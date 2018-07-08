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«Назима + Тимати» — что происходит на самом деле?
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«Назима + Тимати» — что происходит на самом деле? 

Popcake.tv 8 часов назад
Фото: Popcake.tv
Финалистка шоу «Песни» на ТНТ Назима Джанибекова победительницей не стала, но несмотря на это лейбл контракт с ней подписал. Поклонники Назимы, которые ещё с проекта заслушивали ее треки до дыр, конечно, этому обрадовались, но нашлись и те, кто задался вопросом — почему, неужели между певицей и ее боссом Тимати что-то есть?
«Нет, ну что за бред? Вы знаете, как читаю такие комментарии — «Назима Тимати», нас уже и поженили и троих детей приписали. А ещё у нас есть фотка с сестрой, так они сестру вырезали и туда Тимура Ильдаровича поставили», — рассказала певица в одном из интервью.
Но и на этом любопытные зрители не остановились, решили, что Назима даже стала заменой Кристиной Си, разорвавшей контракт с меньше года назад. Но все эти обсуждения оказались выдумкой. Между Назимой и Тимати только деловые отношения, уверяет певица. Она даже называет его по отчеству и только на Вы.
«Я ко всем кто меня старше обращаюсь на Вы. Это, наверное, такое воспитание. Даже меня когда просят на «ты», мне очень тяжело перейти. Я могу две недели так ходить и меня будут постоянно поправлять. Мне очень тяжело перейти «ты», — объяснила певица.
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