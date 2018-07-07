Kalinka-malinka, нарушение запретов и диалоги через переводчик: Вспоминаем атмосферу ЧМ-18 в Калининграде

, Хорватия — Нигерия, «А это правда, что Калининград — столица проституции и драгдилеров? Хорватские СМИ писали так о вас перед началом Чемпионата», — рассказывает хорватский болельщик Матей. Не совсем понятно, спрашивал ли он это с восхищением или надеждой. «А, так у вас это нелегализованно… Да вам и не надо! У вас такие девушки открытые, простые. Хорватки тоже хорошие, но они с заморочками. Вечно чем-то недовольны. А вот русские девушки всегда рады тебе!», — размышляет Матей, параллельно отпуская комплименты. Позже, после матча, он снова подойдёт к нам познакомиться, не вспомнив, что у нас уже есть совместное фото. Полную версию материала и фотоотчёт смотрим ЗДЕСЬ, Сербия — Швейцария, На площади Победы звучит музыка, со всех сторон слышны крики «Сербия!» и распевы «Kalinka-malinka». К 10 вечера в центре города практически не видно иностранных болельщиков — шум создают калининградцы, как бы горюющие по проигрышу братского народа. Но больше похоже на то, что горожане вкусили пирог вседозволенности и празднества. Ведь на момент ЧМ-2018 можно прикинуться иностранным болельщиком, к которому сотрудники полиции относятся чуть лояльнее. Медленно подтягиваются сербы в окружении местных девушек и парней, которые всеми силами пытаются поднять настроение. Впрочем, фанаты проигравших не то чтобы тоскуют, даже наоборот: не отказывают в фотографии, поют русские народные песни и обнимаются с каждым желающим. Полную версию материала и фотоотчёт смотрим ЗДЕСЬ, Испания — Марокко,

В переполненных шаттлах царит энергетическое безумие — от возбуждённых болельщиков и их песен они словно раскачиваются из стороны в сторону по пути от площади к стадиону. А вот с атмосферой, создаваемой теми, кто предпочёл прогулку, несколько по-другому. На матч Испания — Марокко фанаты идут не так весело и радостно, как это было с хорватами. Возможно, виной тому пасмурная погода и периодически «нападающий» дождь. Толпа неспешно тянется ко входу на стадион, многие стоят группами и оглядываются по сторонам. Навстречу идут двое мужчин в футболках надписью «Brasil», в руках — Кубок мира ФИФА. Один из них останавливает мимо проезжающего велосипедиста: пара минут переговоров, и вот, билет меняется на пару сотен евро.