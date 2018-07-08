На «Иннопроме» покажут роботов, умеющих «чувствовать» окружающую среду

— Робототехника — ключевой элемент «цифрового производства». Ее поставки выросли во всем мире на 31 процент, на более чем 20 процентов — в Азии, Европе, на Ближнем Востоке. Ключевой потребитель последних лет — малые и средние предприятия, поэтому производители задумались о легких в использовании моделях, о коллаборативных роботах, которых можно применять в разных сферах, — рассказал журналистам Дзюндзи Цуда, председатель правления Yaskawa Corp, президент Международной федерации роботехники.

По словам Стефана Лампа, главного исполнительного директора Kuka Robotics, особенность коллаборативных роботов или коботов заключается в их безопасности и умении «чувствовать» окружающую среду, поэтому с ними человеку легко взаимодействовать. Эти устройства применяются там, где нельзя полностью автоматизировать производственные процессы. Внешне состоят из манипулятора и устройства управления, как и промышленные роботы, но если те выполняют операции в соответствии с заданной программой без учета работающих рядом людей, то коллаборативные предназначены специально для совместной деятельности. При их использовании не требуется никаких защитных ограждений: сенсорные датчики остановят процесс при вероятности столкновения с неподвижным объектом или с человеком. Задачи коботов могут варьироваться: от сборки мелких деталей до часто повторяющихся операций, к примеру, взять предмет в одном месте и переложить в другое.

В Екатеринбург компания Kuka привезла модель, которая способна управлять финансами. Кроме того, на Иннопроме представлены мобильные роботы, они помогают решать логистические проблемы на предприятиях.

На вопрос журналистов, куда деваться людям, которые лишатся своего места из-за роботизации, эксперты ответили: техника заменяет человека там, где грязно, опасно, где используется ручной монотонный труд. Уже сейчас во всем мире используется 2,5 миллиона роботов, но к тотальной безработице это не привело, а некоторые отрасли вообще не смогли бы существовать без робототехники на современном этапе, например, автопром. Более того, к взаимодействию с роботами надо приучать со школьной и университетской скамьи.