможности, есть везде: от «Матрицы» и «Аватара» до аниме. Однако в реальности до последнего времени всё ограничивалось прототипами.

И вот компания Seismic разработала костюм super suit, который поддерживает человека и способен увеличить силу мышц ног. Разработчики отметили, что позиционируют устройство как замену трости или ходункам для стариков, инвалидов или людей, которые находятся на постоперационном восстановлении.

По данным ООН, в 2050 году число людей старше 60 лет удвоится по сравнению с сегодняшним днём. Потому появление super suit должно упростить им жизнь. При этом отмечается, что новинка поступит в продажу в США, Японии и Великобритании в конце этого года, хотя стоимость пока не уточняется.

В техническом плане, «экзоскелет» напоминает термобельё. Он снабжён небольшими моторами, которые имитируют работу мышц и сухожилий, а также датчиками для обратной связи. Управление «завязано» на бортовой компьютер.

К слову, такая разработка наверняка найдёт применение в спасательных и оперативных службах, армии, медицинских учреждениях и других местах.