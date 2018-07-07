Хочу, чтобы это и в России появилось!

Я неоднократно была в США, где заметила много особенностей, которые, на мой взгляд, не мешало бы перенять и нашей стране.

Дабы не вызвать гнев и обвинения в не патриотичности, сразу скажу: я очень люблю свою страну. Именно поэтому я искренне хочу, чтобы жить в ней было максимально хорошо людям разных возрастов, с разным материальным достатком, живущим в разных городах. И именно поэтому я так критично отношусь к России. Каждый раз, совершая путешествие в другую страну, я отчётливо замечаю моменты, которых не хватает нашей родине. И каждый раз представляю, как здорово было бы, если б и в России это появилось!

Итак, вот небольшая подборка моих личных наблюдений о жизни в США (в частности, в штате Калифорния):

Среди продавцов товаров и услуг здесь отсутствует стремление обмануть покупателя, всучить некачественный товар. Сервис везде на высшем уровне. Причём это не зависит от стоимости услуги. Вам везде будут улыбаться, постараются ответить без раздражения на все возникающие вопросы, оказать максимум помощи и содействия. По магазинам здесь ходить один кайф! В какой-то момент я поймала себя на то, что, заходя в супермаркет, перестала обращать внимание на срок годности продукта. Просто потому, что здесь не бывает залежалых, просроченных товаров. Фрукты и овощи — все идеальные. Спелые, вкусные, не гнилые. Не приходится часами копаться в корзинах, выбирая по одной ягодке, как в наших супермаркетах. Это действительно очень здорово. И это во многом упрощает жизнь и экономит нервы.

В США очень трепетное отношение к маломобильным людям (в частности к тем, кто передвигается на инвалидных колясках). Здесь абсолютно везде есть либо удобные пандусы, либо лифты. Когда в автобус хочет заехать инвалид, водитель выходит на улицу, выдвигает специальную горку, завозит человека в салон, пристёгивает его ремнями безопасности, и только после этого едет дальше. Всё то же самое происходит, когда человек в коляске хочет выехать из автобуса. И никто из пассажиров не ропщет на длительную остановку, все спокойно сидят и ждут, пока автобус не поедет дальше. Именно поэтому здесь на улицах инвалидов в колясках в разы больше, чем на улицах нашей страны. Да, в России тоже начали что-то делать для удобства маломобильных граждан. Но этого пока крайне мало. Маленький пример. В преддверии Чемпионата мира по футболу в Москве ремонтировали вестибюли нескольких центральных станций метро. Я была уверена, что там как раз сооружают пандусы или ещё что-то подобное. Но нет. Просто отреставрировали существующие лестница, обложив всё свежим мрамором. Мне бы очень хотелось, чтобы города нашей страны сделали удобными для всех!

В Америке существует такой феномен, как «Апартаменты для людей старше 55 лет». Это не дома престарелых. Нет, это обычные многоквартирные дома, в которых покупают или арендуют жильё люди пожилого возраста. Многие со мной не согласны в этом вопросе, но я считаю, что это отличная идея! В доме живут люди примерно одного возраста. У них больше общего, чем у людей разных поколений. Скорее всего, им будет о чём пообщаться друг с другом: у них наверняка похожие проблемы, много общих воспоминаний. К тому же им не будет досаждать современная ненавистная музыка, шумные молодёжные тусовки. Квартиры в подобных домах оснащены специальными кнопками вызова помощи. Помимо этого, здесь есть небольшой медицинский пункт, в котором круглосуточно работает врач. На мой взгляд, такие апартаменты — очень удачное решение для того, чтобы предотвратить возрастные споры. Они исключают феномен сидящих на лавочке бабулек, которые перетирают косточки молодёжи.

В Штатах очень мало курящих людей. Причём молодёжи с сигаретами здесь вообще фактически нет. Если и есть курильщики, то это чаще всего люди лет 50 и старше. Возможно, отчасти это связано с бешенной стоимостью на сигареты. В Америке сложно найти пачку дешевле 8 USD (почти 500 рублей по нынешнему курсу). Но я думаю, основную роль играет более грамотная политика антитабачного закона. На пачках здесь нет страшнючих картинок, только написано предупреждение о вреде курения. Зато по телевизору регулярно крутят социальную рекламу на эту тему, которая действительно заставляет задуматься. Я, как человек курящий, скажу честно — меня не заставила бросить курить ни одна страшная картинка на пачке сигарет в России. Зато просмотр всего одной социальной рекламы в США заставила меня всерьёз задуматься об этом. К слову сказать, идея нашего антитабачного закона, судя по всему, позаимствована из Европы. Там тоже на пачках печатают пугающие картинки. При этом курящих европейцев немногим меньше, чем русских. Думается мне, что нашему министерству здравоохранения (или кто там занимается подобными вопросами) стоит перенять очевидно более продуктивный метод американской антитабачной политики.

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