Продажи российских сервисных роботов с 2016 года выросли вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. / ТАСС /. Продажи российских роботов, которые используются в сфере услуг, образовании, медицине, с 2016 года выросли вдвое. Об этом рассказала в среду на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге вице-президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

"Нет единой унифицированной системы сбора статистики о продажах, но, по тем данным, которые у нас есть, по сравнению с 2016 годом продажи российских сервисных компаний увеличились на 50%. Превалирует профессиональная робототехника. Основные сегменты российского рынка сервисных роботов — это в первую очередь роботы для работы в общественных местах: для отелей, ресторанов, банков", — сказала она.

Конюховская добавила, что сервисные роботы все больше используются в образовании и медицине, а одним из самых перспективных направлений является беспилотный транспорт, в том числе — разработка программного обеспечения для манипуляторов. «Беспилотные технологии используются в логистике, сельском хозяйстве, и это направление является очень перспективным в связи с нашими географическими особенностями», — пояснила он.

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