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В подземном переходе под часовней нашли стену с «наскальным» чатом новосибирцев
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В подземном переходе под часовней нашли стену с «наскальным» чатом новосибирцев 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Демонтаж киосков в подземном переходе под часовней в центре Новосибирска обнажил стены — они покрыты надписями, которые были скрыты от горожан больше 10 лет.
Надписи были оставлены, судя по всему, в промежутке между разрушением предыдущих торговых мест и сооружением тех, что демонтируют сегодня.
Корреспондента НГС привлёк сначала крупный лозунг «Я люблю тебя жизнь». Присмотревшись, он обнаружил целый каскад признаний в любви, а также комментариев под или над ними.
«Костя парень всей моей жизни. Я люблю его», — пишет неизвестный автор, судя по всему, девушка.
«Он тебя не любит, дура», — оставляет ей комментарий другой бестактный автор.
«Я вас всех люблю!» — добавляет третий
«Я люблю пиво», — дополняет четвёртый.
Надписей много, и видно, что они уходят дальше, под щиты, которыми отделаны ещё не разобранные киоски.
«Тут всё расписано», — заметил проходивший мимо рабочий из бригады, занятой демонтажем киосков. «Там чего только нет — телефоны, имена. Если хочешь, с девушкой познакомиться можно, с парнем», — добавил он.
Надписи на стенах в Новосибирске, в том числе и весьма неприличные, постоянно появляются в публичных местах. В прошлом году, например, общественники собирались закрасить нецензурную брань в сквере Героев Революции за Домом Ленина, но сотрудники «Горзеленхоза» их опередили.
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