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Продажи российских сервисных роботов с 2016 года выросли вдвое
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Продажи российских сервисных роботов с 2016 года выросли вдвое 

ТАСС 19 минут назад
Фото: АиФ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Продажи российских роботов, которые используются в сфере услуг, образовании, медицине, с 2016 года выросли вдвое. Об этом рассказала в среду на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге вице-президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.
"Нет единой унифицированной системы сбора статистики о продажах, но, по тем данным, которые у нас есть, по сравнению с 2016 годом продажи российских сервисных компаний увеличились на 50%. Превалирует профессиональная робототехника. Основные сегменты российского рынка сервисных роботов — это в первую очередь роботы для работы в общественных местах: для отелей, ресторанов, банков", — сказала она.
Конюховская добавила, что сервисные роботы все больше используются в образовании и медицине, а одним из самых перспективных направлений является беспилотный транспорт, в том числе — разработка программного обеспечения для манипуляторов. «Беспилотные технологии используются в логистике, сельском хозяйстве, и это направление является очень перспективным в связи с нашими географическими особенностями», — пояснила он.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
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