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Когда после очень тяжелого дня он зашел в кафе, обращение хозяина его удивило
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Когда после очень тяжелого дня он зашел в кафе, обращение хозяина его удивило 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Один мой хороший друг рассказал историю. Он работает хирургом в травме. Точнее, хирургов на смене трое, но в этот день одного срочно забрали на отделение, а другой чем-то притравился и упал под капельницу. Такой вот неудачный день. Обещали дать замену, но…
И, по закону сами знаете чего, оно пошло. Две аварийки, ножевое и падение с высоты. Четыре тяжелых трехчасовых полостных операции, не то, что отдохнуть и пообедать — чашку кофе между переодеванием и мытьем, и то второпях. Окончив смену, хирург вышел на улицу в состоянии, близком к трансу. Ну знаете — глаза не видят, ноги не ходят, голова не думает. Домой и спать.
Хотя, сначала зайти в кафешку и что-нибудь съесть. На автомате очистив тарелку (что заказывал? Убей, не помню!) хирург был выведен из транса хозяином кафешки.
— Доктор, у вас был тяжелый день, да? Много операций, да? Выпейте вот сто коньяка, расслабьтесь, обед за счет заведения, такси я вам вызвал…
Хирург пришел в себя.
— Ну да, я хирург… и день был тяжелый… А что, так заметно?
— Да, доктор. Вы когда поели, сказали официантке: «Я закончил. Считайте инструменты и зашивайте.» Вы из травмы, да? Я шесть лет на «Скорой» работал, видел такое.
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