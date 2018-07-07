Ещё
«У нее дезориентация полная, она ничего не помнит»: в садах у озера Балтым пропала 80-летняя бабушка
Далее:
Читайте также:
Ещё

«У нее дезориентация полная, она ничего не помнит»: в садах у озера Балтым пропала 80-летняя бабушка 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
5 июня рядом с озером Балтым пропала 80-летняя Любовь Михайловна Солодникова. Она страдает потерей памяти и дезориентацией. Родственники переживают — бабушка часто гуляла по тропинке у воды.
— Она у нас потерей памяти страдает, и вот уже сутки как ее нет. В районе Балтыма сад, она была там одна, — рассказала племянница пропавшей. — Вчера они с моей сестрой вечером не созвонились. Сестра обычно ее сама отвозит, сама привозит. А тут улетела по работе. Прилетела сегодня — поехала в сад. А у тети телефон недоступен, соседи не видели ее. У нее дезориентация полная: она ничего не помнит, редко что вспоминает, путает постоянно.
Родственники опасаются, что бабушка могла утонуть — рядом озеро, или того, что люди, у которых она могла попросить помощи, отвели ее не туда.
— Там же берег рядом, она ходила по одной тропинке туда-обратно погулять. Видимо, у нее в голове отложилась эта тропинка, а тут нет нигде. А сад большой — народу много, и пляж — погода позволяла, но никто не видел ее, — поделилась племянница. — Может, она что-то перепутала и попросила кого-то куда-то отвести ее, она такая женщина, немолчаливая.
Если вы видели Любовь Михайловну или знаете, где она может находиться, позвоните ее дочери Марии +7 902 870–35–55 или в полицию по номеру 112.
e1.ru: последние новости
Посмотришь на поле — выгонят со стадиона: откровения стюарда, работавшего на ЧМ в Екатеринбурге Легендарный главред Vogue Алена Долецкая будет делать журнал для «Золотого яблока» Ты просто космос! Смотрите, какие фантастические картины нарисовала в лужах обычная пыльца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как строилась сталинская дорога смерти в Заполярье
Суперкомпьютер вычислил ужасное будущее Земли72
Унесенную в море женщину нашли живой через 1,5 года97
Панин показал фото Цоя в голой компании17
Как отбиться от любых хищников при столкновении18
Видео
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
15:29
Что еще вы не знали об американцах
Люди
05:28
Названы самые безопасные дома
Места
04:56
Что известно об исполинском бункере в США
Места
08:27
Что вы ежедневно делаете незаконно
Безумный мир
04:31
Что позволительно только президенту США
Люди
07:06
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
11:12
Почему мы пока не познакомились с инопланетянами
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение