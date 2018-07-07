«У нее дезориентация полная, она ничего не помнит»: в садах у озера Балтым пропала 80-летняя бабушка

5 июня рядом с озером Балтым пропала 80-летняя Любовь Михайловна Солодникова. Она страдает потерей памяти и дезориентацией. Родственники переживают — бабушка часто гуляла по тропинке у воды.

— Она у нас потерей памяти страдает, и вот уже сутки как ее нет. В районе Балтыма сад, она была там одна, — рассказала племянница пропавшей. — Вчера они с моей сестрой вечером не созвонились. Сестра обычно ее сама отвозит, сама привозит. А тут улетела по работе. Прилетела сегодня — поехала в сад. А у тети телефон недоступен, соседи не видели ее. У нее дезориентация полная: она ничего не помнит, редко что вспоминает, путает постоянно.

Родственники опасаются, что бабушка могла утонуть — рядом озеро, или того, что люди, у которых она могла попросить помощи, отвели ее не туда.

— Там же берег рядом, она ходила по одной тропинке туда-обратно погулять. Видимо, у нее в голове отложилась эта тропинка, а тут нет нигде. А сад большой — народу много, и пляж — погода позволяла, но никто не видел ее, — поделилась племянница. — Может, она что-то перепутала и попросила кого-то куда-то отвести ее, она такая женщина, немолчаливая.

Если вы видели Любовь Михайловну или знаете, где она может находиться, позвоните ее дочери Марии +7 902 870–35–55 или в полицию по номеру 112.