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Каких роботов показала Корея на «Иннопроме»
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Каких роботов показала Корея на «Иннопроме» 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Робот-мойщик окон напоминает привычного многим робота-пылесоса: это небольшое квадратное приспособление, которое с помощью мощных магнитов крепится на окно, и благодаря сенсорам может определить ширину и высоту поверхности и очистить ее. Робот автоматически возвращается в исходную точку и будет находиться там до тех пор, пока его не заберут, даже если закончится батарея. Правда, как отмечают представители института, устройство не умеет перешагивать ограждения, поэтому переносить его придется вручную. Стоит такое изобретение 260 долларов.
Беспилотник для метеорологических исследований создан для наблюдений за погодными условиями и мелкой пылью. Он оснащен камерой и двумя сенсорами. Первый определяет температуру, давление, влажность, сухость, направление ветра, количество пыли. Данные, которые получает устройство, отображаются на панели управления. Может находиться в полете 45 минут, работает на высоте 2,5 километра. Цена «исследователя» — 4 тысячи долларов.
Кобот — робот, который может работать с человеком. Его движениями можно управлять с помощью приложения. Он также он реагирует на окружающие предметы: если рядом встанет человек, он в него не врежется. Его вес зависит от модели. На «Иннопроме» представили кобота, который может поднять до трех килограммов веса. С его помощью можно передвигать и держать предметы, брать и ставить. Он создан, чтобы сокращать травмы на производстве. Например, он может заменить человека на опасных производствах. Кроме заводов может использоваться в исследовательских центрах и в инженерных университетах. Стоимость кобота — 18 тысяч долларов.
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