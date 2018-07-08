«Подъём» с Сергеем Доренко от 3 июля 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 36 минут. Вторник. 3 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! «Говорит Москва»! Как вам футбол? Неймар ложился каждую минуту, мы сейчас обсуждали, это, конечно, цирк. Песков сравнил с торжеством нашу победу над Испанией с 9 мая 1945 года. Я думаю, не хватил ли лишку, а? 73-73-948. Не хватил ли лишку? Все-таки с 9 мая 1945 года… Он имеет в виду реакцию на хроники. Кинохроника 9 мая, там люди плакали, улыбались, хохотали, поздравляли, обнимались. То, что мы видим на хронике, в то время были репродукторы, которые висели на столбах где-нибудь около железнодорожных станций, где-то вот так это все было. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Владимир. Сергей, он хватил лишку, это точно. Но все-таки, я вот к чиновникам никакого отношения, военный человек всю жизнь, но хочу сказать огромное спасибо Путину, который праздник этот устроил и нам, и всему миру.

С. ДОРЕНКО: Да. А ведь это 8 лет назад. Это было 8 лет назад, когда решение было принято.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я помню эту хронику, когда там все плакали.

С. ДОРЕНКО: Где плакали? Когда мы победили в Гондурасе?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, когда объявили «Россия». Все плакали. Так же как у меня слеза покатилась после того, как Акинфеев второй гол поймал.

С. ДОРЕНКО: Я тоже в восторге, но слез я в 2010 году не помню. Это что-то вы другое помните. «Я помню этот день, вы плакали, малютка. Из ваших синих подведенных глаз в бокал вина скатился вдруг алмаз». Вы, наверное, вот это помните. «На кресле в комнате остались ваши блузки…» Вот это вы помните? Нет? Хорошо. Товарищи, спокойно, двигаемся к футболу опять. Бельгия выиграла, Бразилия выиграла. Давайте обсуждать какой-нибудь матч. Какой? Бразилия или Бельгия? Бельгия хорошо сыграла или нет? «Вообще интересные все будут четвертьфиналы. Франция — Уругвай, Бразилия — Бельгия, Россия — Хорватия, Швеция — Колумбия», — говорит МД, который уже все знает. Швеция — Колумбия, например, разве уже известно? По-моему, известна только Бразилия — Бельгия и Россия — Хорватия. Нет? Скажите мне про какой-нибудь матч вчерашний. Я не смотрел, все смотрели. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я смотрел все матчи. Евгений. Это просто потрясающее лето. Вчера был потрясающий матч, который стал реальным украшением турнира.

С. ДОРЕНКО: Какой? Бразильцы?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Который вечером шел.

С. ДОРЕНКО: Это Бельгия — Япония.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Япония. Это просто… Честно, мне их было жалко.

С. ДОРЕНКО: Почему?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Потому что они вели 2:0, а потом просто к концу матча…

С. ДОРЕНКО: Слились. Они делали такие строгие лица как самураи.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это страшно, что с ними случится.

С. ДОРЕНКО: А бельгийцы играли хорошо или нет?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это очень мощная команда, они хорошо играли. Я сделал прогноз случайно, предсказал три матча. Я, естественно, никуда не кинул денег, предсказал, что в один день уедет домой Рональдо вместе с Месси и то, что наши выиграют, я предсказал пенальти. И сразу, в тот же день, я сказал, что наши выиграют и войдут точно в полуфинал.

С. ДОРЕНКО: Бельгийцы. Я бельгийцев дико люблю на самом деле. Они медленные и не остроумные… Я люблю очень. Я люблю ездить в Брюгге.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это другой разговор.

С. ДОРЕНКО: Я люблю хороший тартар из сырого мяса в Брюсселе с пивом.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А вы за кого болеете?

С. ДОРЕНКО: Я болею ситуативно. В этом смысле я como… una puta, я как «трусы шлюхи». Кто красиво играет, за того болею, а всегда за Россию. Правда. Серьезно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Как можно за наших не болеть?

С. ДОРЕНКО: Болею последовательно, сначала за наших.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Обратите внимание, как Слепаков быстро забыл свою песенку про Кадырова.

С. ДОРЕНКО: Все забыли. Все! Поганый язык засунули себе в задницу.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я помню.

С. ДОРЕНКО: Давайте так. Первое — мы более за наших. Второе — я болею за наших, более за всех латиноамериканцев, потому что они мне родные люди.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну понятно, вы же там полжизни прожили.

С. ДОРЕНКО: Конечно. Я там столько провел, это ужас, сколько я там излазил. Сколько душ я загубил… Это Латинская Америка. И на третьем месте — кто красиво играет, за того и болею. Бельгийцы победили — за них болею. Давайте исполним песню какого-нибудь бельгийского коллектива.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я подпевать буду.

С. ДОРЕНКО: А подпевать будет легко, потому что это известная, очень хорошая бельгийская песенка, товарищи, сейчас я вам ее выдам. Вот она.

МУЗЫКА

С. ДОРЕНКО: Отсюда же легко подпевается, azucar azucar mama. Это известный бельгийский коллектив, товарищи, вы же хотели бельгийскую музыку. А вы говорите, почему я люблю Бельгию. Почему я люблю Бельгию? Там хороший тартар из говядины. Я еще люблю присесть где-нибудь под инфракрасным облучением, инфракрасные лампы, где-нибудь в ноябре в Брюсселе и жрать омаров, грязно, так, чтобы до локтей лился сок омаров, и ты пивом запиваешь. Как-то так. Я люблю Бельгию в этом смысле, там как-то очень мило. Залечь на дно в Брюгге опять же. Это коллектив Zap Mama. Это бельгийский коллектив. Мне кажется, они под конец как раз этой игры напевали эту прекрасную песню, бельгийцы, вспомнили, что хватит уже играть с японцами, пора уже azucar mama, что-то такое спеть и как-то выступить пора. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Вчера из обоих матчей понравился Япония — Бельгия больше, гораздо больше по накалу.

С. ДОРЕНКО: Говорят, что по артистизму, бразильцы показали невероятный артистизм.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Артистизм артистизмом, но что касается именно командной игры, конечно, Бельгия гораздо более командная команда, если можно так выразиться.

С. ДОРЕНКО: Я читал об этих матчах, говорят, что… О чем можно говорить? Мексиканцы включили какую-то скорость вообще сумасшедшую, они проматывали на скорости. Это первое. И второе, что у бразильцев был запас прочности невероятный, что даже если бы форвард какой-то осекся, там запас прочности был какой-то в нападении невероятный как будто бы. Это правда? Это верно?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, очень динамичная игра была. Конечно, по скоростям выше, чем Япония — Бельгия. Мексика, конечно, много бегала, но нанесла всего один удар, который действительно мог закончиться голом, а Бразилия, там индивидуальный уровень настолько высок, что, мне кажется, можно… и все равно выиграют.

С. ДОРЕНКО: Мы всех посмотрели. Бразильцы похожи на чемпионов мира?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, бразильцы и бельгийцы похожи.

С. ДОРЕНКО: Бразильцы и бельгийцы даже. Интересно. Очень интересно. Потому что бельгийцы, по-вашему, тоже. Алекс Викинг: «Вчера был день противоположностей предыдущего. Бельгия — Япония, Бразилия — Мексика играли, бегали в пику, как Хорватия, Дания, Россия играли на счет, тушили игру». О’кей, это два стиля. «Кто-то тоже любит Бельгию», — говорит Владимир Бондаренко. Вчера день противоположностей. Расскажите мне. 73-73-948. «Бразилию хвалят тоже». Не знаю. Неймар, конечно, ложился, подприлег на травку раз 15. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Я вчера болела за Бразилию. Я вообще всегда болею за Бразилию, после России. Неймар, конечно, красавчик, он отрабатывает свои деньги. Он просто невероятен. Про Бельгию. Я была уверена, даже когда было 2:0, я знала, что Бельгия выиграет все равно.

С. ДОРЕНКО: Почему? Потому что они просто талантливые.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Потому что есть уверенность.

С. ДОРЕНКО: Они просто талантливые.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они отлично играют. Это было очевидно, что они выиграют, это 100%.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, азиаты должны делать какие-то странные вещи.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Японцы, конечно, невероятно играли. Молодцы. Было жалко.

С. ДОРЕНКО: Они научатся. Лет через 50. Научатся.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мне их было жалко. Очень жалко.

С. ДОРЕНКО: Японцы всегда все делают лучше всех в мире. Вот они когда научатся, они будут играть лучше всех в мире, но это будет нескоро.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, а в финале будет Бразилия, Россия, мы выиграем.

С. ДОРЕНКО: Россия выиграет у Бразилии. Да ладно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, я вам отвечаю, посмотрите.

С. ДОРЕНКО: Какая шикарная… Ах, как это классно. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. У нас матч был в Самаре вчера. Я, кстати, не в Самаре нахожусь, я в Гаграх у себя, но смотрел с удовольствием. Что могу сказать про бразильцев? Запас, конечно, феноменальный.

С. ДОРЕНКО: Огромный запас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это вполсилы, игра в четверть силы, могу сказать.

С. ДОРЕНКО: Они уже в плей-офф, а играют еще без напряги просто.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Без напряга.

С. ДОРЕНКО: Я музычку подобрал, чтобы их поощрить тоже. Давай поощрим их.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Давайте.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, надо их поощрить. За Бразилию, ребята!

МУЗЫКА

С. ДОРЕНКО: Обожаю. Это, конечно, абсолютно отдельная планета. Отдельная планета. Интересно. Я, когда думаю о Бразилии, есть некие совпадения с русскими. Конечно, этих совпадений немного, но они какие-то очень характерные и заставляют улыбаться. Понятно, что там коррупция есть, например. Бразилия очень отличается коррупцией, об этом много говорят. Правда, коррупция у них какая-то нищенская. У них, например, президента посадили за то, что он трехэтажную квартиру в каком-то доме захапал. То есть эта коррупция, я бы сказал, вызывает чувство жалости, потому что это просто смешно. Просто смешно. А еще какого-то там президента, по-моему, как раз Лулу, который предлагал мочиться в душе… Вы помните, Лулу предлагал с целью защиты планеты Земля мочиться в душе, чтобы не тратить лишнюю воду. Моешься и писай заодно, он говорит. Он говорит: я всегда так делаю. Лулу поперли ведь за то, что он… сомнительные какие-то были махинации и так далее. Нет, Бразилия всегда вызывала у меня огромный интерес и симпатию. Я даже в какой-то момент уговаривал своих друзей купить «Коринтианс», клуб футбольный, они даже его купили. Борис Березовский купил клуб «Коринтианс» в какое-то время. Потом у него его отняли. Оказалось, тоже махинации какие-то страшные. Я в них не участвовал, нет. Я был идеологом проекта. В них есть что, похожее на нас, кроме коррупции. Похоже на нас отсутствие расизма. У русских и у бразильцев в момент покорения этой земли полностью отсутствовал расизм, поэтому бразильцы 70-80% мулаты. То есть этого нет же нигде. Этого не было нигде. Именно португальцы, именно африканцы, именно индейцы, все это вместе, полное отсутствие расизма. Больше того, были бунты белых женщин, которые прибывали из Португалии с целью замужества, и бразильцы, бразильские мужчины не обращали на них внимания. И они ходили к губернатору (есть документальные свидетельства), подавали петицию губернатору, что бразильские мужчины (португальские тогдашние мужчины) категорически предпочитают черных. Предпочитают черных и абсолютно не обращают внимания на белых. Они, дескать, проделали большой путь на кораблях с целью замужества, а теперь никто на них не смотрит вообще, просто ходят как дуры и все, а мужики все по черным разошлись, по мулаткам. Отсутствие расизма. Это прекрасное тоже качество, невероятно похожее на Россию. И еще есть одно качество у бразильцев, похожее на Россию, это «жейтиньо бразилейро», это как способ, хитрый способ, это как болт с левой резьбой, то есть хитрый способ. Они всегда говорят… есть способ, ну как бы способчик такой, нельзя, да, но… можно как-то это обойти. Вот эта жуликоватость и отсутствие расизма, и неналичие коррупции, мне кажется, так сближает эти нации, я имею в виду Русь-матушку с Бразилией. У нас три общие черты. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Очень бы хотелось узнать, планируете ли вы, Сергей, пригласить Уткина.

С. ДОРЕНКО: Можно я честно скажу?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Его комментарий был бы очень интересен.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, я даже не стер еще этот диалог мой с Уткиным. Я не получил разрешение на его огласку, но я с ним беседовал в Telegram. Он сказал, что ему сейчас нельзя как бы…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Тогда позвольте сказать, что вот в этой половине сетки, в левой, Франция, Бельгия, очень скрученная интрига. Англичане со свойственной англосаксам снисходительностью и хитростью не полезли в эту сетку.

С. ДОРЕНКО: Как, не полезли? Вы думаете, что они выбирали? Это же голосование.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно, выбирали. Они выбрали себе Колумбию и Японию.

С. ДОРЕНКО: Я умоляю, так и мы тогда выбрали себе Саудовскую Аравию. Нет. Это было голосование.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет-нет… Давайте со мной, как с футбольным…

С. ДОРЕНКО: Давайте вы будете опытнее меня, я вам верю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: …о специфических особенностях португальского языка в Анголе. Я говорю о футболе.

С. ДОРЕНКО: Давайте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Поэтому англичане, конечно, представляют определенный интерес, но все-таки левая сетка (правильно предыдущие товарищи звонили) намного интереснее. Бразильцы, французы, бельгийцы. Вы представляет, если еще выздоровеет прекрасный форвард из «Пари Сен-Жермена», то нас ожидает…

С. ДОРЕНКО: Как мне к вам обращаться?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Владимир из Нижегородчины.

С. ДОРЕНКО: Владимир, я вам прочитаю. Я нашел наш диалог с Уткиным, я прочитаю только одну его фразу. Я ему говорю: «два слова о матче, о Салахе и о наших». Это когда был матч с Египтом. Он пишет: «Я понимаю. Я не хочу говорить в принципе». Я ему пишу: «Понял. О’кей. Ну ты хоть рад?» Он: «Конечно». И так далее. Но я не получал от него разрешения на огласку нашего диалога. Я очень рассчитывал на то, что Уткин хоть два слова. Я хотел ему позванивать и все, он абсолютно лучший. Он абсолютно лучший.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно. Тем более он в баре комментировал Россию-Испанию, там картинку вообще включили.

С. ДОРЕНКО: Он великий.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А он с помощью смартфона из бара комментировал.

С. ДОРЕНКО: Он меня позвал на Таганку выпить-закусить и поговорить с его детьми, он там учит… на Таганке у него есть. Я там с ним сидел. Послушайте меня, роскошь каждая секунда общения с ним. Роскошь. Чувак экстраординарный, для начала, и вдобавок в теме просто совсем глубоко, ну совсем, это его жизнь просто.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я каждое утро, пока вы едете на работу, прежде чем послушать эфир обязательно смотрю свежие хроники Василия Уткина.

С. ДОРЕНКО: Великий. Абсолютно разделяю. Экстраординарный и необычайный человек. Я очарован полностью. Я с ним просидел часа два, это было круто. Спасибо. Ну что делать? Видите, он решил не говорить. Пока решил не говорить. Я не знаю, какие причины.

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 9 часов 6 минут. Возвращаемся к футболу, народ. Тут есть пара новостишек. Да! Стоп! МКАД. Внутри горит эвакуатор между Алтушкой и Осташкой. Бензина ему! Бензину! У кого есть канистра? Канистру ему! Извините, это не я, это у меня внутри демон какой-то проснулся, я не мог такого сказать. Наоборот, помочь нужно, спасти материальные ценности, помочь человеку, предотвратить возгорание. Эвакуатор между Алтушкой и Осташкой внутри горит, говорит нам ФМ. ФМ, вы его видите, этот горючий эвакуатор что ли? Позвоните, если видите. «Уткин ошибся по всему этому чемпионату». Здрасьте. Чемпионат вообще парадоксальный. «У него что там, бизнес?» Нет. Насколько я понимаю, это не бизнес, но он там… у него есть какое-то сотрудничество. Он платит, но ему разрешают на втором этаже там посидеть, когда у него там лекции. У него там лекции. Хорош про футбол. «В районе Варшавки тоже стоит внутренний», — Валерий. Не знаю. Вы там что-то подожгли, Валерий? Признавайтесь, вам скидка выйдет.

Про футбол у меня есть еще несколько новостей, но они не касаются никакого футбола. Например, ворам в законе запретили ездить с кортежами по Москве. До этого они ездили с кортежами? До этого они ездили с кортежами, ребята. Это новость, которая стала известна, Global Look Press, оказывается, вызвали воров в законе куда положено, в специальный воровской отдел, и сказали, что если они будут ездить с кортежами по паре геликов за мазератти или по паре геликов за майбахом, то их будут сажать в кутузку. Речь шла о криминальных генералах, «Росбалт» сообщает и так далее. А кто же ездит, оказывается, в шикарных лимузинах? Оказывается, с пятью-шестью телохранителями перемещаются, в частности, законники. Вагип Сулейманов. Его называют Вагиф в некоторых кругах, где доверительное к нему отношение. Дмитрий Чантурия, которого в известных кругах называют Мирон (я думаю, где-нибудь в УГРО). Кахабер Парпалия (Каха Гальский), Далгуджа Туркадзе (Куджа Кутаисский), Гурам Чехладзе Квежоевич и Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина). Они все ездят с большими кортежами. Заметьте, все они не местные. Не знаю. «Ни одного с Урала, — спрашивает Валерий. Где же уральцы? Где наши?» «Тагил» кричат. А другие воры, у которых фамилия, например, Владимир Тюрин, Олег Шишканов (Шишкан) и Василий Христофоров, они ездят без кортежей. Без кортежей. Гангстеров попросили унять барсеточников. Да, и этих гангстеров, которые ездят с кортежами, попросили, во-первых, не ездить с кортежами, а ездить на великах. Гангстеры на великах, я просто умру. Гангстеры на великах. Их попросили скромнее, как-то по-европейски выглядеть. И, кроме этого, запретить барсеточникам, другим подконтрольным бандам работать во время чемпионата. Генералам преступного мира пригрозили наказанием, если выяснится, что их люди влипли во что-то с иностранцами. Иностранцев надо теперь защищать, иностранцев надо любить и так далее.

Продолжается тема с женщинами. Сегодня большой материал «Русские женщины идут» в «Новой газете». Там журналистка сама была ущипнута за ягодицу. Ущипнута, ущипнута. Ущипнута она была за ягодицу. В «ягодице» я уверен в ударении, а в «ущипнута» не уверен. Ущипнута, ущипнута. В общем, ущипнутая сделалась она за ягодицу. Она говорит, иностранцы не щипали, а русские, сказали, что они блогеры, и поэтому стали трогать ей попу. Я не знаю, я вот живу здесь, никого не лапаю. Ягодица правильно. Она была ущипнута за ягодицу. Она говорит, что она ходила по Никольской, и единственный, кто принялся ее лапать, это русский. На самом деле какой-то заговор антирусский среди баб, я не шучу сейчас, ребят. Они просто решили, как это сказать, поднять свои акции, а нас маленько подопустить. Вам не кажется? Ну есть такое. Здрасьте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Николай, Жуковский. Сергей, два дня уже, мне кажется, эта «утка» про наш криминальный мир. Как-то очень смешно это выглядит, до абсурда.

С. ДОРЕНКО: Почему? Они же сотрудничают.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ваши люди грабят иностранцев, мы вас прищучим сейчас. Когда все уедут 16 июля, добро пожаловать в Москву, мы вас трогать не будем. Это смешно.

С. ДОРЕНКО: Послушайте меня. Представьте себе, что мы с вами начинаем управлять государством, любым, государством из компьютерной игры. У нас есть преступный мир?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Есть.

С. ДОРЕНКО: Есть. Формально мы взять их не можем. Мы не можем поступить, как якобы приписывается Лукашенко, когда он просто им сказал: 24 часа… А потом ходила якобы (это приписывается), как будто бы ходила команда и просто стреляла в лоб. Вы помните эту историю?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да-да.

С. ДОРЕНКО: Была история, что Лукашенко в 94-м году, в 95-м, он всем ворам объявил, что надо 48 часов (по-моему, 48) покинуть территорию Белоруссии. А потом пустил чистильщиков якобы. Я еще раз говорю, Александр Григорьевич, я не хочу вас обидеть. Якобы ходили чистильщики и просто в открытую дверь, открывал вор, просто в лоб бамс и все. И через 48 часов не осталось ни одного. Мы так не можем. Если только мы им скажем: все уезжайте в Белоруссию. А куда они поедут?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, еще один момент примерно на эту же тему. Мы после матча с Россией общались с португальцами в Жуковском. Они у нас спросили: может быть, у вас собрали где-то всех, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич сказали, что вы, в общем, себя нормально ведите, приедут люди, не надо показывать все свое хамство. В ответ я им ответил: да, нас собрали и так сказали.

С. ДОРЕНКО: Но это же все равно не Владимир Владимирович.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я ему сказал, и он понял абсурдность всего этого. Абсурдность про криминальный мир, кажется, такая же.

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Мне кажется, что люди есть, которые на связи, какие-то люди есть, которые на связи, которые могут поговорить. Могут.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ждем тогда 16-го большого праздника.

С. ДОРЕНКО: А потом они куда-то уедут. Сначала в Ниццу, а уж с сентября поедут. Денис знает преступный мир. Здравствуйте… Денис, сорвалось. 73-73-948. Денис знает преступный мир лучше нас всех, он отец этого преступного мира. «В Грузии якобы всех прищучили, и это просто у нас ничего не могут. А Жуков в Одессе разве не так сделал?» Александр Фельдман пишет: «Бывший первый заместитель министра внутренних дел и зять Брежнева Юрий Михайлович Чурбанов рассказывал мне, что субботним июльским днем 80-го года в здание ОВД на Огарево 6 на простом автобусе ПАЗ со шторками на окнах были привезены задержанные накануне по всей Москве воры и иные криминальные авторитеты. Всего 23 человека». Это перед Олимпиадой. «Разъяснительную беседу провел Юрий Чурбанов и министр Николай Щелоков (кстати говоря, родом из Кадиевки, и там его могила сейчас). Лидеров преступного мира по-хорошему попросили повлиять на то, чтобы никаких громких преступлений не было в период проведения Олимпиады. Взамен ничего хорошего не обещали». Просто сказали, что «вы не должны» и все, точка. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Денис…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я у вас больше времени займу. Я вам немножко расскажу, откуда я это все знаю. Я с 1982 года был нехорошим мальчиком. Я был очень нехорошим мальчиком, поэтому у меня большие с тех пор связи, но у меня была беда — я хорошо учился. Я хорошо учился, и я от этого отошел в конце. Поэтому я их всех знаю. Как один мой знакомый, хороший и известный вор, сказал… почему на зоне… Там же взаимная зависимость. Воры не могут жить без администрации, а администрация не может жить без воров. Потому что и те, и другие никому нужны не будут.

С. ДОРЕНКО: Ну да. Воры, считай, что замы, они как бы держат.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, не замы, они нужны друг другу. А договоренности всегда были, всегда есть и до сих пор.

С. ДОРЕНКО: Если мы с вами работаем в правоохранительных органах, нам руководство говорит, «ребята, повстречайтесь там с ребятами, попросите по-человечески»…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, можно перебью? Когда приходит новый, например, начальник ГУВД, первая встреча — обязательно встреча с местными авторитетами происходит. Обязательно. Все это идет на контроль. Это было всегда, есть и будет.

С. ДОРЕНКО: Хорошо. А такой вариант, как в Белоруссии приписывали Лукашенко? Я еще раз говорю, это неправда и мы не обвиняем Лукашенко в несудебных расстрелах, но ему приписывается вот эта тема, что он как бы послал соответствующих людей сказать ворам, что 48 часов, после чего их начали расстреливать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, опять перебью. На самом деле воровской мир Белоруссии, как и Молдавии, достаточно слаб, там какого-то глобального…

С. ДОРЕНКО: Там были заезжие.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, заезжие, и все, их выгнали. А своих там особенно и не было.

С. ДОРЕНКО: Выгнали, а которые не уехали за 48 часов, их застрелили.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, это все слухи, это все злые языки. Я не хочу уважаемую аудиторию вводить во все эти дела, я их знаю.

С. ДОРЕНКО: Ввергните нас в ад криминального мира! Ввергните. Мы хотим этого. Да, мы хотим.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Все приличные люди, все хотят порядка.

С. ДОРЕНКО: Ordnung.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Чтобы был порядок. Вот и все. Ничего здесь такого нет. Меж собой они могут по согласию разбираться. Лезть куда-то, в какие-то теракты или что-то — это им ничего не нужно. Вы знаете, сейчас идет решение, кого ставить на место деда Хасана?

С. ДОРЕНКО: Я имел счастье некоторое время назад, здесь у нас, около площади Восстания (теперь Кудринская), там, где я был, я осматривал эти места, я видел окно, где сидел снайпер, я сам прошел путем деда Хасана. Я вышел из ресторана и прошел мимо этой статуи, мимо этого скверика. Я шел путем деда Хасана, я смотрел в окно снайперу, подмигивал ему и говорил: вот, дрянь… Я недавно был в этом ресторане, короче.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: «Дворик» что ли?

С. ДОРЕНКО: Да. Чудесное местечко. Мне налили чайку, я пил чаек.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну Хасан уже это… Вы понимаете, как и в политике, кто-то должен уходить. Кто у нас сейчас в криминальном мире, Гули будет или Мирон?

С. ДОРЕНКО: Я все ждал, что разверзнется пропасть ада, и вы нам дадите какие-то страшные подробности, а вы говорите как чиновник, как будто у вас отдел такой.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я разве могу много говорить? Мало ли, что я знаю, чего я буду говорить? Я тоже языком не чешу? Спросите у Путина что-нибудь, он тоже не все скажет.

С. ДОРЕНКО: Спасибо. Хорошо. «Сейчас все воровские на Западе». «Я художник, я не местный. Попишу и уеду», — говорит Пномпень. Но тем не менее существуют моменты деликатные. Я очень хорошо помню 80-й год. Надо сказать, кроме смерти Высоцкого и Джо Дассена почти одновременной, еще была Олимпиада у нас. Я очень хорошо помню, что действительно их высаживали куда-то подальше. Подальше. На 101-й километр. Это не за 101-й километр, им просто советовали убраться из города, и они действительно убирались из города. Тогда убрали лимиту, подчистили, всех людей из общаг, АЗЛК, вот эта вся лимита. Лимитчики. Люди, которые заезжали, еще в 80-м году это были русские, потом уже вьетнамцев завезли, на предприятия Москвы завозили лимитчиков. Их тоже попросили удалиться. Всевозможных людей сомнительных, нетрезвых людей, которые вели нетрезвый образ жизни и не поддерживали решения партии, попросили удалиться. Моего друга Валеру попросили убраться к чертовой матери в Америку. Еще в феврале к нему подошли и сказали: здравствуйте, Валера. Он говорит: здрасьте. Вы же сионист? Он говорит: так точно, разрешите представиться. Они говорят: мы вас знаем. Вам разрешение на выезд как сионисту не дают? Он говорит: не дают? А вот даем теперь. Быстренько давайте, до Олимпиады чтобы вас тут не было. И так далее. То есть город оставляли только образцово-показательный, лучшие только люди должны были остаться. «Понторез, — говорит Евно Азеф. — Все известные вещи из прессы». Нет. Почему? Мы верим. 133-й, который говорит: мне обязательно надо высказаться. 133-й только что писал мне: возьмите мой телефон. Вы, 133-й, я не вижу среди звонящих 133-го. «Сотрудничество с администрацией — это всегда было». 133-й, напишите мне последнюю цифру вашего номера. Денис, 133-й: срочно возьмите мой телефон. Это может быть как раз тот самый Денис. Хорошо. Преступный мир сотрудничает, и с ним можно договориться о каких-то деликатных периодах: давайте на чемпионате мира вы свои батальоны куда-нибудь отправите отдыхать. Правильно? Можно так? Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здрасьте. Сергей, я про Олимпиаду можно скажу?

С. ДОРЕНКО: Давайте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Меня в 80-м году посадили на 2,5 года за то, что я спросил 20 копеек. Тоталитаризм был удивительный, на таком уровне, просто всем ментам сказали: сажать и все. Мне тогда было 16 лет.

С. ДОРЕНКО: Просто поймали и все, и понеслась?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, вот так было. Я просто подошел и спросил: дай 20 копеек. У знакомого у своего. Он мне говорит: пошел ты на…

С. ДОРЕНКО: Не надо.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Понимаете.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И с этого началось. 2,5 года мне дали, я половину отсидел и все.

С. ДОРЕНКО: Так вы, наверное, знакомого попытались урезонить как-то, и завязалась кровавая битва.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Детей сажали, вы понимаете. Детей сажали.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю. Но сейчас по-другому. Скажите, что при демократии намного лучше. Я плачу от восторга при демократии, честное слово. Хочешь — проси 20 копеек, хочешь — 25, всем пофиг. Я сейчас дойду до метро, больше на тротуаре найду.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вот именно. Совершенно верно.

С. ДОРЕНКО: Я сейчас рубль нашел. Я нагибаюсь, честное слово, нагибаюсь. Я думаю, из уважения к деньгам, надо нагибаться. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здрасьте. Сергей. Согласен с парнями звонившими. По любому, где наши фанаты? Давайте авторитетов в сторону чуть-чуть уберем. Где наши фанаты? После каждого матча ЦСКА, «Спартак», сколько парней дерутся? Где они все?

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, они сейчас дышат в унисон.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну конечно, в унисон. По любому в хорошем стаде есть плохая овца. Все равно бы сделали кипеж тем же англичанам. Англичане ходят, я не знаю, над ними аура какая-то.

С. ДОРЕНКО: Но они же сами 1100 человек не пустили, англичане. Изъяли паспорта у 1100 футбольных хулиганов.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, а на 100 тысяч хулиганов еще есть столько же хулиганов.

С. ДОРЕНКО: Это правда. Вот куда они делись?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну поговорили с парнями, собрали авторитетов футбольных.

С. ДОРЕНКО: Это правда. Можно, я вам скажу тайную свою мечту. Я хотел, чтобы пометелились маленько.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну подождите, еще чемпионат не окончился.

С. ДОРЕНКО: Мне прям хотелось. Вот я вам говорю, только вам, мне хотелось.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И я вам говорю, я с удовольствием глянул бы, пошел бы сам, пометелился.

С. ДОРЕНКО: Мне бы хотелось, чтобы пометелились мальца. Правда. Потому что как-то скучновато. Когда играли в Марселе, и как хорошо. Помните нашего чувака из «Локомотива», такой худой как паук, который руководил всем? До чего же красавец. Вот сейчас бы его выпустить.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я ходил в Марселе в прошлом году по этим, по святым для нас местам, где нас били, где мы их били. Ходил. Ну где, где вы? А их не было никого, одни арабы.

С. ДОРЕНКО: Вы потрясающий. Я вам аплодирую внутри. Мне кажется, сборная молодцом, но и мы должны немножко…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну конечно.

С. ДОРЕНКО: Но и мы должны руку правую потешить немножко. Ну как это?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Все у нас будет…

С. ДОРЕНКО: Все будет. Все будет. Он обещал, он сделает. Ну серьезно. Сборная молодцом. А где же болельщики? Я против беспорядков. «Перед началом чемпионата мира на Нагатинской начался и до сих пор проходит слет московских бомжей», — говорит Александр Мостовой. Слет бомжей на Нагатинской. Где на Нагатинской? В пойме? Там, где корабли стоят, в пойме? Чудесные места между прочим. Я бы сам там жил, если бы пошел бомжевать. Во-первых, по набережной, не сворачивая, прямо к Кремлю выезжаешь. Душевно, хорошо, практически без светофоров… там светофоры есть, но как-то хорошо катишь и катишь, катишь и катишь по прямой, раз и Кремль. Нагатинская пойма. И там кораблики, может быть, покататься. Правильно? Нет? Нормально будет. «Мы же так ждали англичан», — говорит доктор Джекил. «Всех фанатов держит администрация президента здесь». Где «здесь»? «В штатском в Москве очень много сотрудников. Никто не будет драться». Я не знаю. Мне кажется, какая-то изюминка в этом смысле пропадает. «За призыв к насилию могут выгнать с работы». Нет-нет, мне кажется, что изюминка, какой-то, может быть, марш, чтобы они как-то слитно кричали лозунги: …чемпион… Что-нибудь вместе. «Призывы к массовым беспорядкам», — говорит Алекс. Нет-нет, я не призываю к массовым беспорядкам, но я хочу видеть какой-то парад болельщиков. Парад, колонну, которая бы кричала что-то вместе, слаженно, какие-то речевки и все такое. Мне вот этого не хватает. «Кэгэбэшников нагнали аж из-за Урала. Ничего здесь не будет». Не знаю. Посмотрим. «В фан-зоне на Воробьевых горах камера распознала преступника в розыске, и он задержан», — пишет мне Игорь Беспрозванный. Я по-прежнему надеюсь увидеть колонны болельщиков. Мне очень хотелось бы. Которые бы слаженно что-то такое скандировали. Видите, я исправляюсь? Это не призыв к насилию, это призыв к массовому мероприятию, согласованному с мэрией города Москвы, с ФСБ и со всеми. Я взываю к массовому мероприятию, согласованному. Нет-нет, никаких беспорядков, я только к массовому порядку призываю, чтобы построили шеренгами, взялись за руки, как положено. Никаких призывов к беспорядкам. «Колонны болельщиков?» Да, колонны болельщиков, чтобы они шли, может быть, по Пятницкой, скандируя: ра-ра-ра… цир-цир-ци… Энди Тэкер молодцы. Помните, у О‘Генри? Что-нибудь такое, хорошее. Ребят, где действительно болельщики? Мы их не видим. «Средний чек на поездку к нам 4-5 тысячи долларов. Имущественный ценз отсек их безумцев. Нашим пока не из-за чего расстраиваться». Да, с барабанами на шее чтобы они шли, Пномпень, очень правильно. «Нет, это призыв. Сергей, аккуратнее». Неправда, это не призыв. Я не призываю к беспорядкам, я призываю к порядку. Я призываю к порядку, к какой-то колонне болельщицкой. Я бы присоединился, может быть, вместе шли и улыбались и кричали что-то о дружелюбии.

МУЗЫКА

С. ДОРЕНКО: Вот так я представляю себе марш футбольных болельщиков. Вот так. И я иду в первых рядах, товарищи. В огромных трусах. Справлю себе трусы, может быть, красные или какие-нибудь черные. В маечке-алкоголичке. Надо будет грудь побрить. А может и не брить. Я сейчас начинаю думать, может, и не стоить брить, может, тогда ошибка роковая гендерная произойдет. Вот и все.

Вы знаете, что сейчас вышла реклама, первая реклама на свете, это все в рамках борьбы женщин за справедливость, вышла первая за всю эпоху реклама, где женщина показана с волосами на теле. Это не шутка. Вышла первая в истории реклама станков для бритья, которая показывает волосы на теле женщин. Арина Кочемарова пишет об этом в «Снобе». Американская компания «Билли», занимающаяся производством женских станков и пен для бритья, выпустила рекламу, в которой показано, как у женщины на теле волосы, на руках, на ногах и всюду, какие они мохнатые, и над ними проводят каким-то магнитом или чем-то, отчего они еще сильнее мохнатятся, может быть, статистическим электричеством, и они хорошенечко так мохнатятся. Соучредитель компании Джорджина Гулис сказала: «Демонстрация только гладких, бритых ног (женских) показалась нам слишком архаичной. Мы всегда утверждали, что бритье — это выбор». Ты же можешь брить, можешь не брить. «Это ваши волосы. Никто не должен навязывать вам, что с ними делать. Мы рады начать рекламную кампанию, которая помогает сделать волосы на теле нормой». То есть наоборот, надо, чтобы были волосы, побольше волос, черных, женщины с усиками и так далее. «И искореняет однобокое изображение женщин». Понятно? Искореняет. То есть надо женщин теперь не однобоко видеть, а все время с волосиками. Не знаю. Я пытаюсь поставить этот видос. Вот он пошел. Пожалуйста.

ВИДЕО

С. ДОРЕНКО: У них подмышки мохнатые, руки-ноги мохнатые, и они заглядывают себе в нижнее белье, сверху заглядывают, как если бы они знали, что там тоже волосы. Потом они бреются. Но могут и не бриться, говорит реклама. «Люби свои волосы» типа. И они их расчесывают любовно, расчесывают подмышки любовно. Я серьезно говорю. Это реклама, которая впервые в истории человечества (это важно) говорит, хотя они продают станки, они говорят, что эти волосы, они прелестны, женщины, они прелестны, и надо сказать, что они ваш выбор, вы можете носить свои волосы и быть дико гордыми за эти самые волосы. Я начинаю вспоминать. Ведь в старое время… Позвоните мне кто-нибудь из совсем ветхих стариков. Ведь в старое время их сестра женщина ходила мохнатая. Ведь в старое время их сестра прямо совсем была мохнатая. Как бы я припоминаю старое время. Да. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Вообще да, раньше, конечно, все это не было так.

С. ДОРЕНКО: Я напомню, что женщины каких-нибудь 70-х считали, что если брить, например, ноги, то от этого волосы растут толще и сильнее.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А если вы вспомните, Сергей, немецкий кинематограф 80-х годов…

С. ДОРЕНКО: А! Спасибо. Доктора мне! Доктора мне! Хорошо, но они хоть рыжие.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они там были разные, в зависимости от направленности фильма, от главных героинь.

С. ДОРЕНКО: Ой, какие же они были, да… «Ее звали О». Там же они тоже все мохнатые.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Угу. А сейчас сначала создали миф о том, что женщина должна быть сексуальной, красивой…

С. ДОРЕНКО: Эммануэль мохнатая тоже.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Совершенно верно.

С. ДОРЕНКО: Сейчас меня стошнит.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сейчас идет какая-то политика о том, чтобы женщина перестала быть, как всегда она была, каким-то предметом вожделения.

С. ДОРЕНКО: А Тинто Брас с мохнатыми телками? Это что-то.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Тинто Брас, совершенно верно, 70-е, 80-е годы. Не так давно по большому счету было.

С. ДОРЕНКО: Кошмар. Да-да. Как страшно жить. Я когда-то был на реке Янцзы в городе Хэйхэ. Там у меня был приятель, который рассказывал, что живет в общаге… Сейчас он уже работает, большой человек стал, он работает в Гонконге. А тогда он жил в общаге, учил китайский. И он говорит: у меня рядом комната, где китаец женился на немке. Китаец женился на немке, они живут вместе в общаге. И когда они ругаются, они ругаются по-английски. И он говорит: она на него кричит матом всякие эпитеты, насчет цвета, насчет рожи и так далее, а она слышит в ответ от него, you have hairy hands (у тебя волосы на руках). Для китайца это такое страшное оскорбление, потому что он не привык, что даже у мужчины есть волосы на руках, а чтобы у женщины были волосы на руках, это, конечно…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вспомните, последние 10-15 лет какая шла массированная рекламная пропаганда красоты женского тела. Сейчас эти вспомогательные, скажем так, средства…

С. ДОРЕНКО: Вам нравятся женщины с волосами на теле, скажите мне.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет.

С. ДОРЕНКО: Давайте голосовать. Быстро. Сейчас мы все определим, товарищи. Я знаю, в чем это гендерное поведение и почему именно так. Почему, например, нам кошки нравятся не сиамские, а персидские, которые наоборот с волосами, а женщины, например, нравятся скорее без волос, на теле во всяком случае. Я сейчас объясню, почему. У меня есть объяснение, антропологическое, товарищи. У меня есть культурологическое, антропологическое объяснение. Тем не менее давайте проголосуем. Итак: вам нравятся женщины с волосами на теле, всюду, подмышки… чтобы между ягодицами тоже много шерсти было… Между ягодицами должна быть богатая шерсть, завиваться чуть-чуть должна, чтобы можно было подзавить чуть-чуть. Нравится, да — 134-2135. Hairy и все. 134-2136 — нет, не нравится, это ужасно. Ну их нафиг, зачем эти бороды ото всюду, какой-то ужас. Я помню, как это было в 70-е. Я клянусь, я помню. Они в 70-е думали, что если бриться (бабы так думали), то тогда волосы будут толще, следующие волосы вылезут толще, и они не брились. И они выводили их каким-то уксусом или какой-то штучкой, которая волосы выводит, белыми делает, побелей, перекись какая-то, и когда они подходили в солнечный день к форточке или к окошку, то усы, конечно, были видны сильно. А когда они стояли в тени, усы были заметны меньше, аккуратные усики по бокам рта. Не совсем как у Черчесова, а такие, по уголкам рта усики росли. Это они считали, что нельзя трогать, иначе вырастут еще толще. Вот такая была идея. Они носили толстые колготы, толстенные, может, других не было, не знаю, но они их покупали потолще, чтобы волосы, эти все колосья, которые колосятся, они не очень были видны. Я серьезно говорю, они толстые колготы носили. Правда. Еще были какие-то поверья, что волосы… Можно, я сейчас скажу страшные женские секреты 70-х. Сейчас старухи вспомнят и дрогнут. Считалось, что если он оставляет, то волосы будут расти толще, потому что тестостерон поступает в организм. Поэтому надо, чтобы не оставлял. Потому что волосы будут расти толще. Ха-ха-ха. И так далее. То есть там было столько всевозможных мифов о здоровье, я вам хочу сказать. Журнал «Крестьянка» и «Работница» мог бы сдохнуть просто от зависти, сколько девушки друг другу всякого рассказывали. Остановить. 34 на 66. 34% хотят волосатых женщин. Чудовища. Елена из Кунцева, я знаю, она знает. Лена, здрасьте. Ну что, правда же я про мифы рассказываю?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, как вы считаете, история это наука? Вот сейчас открылись новые сведения о девушке Пушкина, которая была первая, дворовая девчонка Пушкина, Ольга Калашникова, которую он соблазнил и о которой ничего не было известно. Вы что-то о ней слышали?

С. ДОРЕНКО: Расскажите.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Она, оказывается, родила от него ребенка, который умер в младенчестве. И какая ее дальнейшая судьба?

С. ДОРЕНКО: Умер и умер. Какая судьба может быть?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, у нее какая дальнейшая судьба. Она вышла за дворянина замуж, потому что была дочкой управляющего, у нее было большое приданное. Потом она писала Пушкину… Да, Ольга Калашникова. Судьба крестьянок не была так печальна, как вы нам постоянно рассказываете.

С. ДОРЕНКО: Я теперь все. И все. И она прямой предок Ксении Собчак? Нет, не может быть такого?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, «Сказка о рыбаке и рыбке», мне кажется, это немножко о ней. Потом разорился слегка ее дворянин, и она писала Пушкину, просила денег.

С. ДОРЕНКО: «Хочу быть столбовой дворянкой».

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, я подарю вам ее выражение. Там были имущественные споры, и она, как дочь управляющего, говорила другому управляющему: «Я скину тебя с должности, как грязь с лопаты». Мне так это понравилось.

С. ДОРЕНКО: Как грязь с лопаты. Спасибо вам огромное! Но мифы 70-х я верно рассказал? Лена ушла от разговора. Вот видите, что происходит? Вот это и происходит. Я обещал некий культурологический экскурс сделать. Мне кажется, что в гендерном делении… Я сейчас скажу нечто, что вам может показаться сомнительным и антинаучным, однако мои идеи, как мне кажется, не лишены какой-то трезвой рассудочности. Мне кажется, что женщины, в том числе с безволосостью или с пониженной волосатостью, ищут безопасности и жалости, имитируя детей. То есть мужчины, как вы понимаете, могли бы убивать… Когда он не на охоте, мужчина, конкретно сейчас, например, не хочет, мог бы за кусок мяса убивать женщин. Но он их не убивает. Почему? Они антропологически, они физиологически имитируют детей. Имитируют чем? Например, высоким голосом. У женщин высокий голос, как если бы не взрослый. То есть это голос мальчика семи лет. Женский голос — голос мальчика семи лет. Раз. Они менее волосаты, то есть их тела менее волосаты, как дети. Они меньше, физически размера они меньше, как дети. То есть мне кажется, что они в древности, когда-то у гоминид искали… У гоминид. Современный российский человек чужд этого, безусловно. Но когда-то у гоминид, еще в дочеловеческое время, при гендерном делении самки имитировали детей с целью, в сущности, безопасности и с целью обратить на себя чувство жалости. Жалости и попытку найти защищенность. Они были взрослые особи, но как если бы дети. Тоненькие голосочки, малая волосистость, малый физический размер. Я не знаю. Я это сейчас прямо придумал, прямо при вас. Нормуль? Нормально? Вот так. А вы чего, спорить хотите? Кто из вас видные культовые антропологи? Вы же не будете спорить? Ну и все, поехали дальше. Они сейчас еще и бреются вдобавок, то они еще сильнее подчеркивают свою утонченность, элегантность и детскость, в сущности. Они еще сильнее подчеркивают утонченность, элегантность и детскость. И когда они не бреются, они не подчеркивают утонченность, элегантность и детскость, а стремятся наоборот, быть более такими бучами. Буч. Это тоже, наверное, клево, я не в курсе, я не очень в этой субкультуре разбираюсь, но это другая субкультура, глубоко чуждая нам, прямо скажем.

Харви Вайнштейна вновь обвинили. Прокурор округа Манхэттен Сайрус Вэнс-младший выдвинул новые обвинения в преступлениях голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, сообщает Reuters. К предыдущим уголовным обвинениям добавилось обвинение в хищническом сексуальном насилии по заявлению еще одной женщины. И говорят, что сейчас ему могут впарить совсем серьезно срок. В связи с этой новой женщиной ему могут дать еще и еще, и еще, и еще. Это обвинительное заключение стало результатом чрезвычайного мужества, проявленного теми, кто смог это пережить и двигаться дальше, заявил окружной прокурор, заявив, что расследование будет продолжено. Понятно. Харви 66 лет. Может, он пожил уже. Пожил, пора и на покой, может быть, и в тюрьму. Не знаю. 66 лет. Если бы меня посадили в 66 лет, я думаю, большинство аудитории сказало было: да и хрен с ним, он пожил, сколько можно уже, сколько можно коптить небо, пусть он уйдет куда-нибудь. Правильно? В 66 лет не жалко. Или жалко? Вам жалко Харви Вайнштейна, я спрашиваю. Не знаю. 66 лет, товарищи, он все, что мог, он все уже потребил, напился, отлюбил, все это уже было. Все было. 66 лет. В домино пора играть. Даже по русскому закону он уже пенсионер, уже год как на пенсии, товарищи, или сколько там надо, я забыл уже, какой возраст. Он уже год как на пенсии был бы в идеальном русском законе. Все уже, хватит, пожил и до свидания. Разве нет? Нормально все.

Еще. Еще у меня тут собрались всякие неприличные темы. Например, мужей и партнеров (почему-то вот так написано) в Новосибирской области обследуют на ВИЧ. Мужей и партнеров всех беременных. То есть они должны приходить вдвоем ли могут в разные дни? То есть муж в один день, а партнер в другой день. Я не очень понимаю. Я сейчас читаю заголовок. Внимание. «Мужей и партнеров всех беременных в Новосибирской области решили обследовать на ВИЧ». Это «Тайга-инфо». Товарищи, давайте будем внимательны к тексту, мы же с вами лингвисты.

Власти Новосибирской области (это власти, с уважением надо относиться) запланировали протестировать на возможное наличие ВИЧ-инфекций мужей и половых партнеров всех беременных женщин в регионе. Они должны вместе приходить или в разные дни? У меня вопрос простой. По понедельникам мужья, а по вторникам — половые партнеры. Или до обеда мужья, после обеда — половые партнеры. Кто из Новосибирска, скажите мне. Здрасьте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте. Роман, Подмосковье. Это опять… из заголовков. Имеется в виду, наверное, будущие отцы просто-напросто.

С. ДОРЕНКО: Все равно, то есть это может быть один и тот же человек, он же и муж, и половой партнер. Или это два разных человека?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Он может быть и половой партнер, и будущий отец, но не муж.

С. ДОРЕНКО: Вот как. Так много не укладывается в голове. Я думаю, есть муж… У каждой нормальной женщины должен быть муж, я считаю. Женщина без мужа, что она, отбросы общества. Она для мамы должна хоть раз походить в фате. Для мамы, чтобы мама увидела ее в фате. Женщина должна сделать это для мамы? Должна. Потом через неделю можно разводиться. Но муж есть. Можно не разводиться, просто послать его куда подальше и все. Муж есть, значит, путь идет, проверится, паскуда. Есть половой партнер. Тоже пусть проверится, гад такой. Правильно? И есть отец ребенка, этот тоже пусть, почему ему не проверится. А что же он, хуже всех что ли? Пусть проверится, все за бесплатно. Среди поставленных задач — расширение охвата населения области тестированием на ВИЧ. Видать, у них там плохо совсем. Вот он, Новосибирск-то, вот он. Мы то верили, что Siberia — это место, откуда произрастет кристалл будущей Руси. Я верил в это. Я еще беседовал с режиссерами (сейчас не буду фамилии называть), они говорят, мне кажется, сказал режиссер, очень видный человек и философ, важно, что он мощнейший философ современности… Он говорит: мне кажется, что из-за Урала произрастет кристалл будущей Руси, произрастет нравственность, нравственные чувства будущей Руси, которая наконец заполнит все ее пространство и даст нам великолепный пример нравственности и устремленности в будущее. Говорил мне этот режиссер. Я тоже так думал. Вот они, пожалуйста, посмотрите на них. У них там постоянно ВИЧ какой-то, кошмар в этом Новосибирске. Что, нет? Кто из Новосибирска, позвоните. 73-73-948. Разврат. Омут морфинизма и разврата — вот, что такое Siberia. Мы ждем от вас нравственности, ни хрена ее нет. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Вы из Siberia?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Почти. У нас в Сибири водителей штрафуют и за пьянство, и берут кровь на анализ.

С. ДОРЕНКО: Это новшество

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: …из Сибири из вашей.

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Они раньше придурялись. Они раньше придурялись, что не могут дышать. К ним обращались, «дунь», а он такой…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Теперь они будут все из Сибири.

С. ДОРЕНКО: Брать кровь. Не знаю. Это была шутка, но настолько тонкая, что я пойму ее, может быть, через неделю. Хорошо. Товарищи, важно не это. Сибирь пытается всех охватить ВИЧ-инфекцией, то есть наоборот, анализированием 100% мужей и 100% половых партнеров. Всех их охватит анализом.

Теперь слушайте дальше. И тема, которая, как мне представляется, должна стать большой темой, мы должны ее обсудить. Гражданский брак решили приравнять к законному. Ольга Игнатова, «Российская газета». Вы знаете, что об этом говорил Антон Беляков, член Совета Федерации. Он был в Думе, Антон Беляков, он был справросом, какая-то была тема. На самом деле человек интересный. Я видел его последний раз 1 марта на оглашении послания, мы здоровались. И что-то я ему, кстати, говорил про этот его законопроект, но забыл. Я что-то ему говорил об этом законопроекте. Так вот началось движение.

Сегодня в первом чтении Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект, подготовленный Антоном Беляковым, который предлагает ввести понятие «фактические брачные отношения». Что это значит? Это значит, что люди живут вместе или ведут вместе хозяйство. По мнению автора законопроекта, последние 20-25 лет выросло количество незарегистрированных браков. Незарегистрированных сожительств скорее, мне кажется, потому что брак… Ну ладно, хорошо, не будем спорить. Которые не учитываются статистикой. По данным ВЦИОМ, 63% россиян считают, что если мужчина и женщина проживают совместно, ведут общее хозяйство, то их можно считать мужем и женой, даже если они не регистрировали брак. Но, когда дело доходит до рождения ребенка, уже 59% россиян убеждены, что нужно официально зарегиться. То есть 63 считают, что не надо региться, просто муж и жена, живут вместе, не надо региться. А потом, когда есть ребенок, 59 говорят, нет, все-таки надо региться. Потому что моральный прессинг, все будут кричать, что он бастард. После фильма прекрасного Game of Thrones, мне кажется, имя Бастард, мне кажется, это так прекрасно. Все Бастарды. Джон Сноу бастард. Вообще просто, товарищи, Джон Сноу, величайший человек современности, с которого берут пример все, и тот бастард. Почему? Давайте вернемся к этой теме после 10-ти.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 10 часов 6 минут. О долларе. Деньги интересуют этот город, этот город нувориш. Все хотят деньги и крохи со стола богатеев. 63,21 — доллар. 73,64, смотрите евро как дорожает. Нефть — 77,86. Ничего удивительного, под 80 мы ее видели. 1,1651 — евро/доллар.

Я возвращаюсь к сожительству. Антон Беляков, сенатор, предлагает сожительство уравнять с браком. В каком смысле? Мне кажется, в смысле имущественных отношений. Что предлагает, если я правильно понимаю Антона Белякова, что предлагает Антон Беляков? Он предлагает, чтобы, если есть люди, которые живут вместе, сожители, они не хотят идти в ЗАГС, им по российским нормам не принадлежит совместное имущество. Нет, не принадлежит. «В случае расставания пары… отец не будет выплачивать…» Почему не будет выплачивать? Это, кстати говоря, сомнительная фигня. По мнению сенатора, это несправедливо. Он приводит примеры зарубежных стран, где фактические брачные отношения приравнены к официальному браку. Соответственно, на лиц, участвующих в таких отношениях, распространяются все имущественные права и обязанности. Так, например, в Швеции фактическое супружество было признано еще в 1987 году. В 98-м в бельгийское законодательство введен институт сожительства, относящееся в разновидности гражданско-правового договора. Во Франции в 99-м году появилась статья о договоре о совместной жизни и о сожительстве. Договор о совместной жизни — это альтернатива браку и также подлежит государственной регистрации. То есть можно пойти и договор о сожительстве зарегить каким-то образом. В Германии Социальный кодекс устанавливает признаки фактических брачных отношений. Совместное проживание более года, ведение совместного хозяйства и другое, предоставляющее право нуждающемуся фактическому супругу требовать содержание после расставания, я насколько понимаю. Законодательное признание фактических брачных отношений, сложившихся в российском обществе, поможет решению проблем защиты материнства и детства, считает сенатор Беляков. Прямо звать его надо. Надо звать Белякова. Это офигенская тема. Действительно важная и она действительно огромная. Беляков, я сейчас позвоню, может, у меня есть его телефон. У меня кого на «бел». Сейчас у меня будет телефон, мы возьмем, да и позвоним. Потому что я считаю, что это очень важно. Это огромная тема. Поймите, вы, должно быть, изучая народы в своем антропологическом изучении, обращали внимание на то, что самые важные обряды — это свадьба и похороны. Похороны тоже связаны с материальными интересами, как вы понимаете. На самом деле и свадьба, и похороны защищают материальные интересы, ну там социальные интересы. Материальные. В сущности, похороны тоже материальные интересы защищают. А что такое свадьба? Свадьба — это в патриархальном обществе, а патриархальное общество, как вы знаете, уже довольно давно, несколько десятков тысяч лет, в патриархальном обществе свадьба — есть покупка, в сущности, женщины, она переходит, права на женщину передаются в другой клан, то есть она принадлежит другому клану. Там какие-то клановые отношения, кто ей там может по мозгам надавать, свекруха может по мозгам надавать, еще кто-то, еще кто-то. Но и это также означает ее защиту. То есть другой клан, который ее покупает, женщину покупает, в общем, конечно, как скотину, но клан, который ее купил, получает на нее не только права, но и обязанности. И только в ряде случаев клан, который купил женщину, может отправить ее назад в дом отца. Есть оговоренные случаи, когда ее можно вернуть как плохой скот. Но если она соответствует ожиданиям, то ее нельзя вернуть, есть целый ряд обязанностей. Ее, по крайней мере, надо кормить, пускать в тепло и много всяких других смешных историй. Это материальные основания. Что такое брак? Брак, в сущности, есть договор о том, что мы эту женщину купили и мы ее обязаны содержать, а она обязана рожать нам воинов и так далее. У нее тоже свои обязанности, прясть, еще чего-нибудь делать, клубнику собирать, стирать, шить, в общем, какие-то у нее есть обязанности. Вот это патриархальное общество описывает. Затем, что происходит? Происходит, что в 20 веке женщина получает некоторые элементы свободы, а именно — ее заставляют работать, работать по найму, за деньги. В 20 веке впервые женщину заставляют массово перейти к работе по найму таким образом, что она становится человеком, приносящим деньги, чего в 19 веке не было. Соответственно, она приносит деньги, у нее появляется элемент самосознания, который называется дерзость, она начинает дерзко считать себя до известной степени равной человеку. И в этой дерзости она доходит до 21 века аккуратненько, когда она, в общем, становится почти или практически равной, а архаичные институты ей не нужны. Но она бывает уязвима лет эдак пять на каждого ребенка, лет эдак пять, а то и семь на каждого ребенка, уязвима. Уязвима, потому что в беременность у нее, токсикоз и всякий хреноз, потом у нее беременность, которая тоже не кайфовая, потом у нее психоз после беременности, потом у нее еще какой-то кризис, потом у нее зубы режутся, не у нее, а у него, у ребенка, потом этот чертов ребенок непрерывно болеет и так далее. Женщина постоянно уязвима в течение пяти-семи лет. Что вы со мной спорите? Здесь спорят, мне пишут: «Неправда это все». Шимпанзе восемь лет ухаживает за ребенком. По-вашему, женщина ухаживает за ребенком меньше. Ничего подобного. Женщина уязвима и носится с ребенком до тех пор, пока ребенок не посылает ее куда подальше, а это где-то в 13. Она постоянно с ним носится, как дурень с писаной торбой. Она же не знает, что ее пошлют? Не знает. Вот и все. Поэтому она уязвима. В силу этой чертовой уязвимости она должна получать какие-то имущественные права и так далее. Мне кажется, в этом же суть. Мы звоним сенатору Белякову, нифига у нас не получается. Он не берет трубку. Он на заседании. Здрасьте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Андрей. Я бы Антону Белякову советовал бы как бы меньше пить…

С. ДОРЕНКО: Почему меньше пить? Это оскорбление или что сейчас? А вы уверены, что он алкоголик или что? Мы новостная станция. Даже в ругательствах я вас призываю не мутить как бы с новостями. Антон Беляков врач по профессии, спортсмен и очень, с моей точки зрения, клевый человек просто, политик интересный. Поэтому не надо. Когда вы мутите… Он, может быть, недостаточно продумал, какое-то другое примените, например, ругательство «был в этот раз неправ». Можно так ругаться? Можно. Был в этот раз неправ. Сейчас я позвоню ему с личного, думаю, он тогда возьмет. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Я пролистал этот закон, вроде бы он должен защищать женщину. Вот у меня такая ситуация. Я жил с девушкой, сейчас она, как бы мы расстались, но живет у меня. Чтобы не попасть под этот закон, потому что реновация, а договор мены с государством приравнивается к тому, что совместно нажитое имущество. Мне придется ее просто выгнать благодаря Антону Белякову. Спасибо.

С. ДОРЕНКО: То есть вы боитесь, что как бы ваша доброта будет оформлена документально. Анна нам звонит. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Анна, я очень рад вам. Прошу вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Экспонат краеведческого музея для тех, кто не знает.

С. ДОРЕНКО: Нет, Анна мудрейший человек.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Захвалили, Сергей Леонидович, спасибо.

С. ДОРЕНКО: Просто Сергей.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Видите ли, в чем дело, ведь до 1943 года в Советском Союзе признавались фактические брачные отношения. Причем признавались они в полном объеме не только материально, но и всех социальных и других благ. Я имею в виду, что можно было прописать к себе женщину или мужчину, не регистрируя брак в органах ЗАГСа. Тоже самое с детьми. Сейчас надо сначала оформить усыновление, потом тебе выдадут свидетельство о рождении на этого ребенка. Тогда можно было просто прийти и записать ребенка.

С. ДОРЕНКО: Это было связано с таким как бы возрожденческим порывом европеизации большевистской или с чем?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я не знаю. Мне тогда как-то не особо это интересно было. Это я знаю из истории, поскольку в свое время заканчивала профильный вуз. По Кодексу о браке и семье, который был, КоБС так называемый, который был принят в начале 60-х, можно было разделить имущество, совместно нажитое, даже в случае отсутствия официальной регистрации в ЗАГСе. То есть, если вы длительное время проживали с супругом или супругой, фактически проживали, не регистрируя брак, у вас было право на раздел имущества, совместно нажитого. Другое дело, что тогда имущество было что-то очень условное.

С. ДОРЕНКО: Анна, если позволите, я хотел бы сформулировать вопрос более общий и спросить вас. Женщина с тех времен, с 20 века, когда она начинает работать по найму, за деньги, она начинает чувствовать независимость и равенство. Потому что раньше, в 19 веке, только мужчины работали по найму, ехали на строительство железных дорог, на фабрики, а женщины в основном были у себя в деревнях. С того момента, как она начинает работать за деньги, она ощущает равенство и расправляет крылья и плечи. В 21 веке женщина, вообще говоря, уже твердо осознает равенство, и если и получает несколько ниже мужчин, то все равно она может продержаться одна. И вот это пожелание тем не менее защиты ее слабости, не идет ли оно вразрез с этим чувством равенства?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Скорее наоборот. Если мы живем в семье, если у нас с тобой равный доход, то почему, собственно, я не могу претендовать на твои деньги? Я же не знаю, как велись траты в семье. У меня мама пошла работать в 1915 году и то только потому, что отец ушел на германскую, а двое детей было, их надо было кормить, сестры мои старшие. Их надо было кормить, а свекор просто уже не мог это сделать чисто физически. И, в общем, большого восторга она не испытывала. Для меня этот вопрос никогда не стоял, я всегда знала, что я буду работать.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Даже когда появилась возможность не работать, я всегда работала. Мне кажется, что это достаточно справедливо. Другое дело, что женщина себя как-то более уютно чувствует морально, когда у нее штамп в паспорте. Это — да.

С. ДОРЕНКО: У нее как бы есть некие две противоречивые тенденции.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну да.

С. ДОРЕНКО: С одной стороны, она ищет независимости, с другой стороны, она ищет зависимости.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, естественно. Но когда мужчина и женщина состоят в фактических брачных отношениях, мужчина считает, что он свободен, а женщина считает, что она замужем.

С. ДОРЕНКО: Это правда. Еще, если позволите, я хотел вам сказать такое соображение. Если Россия вообще совместное проживание и совместное ведение хозяйства признает фактическими брачными отношениями, то почему тогда совместное проживание двух мужчин или двух женщин не признать фактическими брачными отношениями?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это, видимо, будет следующий шаг. Потому что если будут признаны официально фактические брачные отношения, то встанет вопрос, на мой взгляд, вполне закономерный… Я, кстати, совершенно спокойно отношусь к гомосексуалистам.

С. ДОРЕНКО: Я вижу тогда так, говорят двое людей, не будем говорить, какого рода и какого они пола…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Двое людей, да, я знаю такую гомосексуальную пару, они живут у нас в доме, живут очень давно.

С. ДОРЕНКО: Они говорят: а вот мы двое, мы живем фактически в брачных отношениях. Все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. И, в общем, они поставят…

С. ДОРЕНКО: Спасибо вам большое. Я пытаюсь обратить внимание аудитории на самом деле на очевидную вещь. Если мужчина и женщина идут, так сказать, маме надо показаться в фате, нужно, чтобы фотограф вас пофотографировал, сделал 500 фотографий, которые разослать подругам и вывесить в одноклассниках в своей деревне, это как бы идеал любой молодой девушки. Причем желательно, чтобы это был Джонни Депп или, может быть, Брэд Питт, или кто сейчас в моде, должен быть женихом. Меньше, чем на Брэда Пита, я бы не стал соглашаться. Джон Сноу, может быть, какой-то должен быть такой, хороший женщин, Джон Сноу, например. И ты в фате, все это классно, в общем, как положено. Это девушка мечтает. Это первый подход к браку. Второй подход к браку женщины постарше, 27-28. Она уже человек, все еще остро чувствующий, но уже более практический, уже не за Джона Сноу, а уже за этот мешок говна, с которым она встречается, она как-то хочет с ним, чтобы было попонятнее все: если чего, то что, если что, то что. Она говорит: вот мы живем вместе, я то, се, дала тебе золота моей матери, как Урсула… Помните, Урсула дала Хосе Аркадио Боэндиа, она ему дала золото матери, он купал астролябию, по-моему, он астролябию купил на золото матери или что-то в этом роде, и магниты. Она ему дала золото матери, как Урсула, а он куда-то зафуфырил, и теперь черт его знает, где, а если они расстанутся, то как. И женщина, естественно, хочет как-то больше понять, она где. Это тоже понятно. Но если мы проведем этот закон, то абсолютно законно и понятно мне, что в этом законе будет два существа, два человека, которые живут вместе и которые говорят: вот мы живем вместе и мы в фактическом браке. И мы будем вправе требовать, чтобы они были разного пола? А почему? Какая разница? Какая разница, куда кто чего сует? Вам же какая разница? Но они вот купили вместе холодильник. Какая вам разница, какого они пола? Купили вместе машину. Они купили вместе постельное белье, вентилятор, еще чего-то. Вам какая разница, какого они пола? Значит, следующий шаг — это признание вообще. Первый шаг, что женщина с мужчиной живут, следовательно, это брак. А следующий шаг — вообще просто люди вместе живут. Например, живут впятером. А почему их должно быть двое? Они живут впятером. Никакие не родственники друг другу, просто собрались и живут. Почему они не могут оформить сожительство? Мы не знаем, кто как трахается, даже не спрашиваем, зачем нам спрашивать. Вот пришли пять человек. Товарищи, вы кто? Они говорят: мы живем вместе, мы в браке, хотите, мы все мужья, хотите — жены, какая разница, мы вот впятером живем. И чего? Они говорят: мы купили впятером холодильник, вентилятор, комод, телевизор купили, ну у нас есть совместно нажитое имущество, но мы живем впятером. Ну и молодцы, давайте как-то вас оформим. А чего, я не понимаю, как дальше. Здрасьте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здрасьте, Сергей. Дмитрий, Москва. Вообще, нужен этот закон или нет, сами подумайте. Это и сейчас можно сделать, оспорить имущество. Пожалуйста, вызываешь соседей, я вот с ней жил столько-то лет, все совместно нажитое. Вот и все.

С. ДОРЕНКО: Соседи должны свидетельствовать?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Да-да. Такое было. В Советском Союзе такое тоже было. Соседка шлеп-нога, она говорит: как это, я только раз в булочную, а он тут на пороге все время, я его вижу уже полтора года и все. А если она врет?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это вообще собираются документы, свидетельства соседей, свидетельство участкового, он же приходит иногда, раз в год, смотрит, кто тут живет. Например, у нас, я думаю, что и у вас приходит участковый иногда.

С. ДОРЕНКО: Я к нему приходил. Я забыл, зачем я к нему пришел. Я к нему приходил. Он очень симпатичный человек. Я сейчас не помню, зачем же я к нему приходил. Я звоню Антону Белякову, но я думаю, что он в заседании, он не будет брать трубку. Но вдруг возьмет? Антон, здрасьте. Вы на заседании, наверное, теперь, да?

А. БЕЛЯКОВ: Именно так. Здрасьте.

С. ДОРЕНКО: Извините. Это Доренко. Мы обсуждаем ваш законопроект. Если вы сейчас говорить не можете, придите тогда все равно к нам на радио. Договорились?

А. БЕЛЯКОВ: Я могу выйти через минутку.

С. ДОРЕНКО: Очень хорошо. Я перезвоню или вы?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Наберите, пожалуйста, через минутку.

С. ДОРЕНКО: Договорились. Он выйдет из зала просто. У нас, кстати, будет глупо, что будут новости. Ну ничего, мы с ним минуту поговорим. Я еще раз говорю, это правильно, что если какие-то люди вместе, просто они живут вместе, то с какого фига им не покупать что-то совместно? Они покупают совместно, они покупают софт совместно. Они заходят на iTunes, покупают какую-то хрень, какой-то фильм. Это совместно нажитый фильм? Да. Естественно. Они покупают игру на «Стиме». Они заходят на «Стим», покупают игру, 143 рубля, дешевую какую-то игру. Покупают. Это совместно нажитая игра? Да, совместно нажитая игра. Правильно я рассуждаю или нет? Почему они не могут разделить? Они говорят: да, но вы одного пола, например. Ну и что? Купили-то мы вместе. Такое бывает. Купили игру, давайте играть. Можно на два компьютера установить? Нет, нельзя в этот раз. Ага. А как же разделить? Тогда пусть компенсацию даст, 143 рубля разделить напополам. Правильно? Вот такая тема. Он не может сейчас выйти, Антон. Мы договорились через минуту, я начал профилактически звонить через 40 секунд, но происходит естественная вещь, он еще не вышел. Я на новостях его наберу, скажу ему, что новости, и, может быть, попробую его вывести в 10:35. 73-73-948. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей. Скажите, тогда как быть с таким моментом. Приедет племянница из Пскова какая-нибудь учиться…

С. ДОРЕНКО: И вы наживете совместное имущество. Вот я хотел… Черт, вы гений. Ну все, у вас есть, в сущности, совместно нажитое имущество.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Или в этот момент купите машину, квартиру, еще что-то. И что, потом делить, получается?

С. ДОРЕНКО: Нет, она должна доказать, наверное, свое участие или что?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Она жила со мной вместе, она готовила мне, допустим, еду какую-то.

С. ДОРЕНКО: Чертова племянница не входила в мои планы. Да. Вот вы гений абсолютный. Чертова племянница, конечно. Живет год и чего? Это потрясающе. Спасибо. Я задам этот вопрос Антону Белякову.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Сейчас мы позвоним Антону. Я говорил с ним на новостях и, кстати говоря, заручился его согласием прийти. На самом деле тема настолько абсолютно сокрушительная и интересная, я его зову прямо к себе в программу. Сейчас я снова позвоню, мы две минуты буквально попинаем.

А. БЕЛЯКОВ: Алло.

С. ДОРЕНКО: Антон, извините… С нами сенатор Антон Беляков, автор законопроекта или инициатор законопроекта о том, чтобы можно было приравнять сожительство к браку, потому что от этого, насколько я понимаю, страдают женщины. Верно я излагаю?

А. БЕЛЯКОВ: Нет, неверно, Сергей. Доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Здрасьте.

А. БЕЛЯКОВ: Законопроект ни в коем случае не приравнивает никакое сожительство к никакому браку, это совершенно разные правовые вещи. Чтобы не углубляться в детали, я поясню суть. Суть в том, чтобы если вдруг мужчина и женщина, которые проживали совместно, решили жить вместе, это их право. Они могут регистрировать брак, не регистрировать, они могут жить как им удобно, это их личная жизнь. Если вдруг они решили расстаться, то это опять-таки их право. Вопрос заключается только в одной ситуации: когда, например, есть дети и, например, оказалось, что одна из сторон чувствует, что ее права нарушены, например, они не смогли никакими способами договориться и оба решили пойти в суд. Только в этом случае, только в суде, законопроект дает право суду рассмотреть их расставание в интересах ребенка так же, как если бы они были в браке. Ни о каком принудительном заключении браков, приравнивании совместного проживания мужчины и женщины к зарегистрированному браку речь не идет. Речь идет только о том случае, чтобы защитить ребенка. Потому что когда разводятся папа и мама, уже поставившие штампик в паспорте, ребенок одним образом защищен. А когда у них нет такого штампика, то, к сожалению, права ребенка часто оказываются нарушены. Этот законопроект, я повторяю, в случае принятия будет работать только в суде.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю. Тогда мои вопросы, часть из них, отпадает, потому что наша аудитория назадавала вопросы такие, я вам просто перечислю. Когда они думали, что любое сожительство будет приравнено к браку, один из слушателей спросил: а если я два года прожил с племянницей, которая приехала учиться из Вологды? Второй вопрос задала слушательница: ходит парень, все соседи видят, три раза в неделю с сумками продуктов, но он женатый. Он женатый, а у нас тоже есть ребенок, и он три раза в неделю приходит, и стоны из-за стены вполне достоверные. Это второй вариант. И третий. Например, это две девушки, однополые, и у каждой из них ребенок, и они действительно живут вместе, вместе покупают машину, вместе покупают телевизор. И третий вариант, если более двух человек, например, это две женщины и мужчина и у обеих женщин от этого мужчины ребенок.

А. БЕЛЯКОВ: Понятно, Сергей. Судя по вопросам, аудитория действительно начиталась фейков, огромное количество интерпретаций было законопроекта. Очень неприятно, что ваши коллеги журналисты, не имеющие отношения к вашей радиостанции, конечно, ввели аудиторию в заблуждение. Давайте попробуем их развенчать. Во-первых, в России по Семейному кодексу браки могут быть заключены исключительно между мужчиной и женщиной. Никакой регистрации отношений, когда речь идет о гомосексуальных отношениях, речь не может идти, поскольку, повторяю, таков закон Российской Федерации. Что касается возможности регистрации отношений при условии…

С. ДОРЕНКО: Он женат и ходит к другой.

А. БЕЛЯКОВ: Совершенно справедливо. Опять-таки к законопроекту применяются те же требования Семейного кодекса, которые существуют в Российской Федерации, для всех остальных случаев. А именно: суд сможет рассмотреть такие отношения в интересах ребенка так же, как если бы эти люди находились в браке, при условии, если эти люди совершеннолетние, если никто из них не находится в зарегистрированном браке ином и в том случае, если они не являются близкими родственниками. Это три ограничения, которые по Семейному кодексу не позволяют рассматривать отношения как брак, даже если речь идет о судебном заседании.

С. ДОРЕНКО: Но если она родила от женатого, а он к ней похаживает, захаживает и часто захаживает…

А. БЕЛЯКОВ: Это не имеет никакого отношения к моему законопроекту.

С. ДОРЕНКО: Не имеет отношения. Все понятно. И родственники, если племянница прожила два года и жарила картошку, тоже не имеет никакого отношения.

А. БЕЛЯКОВ: Тоже не имеет отношения. Сергей, есть вопрос, который, на мой взгляд, значительно более…

С. ДОРЕНКО: А разнополые, которых много? Если их более двух человек?

А. БЕЛЯКОВ: Например, да.

С. ДОРЕНКО: Я позволю себе напомнить вам остроту Вуди Аллена, который сказал, что секс двух человек великолепен, а секс пяти человек вместе намного лучше. А если они впятером живут?

А. БЕЛЯКОВ: Если они живут впятером, опять-таки, это их право, я ни в коей мере не вмешиваюсь в личную жизнь, но если в этих отношениях появляются детки, на мой взгляд, эти дети не виноваты абсолютно в выборе родителей. И если вдруг при расставании такого мужчины и такой женщины окажется, что права ребенка нарушены, равно как с таким же иском может выступить в случае, если в таких отношениях есть дети и у другой женщины, то суд будет иметь право, повторяю, вынести решение в интересах защиты ребенка, если они проживали совместно, ощущали себя супругами в течение длительного времени, 5 лет, у них дети, у них совместно нажитое имущество. Я не говорю о каких-то встречах сексуального характера. Я говорю о людях, которые проживали в отношениях, когда их родственники знали, что вот они женаты, они сами себя считают женатыми, и говорили о том, что это гражданский брак, так называемый у нас. Вот суд да, будет иметь право в интересах ребенка вынести решение так же, как если бы они находились в браке.

С. ДОРЕНКО: Антон, извините, что я обращаюсь к вам не по отчеству…

А. БЕЛЯКОВ: В этом нет необходимости, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, что эта тема вызывает запредельный, колоссальный интерес аудитории. И нам надо заручиться вашим согласием каким-то держать нас в курсе, не только станцию, но и аудиторию нашу. Держать в курсе, как это будет проходить. Потому что это действительно очень жизненная ситуация и очень жизненный интерес, очень много людей хотят узнать об этом побольше.

А. БЕЛЯКОВ: Сергей, с большим удовольствием дам вам такое обещание. Сразу же скажу, что сегодня должен был рассматриваться законопроект, но к моему удивлению утром его не оказалось в повестке дня, что называется, снесли, как у нас говорят, на другой день. Я не могу сказать, когда, но, к сожалению, сегодня он не будет рассмотрен.

С. ДОРЕНКО: Спасибо большое.

А. БЕЛЯКОВ: Доброго дня и доброго дня вашей аудитории.

С. ДОРЕНКО: Спасибо. До свидания. Это был Антон Беляков, сенатор. Он на самом деле человек хороший. Я слежу более-менее, вполглаза, по-моему, нижегородец и врач. Я сейчас не помню насчет нижегородца. Он точно врач по образованию, но откуда-то оттуда, как бы из Нижнего Новгорода. Ну неважно, я не пытаюсь точно знать. Из Владимира. Но все равно в сторону Нижнего Новгорода. Вот видите, я почти угадал. Мы вам обещаем преслеживать за этой ситуацией. Новостники, я надеюсь на вас, о, новостники, которым, конечно, пофиг (они там рассказывают друг другу анекдоты про Чапаева), что вы прочитаете или прослушаете то, что сказал Антон Беляков, и даже напишете новость. Договорились? Спасибо. Какие они умные. Никто меня и сейчас не слышал, естественно.

Давайте двигаться дальше. Я хотел сказать вам о некоторых военных новостях. У меня тут есть еще всевозможные семейные всякие. Давайте к военному. Чего-то сердце просит военного. И помер Кравченко. Кто-нибудь знает Кравченко? «Пишем Белякова вовсю», — пишут мне новостники. Ну хорошо. Я профилактически на них обиделся, а они работают.

Слушайте, я хотел сказать про Кравченко. Умер Кравченко. Это был же большой секрет, что обозреватель Антон Орехъ сын Кравченко. Теперь, кажется, этот секрет раскрыт, и я не раскрываю чужих секретов. Леонид Кравченко… Молчанов, насколько я понимаю, Молчанов Володя очень тепло отзывается о Кравченко, очень тепло. Но я не могу присоединиться никак. Может быть потому, что я мелкое был существо рядом с Кравченко, поэтому как мелкое существо он меня не видел, как микроба. Но я его очень хорошо запомнил. Когда он пришел, его спросили, в чем его миссия, сразу как он начала работать, он сказал очень точно, мне кажется, что он в этот момент осознавал, что он говорит абсолютно точно, он сказал: я пришел выполнить волю Горбачева. Я пришел выполнить волю Горбачева. Это было пять слов, которые он произнес, эти пять слов были, в общем, приговором, конечно, для либеральной общественности, потому что тогда как бы это было стыдно. То есть сейчас бы он такое сказал или он не сказал, а кто-то еще сказал бы, это не было бы стыдно, мы уже привыкли жить по-другому чуть-чуть. Но в то время это было неинтеллигентной фразой. Это было фразой, которая вызывала сразу «фи», «фу», как-то так. Это первое. Но он не постеснялся ее произнести. И второе. Его замы прибегали ко мне, вот тут я уже был достаточно весомой фигурой, чтобы его зам по фамилии то ли Решетов, то ли Решетников, прибегал ко мне, выхватывал мою папку с текстами, рвал ее и кидал на пол. Он разрывал мою папку с текстами, рвал ее и кидал на пол. Вот это был его прямой первый зам, то ли Решетников, то ли Решетов. В общем, какой-то крендель. Много раз ему это не удалось сделать. После первого же раза я написал заявление об уходе. С тех пор, как мне порвали папку и швырнули ее на пол, я написал заявление об уходе. И может быть это хорошо было, потому что был уже 1991 год, я пошел в «Вести» к Олегу Добродееву, мы сделали «Вести», как-то было миленько. Насчет Ореха я не путаю ничего. Чего это я путаю? По-моему, я не путаю, это сын. Тогда же, при Горбачеве, была введена формальная цензура, и это тоже Кравченко. Из Главлита приехали тетки какие-то, пенсионерки Главлита, они уже отслужили в Главлите, и они начали литовать наши тексты. То есть текст до эфира мы отправляли на цензуру, формальную цензуру. Внимание, формальную цензуру. То есть мы цензуру отправляли текст, отдавали физически в руки, после чего цензор проходился ручкой, резал, и мы имели право вот это зачитывать в эфире, свои собственные тексты. Но какие-то фразы нам резали. Просто отдавали и говорили: нормально все. То есть цензоры — это были пенсионерки. Они были посажены в момент прибалтийских событий, Литвы, Латвии, это с 11 января 1991 года, как вы помните, Вильнюс. После этого посадили нам цензоров. Это тоже при Кравченко. Чего еще хорошего-то было? Но вся тема гаркнулась, и Кравченко потом почему-то, как он пришел выполнить волю Горбачева, но почему-то потом спокойно выполнял волю ГКЧП, что трагически сказалось на его карьере. То есть он, как мне представляется, все-таки выполнял потом волю ГКЧП. Неважно. Какие-то старинные вещи, никто же не помнит. Никто же не помнит теперь. 73-73-948. Дайте мне ветхого старика, который помнит все это. Нет, конечно, ни одного нет теперь, все уже померли. Все, кто это помнит, померли, я один остался. Последний. С пером сижу в заднице, я такой последний Сиу, который помнит все. Помнит, как шли бизоны и так далее. Я последний. Ну все, поехали дальше.

И в этот момент все позвонили. Здрасьте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Кравченко и ГКЧП интересная тема.

С. ДОРЕНКО: Вспомните.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: 19 августа.

С. ДОРЕНКО: Да, понедельник.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: 1991 года.

С. ДОРЕНКО: Верно. На Киевском шоссе на асфальте всюду траки от танков, помните?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну да. Но танки же были в Москве. Мы тогда в провинции сидели.

С. ДОРЕНКО: Я то ехал из Наро-Фоминска, еду по тракам от танков, думаю, чего-то это странно, какие-то учения что ли.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Самое интересное то, что, вы же понимаете, вот этот информационный фон, он шел через Кравченко, вот эта двойственность была сразу видна и понятна.

С. ДОРЕНКО: Они начали отрабатывать. На вторник, среду уже начали отрабатывать обраточку потихонечку.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Поэтому правильно вы сказали, что может быть карьера одного из самых, скажем, известных информационных деятелей была сразу поставлена…

С. ДОРЕНКО: Они начала отрабатывать назад. Начали Сереже Медведеву какие-то слова (он же программу «Время»), Сереже Медведеву дали слова, которые были двойственные, уже как бы и за, и против.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А Сережа Медведев попал рядом с танком.

С. ДОРЕНКО: Ломакин там тоже был Сережа.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В другом разрезе карьера пошла. Правильно ведь?

С. ДОРЕНКО: Да… Да, кстати говоря, в другом разрезе. Спасибо, что вы помните. Телевидение дрогнуло. Я очень хорошо помню. Конечно, это на самом деле человек, которого вы уже точно не помните, это Юрка Ростов, который вел ТСН и с которым, с ТСН, боролся Кравченко. Как вы знаете, на два часа ночи запер его и так далее. Юрка Ростов 19-го, когда мы расставались, вечером, мы развозили по домам какие-то кассеты архивные, мы думали, что солдаты придут нас… и нам надо было попрятать оборудование, чтобы работать из подполья. Я монтажные два поста битакам таскал с собой в багажнике. У меня тогда, по-моему, была «восьмерка» «Жигули». У меня было два битака монтажных, и я с ними носился по городу, и куча кассет. Мы думали, если придут арестовывать, куда придут арестовывать? В офис сначала. А мы уже свалили как бы, и будем прятаться у друзей. Как-то так. И тогда Юрка Ростов сказал мудрую фразу, которую до сих пор я считаю мудрейшей. Он сказал: Серег, если эти идиоты за весь понедельник не арестовали Ельцина, то они кретины. Он мне сказал: это идиоты на манер 14 декабря 1825 года, это сраные декабристы. Я говорю: Юр, в каком смысле? Они стоят как идиоты, стояли они там на площади и все, идиоты полные. Они встали и стоят. Чего стоите-то? Давно царя надо убить уже. Они стоят и стоят. Чего вы стоите? Это сраные декабристы, 14 декабря 1825 года. Если они за целый день не убили Ельцина, нахрена тогда было делать переворот? Просто странные люди. Хорошо, говорит он, поехали спать, в смысле, разъезжаемся по домам. Он тогда жил недалеко от «Останкино», а я в Кунцеве. Если нас за ночь, говорит, не арестуют нахрен, то завтра можем просто плевать им в рожу. Просто плевать им в рожу. Первая ночь, должны нас арестовать. Если не арестуют, они просто идиоты. Я говорю, хорошо. И назавтра мы съезжаемся на работу, Юрка говорит: ну все, им кранты. Я еще не чувствовал во вторник, я в среду почувствовал. Во вторник я как бы чувствовал, что они провисают, но еще какое-то решительное действие возможно. Мне казалось. А Юрка нет, он сказал: все, все, то, что не сделано за сутки, не будет сделано никогда. Все. Эти идиоты просто сраные декабристы. На этом весь разговор окончен с ними, можно плевать им в рожу. Отлично. Юра сейчас проживает в штате Нью-Джерси, если он не сменил дом, а работает в Нью-Йорке. Ладно, все, чего мы будем сопли лить по поводу былых времен. Все это как бы было дерзко, прикольно, мы еще тогда курили в машинах, вообще курили, у нас были длинные бакенбарды, как у придурков из 70-х. Мы какие-то были странные люди. Я сегодняшний не хотел бы познакомиться с собой тогдашним. Было какое-то чувство, как это сказать, неопрятности. Сегодня все по-другому, сегодня иначе. Сегодня пахнет деньгами, а тогда все пахло бедностью какой-то и демократией. Бедность и демократия. Как это отвратительно.

В Госдуме предложили присваивать журналистам статус иностранных агентов. Давно пора. Мне кажется, что все журналисты, в сущности, иностранные агенты. Я поясню. Дело в том, что журналист, его профессия, она связана с выведыванием информации. Журналист должен получить информацию. Что он должен сделать? А информация — это самая драгоценная вещь в современном мире. Он должен ее получить. На самом деле еще более драгоценная — внимание. На втором месте информация, согласитесь. Внимание еще важнее, с точки зрения медиа, а на втором месте информация. Но если считать всю Вселенную нашу информацией, то информация на первом месте. О’кей. Он получает эту самую драгоценную вещь в мире. Что он с ней делает? Добавлю ответ в конце учебника. Он придурок. Журналист — придурок. Вместо того, чтобы с этой информацией что-то сделать, ее продать кому-нибудь, ее задвинуть кому-нибудь в смысле интрижки, этот идиот (а мы говорили, что он придурок, журналист придурок по природе) вместо этого, чтобы как-то задвинуть эту информацию, получить погоны… Если бы он был в секретных службах, за информацию получил бы погоны, звездочку какую-то. Если бы был коммерсантом, какой-то инсайд получил, получил бы, может, 100-600 миллионов долларов. Я все вспоминаю, как у нас на «Газпроме» люди зарабатывали. За инсайд. А журналист, он придурок просто. Он сразу пошел, разболтал. Зачем? Ты что, не мог воспользоваться? А разболтал кому? Иностранным агентам. Агенты-то сидят? Сидят. Я завтра пойду к послу Соединенных Штатов. Завтра же у них праздник. Я обязательно должен выпить какой-нибудь «Сангрии» и с нетрезвым лицом поздравить посла, как-то такое сделать. Там хорошо. Там у них в садике будет, в Спасо-хаусе праздник завтра, я пойдут, может быть, что-то выпью, может быть, какое-нибудь стихотворение прочитаю. Не знаю. Я иду завтра к послу. А был до этого я у посла американского. Понимаете, в чем дело? Я вдруг встречаю двух мужиков, там, в Спасо-хаусе, которым я говорю, допустим, Good evening. Какие-то два мужика, они смотрят на меня, я поймал взгляды. Они мне вдвоем хором… А их, кстати, выгнали как иностранных шпионов. Они шпионы оказались, я так и знал. Они вдвоем хором мне говорят: здравствуй, великий город. Два американца. Клянусь. По-русски. Из этого что следует? Что все журналисты — суть иностранные агенты, падаль земли русской, падаль, накипь, мерзость земли русской. Это журналисты. Худшие из вас — это журналисты. Почему? Мы болтаем своими паршивыми, вонючими языками, а нас слушают в политическом отделе американского посольства, после чего делают свои умозаключения о ситуации в стране. Значит, мы и есть предатели. Вывести в овраг, да и расстрелять нахрен всех их! Предлагают иностранными агентами считать журналистов, которые СМИ иностранных агентов. Всех! Всех вывести в овраг, да и расстрелять, я считаю, правильно было бы. Болтуны — находка для шпиона. Подонки. Мерзость. Мы пойдем и проживем его, этот вторник, 3 июля.