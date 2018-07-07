«Мне катастрофически не хватает денег». Правила бизнеса Сергея Галицкого

В прошлом году российская редакция Forbes включила Сергея Галицкого в список самых влиятельных русских столетия. Есть за что. Галицкий — ярчайший пример self-made бизнесмена, который не участвовал в приватизации, но с нуля построил огромную компанию. В 1998 году он открыл в Краснодаре первый магазин, из которого выросла сеть «Магнит» с самым большим количеством магазинов по всей стране и маржинальностью, заставлявшей конкурентов кусать локти. С 2015 года «Магнит» входил в список самых инновационных компаний мира по версии Forbes.

В этом году компания в рейтинг не попала. Но и Галицкого уже не возглавляет «Магнит». В феврале предприниматель ошарашил и сотрудников ритейлера, и сторонних наблюдателей, когда, с трудом сдерживая слезы, рассказал, что продает большую часть своего пакета акций «Магнита» ВТБ за 138 млрд рублей. Покинув большой бизнес, Галицкий сосредоточился на футболе: в Краснодаре (миллиардер так и не перебрался в столицу и живет на родной Кубани) ему принадлежит одноименный футбольный клуб, он построил в городе стадион стоимостью $460 млн Forbes вспомнил самые яркие высказывания Сергея Галицкого.

Лучше грязный магазин с полными полками, чем красивые полы и два дня без машины [с товаром]… Пусть лучше полы будут грязные, но будут продукты.

Фридман сформировал у нас комплекс неудачников. Мы всегда были вторые, бежали за ними [ X5 Retail Group — Forbes], и вот уже близки, но тут у них происходит очередная сделка по покупке новой сети и снова между нами какая-то сумасшедшая дистанция. Мы знали, что погоня будет долгой, но мы слишком злые, чтобы отцепиться. Мы видели их ошибки, понимали, что у нас есть шансы.

Считают, что в России можно стать успешным только с помощью каких-то закулисных игр. Мы никогда ни с кем не были аффилированы, потому что наш бизнес этого не требует. Аффилированность — это невероятная потеря энергии: ты должен куда-то ходить, с кем-то разговаривать.

Люди не привыкли, что существует бизнес. Его никогда в России не было, и успешные люди вызывают подозрение. Почему социализм хорош? Потому что нет никого лучше тебя, ты такой же нищий, как все, и это приятно.

В бизнесе можно и нужно говорить то, что думаешь.

Частая смена команды топ-менеджеров — это большая проблема. Когда сотрудники видят сильного руководителя, они начинают по-другому выкладываться на дистанции, а когда идет постоянная ротация, менеджеры теряют мотивацию, не понимают, ради кого они работают.

Я не герой, и если меня ударят палкой по голове, мне будет больно, и я скажу: «Ребята, очень больно!» Но я же не обезьяна, я должен бороться со своими страхами.

Я разрешаю своим менеджерам ошибаться. Во-первых, потом приятно попрыгать на них, а во-вторых, ты должен дать им право ошибиться. Это же глупость, что надо учиться на чужих ошибках!

Я из обычной семьи, после армии год работал грузчиком, студентом был бедным. Когда мы начинали делать «Магнит», я хорошо чувствовал и понимал, что движет простыми людьми.

Я просто случайно стал заниматься тем, что потом пригодилось в будущем, вот и все. Две вещи. Первая — отец в меня заложил невероятное трудолюбие. Он издевался надо мной, каникул не было, я работал все выходные. Вторая — когда я бросил футбол, то занялся шахматами, благодаря которым научился быстро считать. Я только спал и занимался шахматами. Через полтора года занятий я мог на десяти досках вслепую играть. В седьмом-восьмом классе я только ими занимался, у меня в жизни ничего больше не было.

Я сейчас поймал себя на мысли, что не завтракал дома в выходные последние двадцать лет. А все считают, что бизнесмены — это самолеты, девушки и Лазурный Берег.

Я зарабатываю деньги, чтобы их тратить. Я считаю странным, когда люди не любят хорошее. Это отклонение.

Менять мир — это точно не ко мне, а к Бэтмену.

Я благодарю Бога… Хоть и не верю в Бога… Я не знаю, кого благодарить, что я родился в это время в этой стране. Это невероятная страна и невероятное время!

Нельзя отдавать свои деньги никому. Хочешь потратить деньги — сам их трать, хочешь отдать на благотворительность — основывай фонд имени Васи Петечкина и сам его контролируй, сам этим занимайся. Я истрачу все свои деньги при своей жизни.

Главное — не вкладывать в то, что видят все. У тебя никогда не будет лучшего ресторана, лучшей автомойки, шиномонтажа, потому что там невероятная конкуренция. Нужно искать те ниши, которые скрыты, невидимы

Вообще, роль людей в бизнесе преувеличена. Если система создана правильно, она сама генерирует стремление добиваться результата.

Я всегда к советам директоров отношусь скептически. Приходят люди, которые вообще не занимаются этим бизнесом оперативно и будут рассказывать, что мне делать?! Ну, давайте я сейчас пойду к врачу и расскажу, как ему оперировать. Советы директоров работают там, где собственники не управляют бизнесом.

В бизнесе нет вопроса о преемнике. Меня не интересует, что будет после меня. Почему меня это должно интересовать?

В бизнесе надо не бояться каждый день выходить с открытым забралом и иметь шанс потерять все. Когда ты боишься потерять все, ты должен признать, что у тебя уже нет той воли, которая была. Надо уважать себя. Надо верить в себя.

Вы будете смеяться, но я стараюсь во всем честно вести бизнес. Базисно мы должны быть честными и делать честный бизнес. Потому что это приятнее.

Зачем постоянно быть шулером? Я не понимаю кайфа в том бизнесе, где ты не можешь победить своим интеллектом конкурента.

Я не отношусь с претензией к этому государству. Не требуйте от этого государства больше, чем оно может дать. Мы все время сравниваем себя со старыми демократиями. Многие восхищаются английской королевой, но давайте вспомним, как она раздавала английские земли своим ближайшим соратникам и что делали ее предки в Индии, например в XVIII веке. То есть мы такое же молодое государство [как тогда Англия. — Forbes]. Наше государство делает ровно то, что свойственно государству на данном этапе развития.

Я родился бизнесменом. Был бы художником — был бы несчастлив. Был бы журналистом — был бы несчастлив. Был бы политиком — был бы несчастлив. Каждый должен научиться соответствовать своему ремеслу. Мы в России все специалисты широкого профиля. Но именно то, что мы должны делать, мы делаем плохо. Когда мне говорят: «Наверное, ваша следующая цель — политика», — меня это невероятно оскорбляет. Потому что я считаю, что нет ничего выше моего ремесла.

Я живу в Краснодаре, и мне не нравится советская архитектура в городе. Но я могу ее скрыть правильным озеленением. Это будет стоить $4-5 млрд Хочу построить хороший университет в Краснодаре, хорошую школу в Краснодаре, чтобы богатые не отправляли детей за границу — это будет еще по полмиллиарда стоить. При этом я не должен потерять контрольный пакет компании. Мне катастрофически не хватает денег, я все время в ужасе!

Нужно быть спокойными и терпеливыми, стараясь ежедневно по чуть-чуть улучшать эту страну. Этот путь более верный, хоть и медленный, но других путей нет. Мы очередной век в череде веков. Нас не должно интересовать, что о нас будут писать в учебниках истории. Нас должно интересовать сегодняшнее качество жизни наших людей. С такими природными ресурсами, с таким интеллектуально развитым народом мы заслужили лучшей жизни. Вот к этому нам всем надо стремиться.

Я живу в России, здесь есть свои особенности, и блаженным я выглядеть не хочу. Если вы считаете, что перед вами Иисус Христос сидит, то вы не в тот кабинет зашли. Я обычный человек с кучей ошибок. Мы каждый день принимаем сотню решений, из них, наверное, 49 ошибочных. Потом за эти ошибки платим, ломаем голову, как все исправить.

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Сергей Галицкий Рейтинг Forbes: №28 Состояние: $4000млн

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