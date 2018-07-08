В Красноярске спасли воробышка

Сибирские зоозащитники помогли птенцу, выпавшему из гнезда. Об этом сообщает агентство "НГС Новости".

Маленького воробья заметил местный житель, он же связался со специалистами, которые взяли заботу о птенце на себя. Крохе дали кличку Страусенок. Как рассказала зоозащитница, сейчас птенец вне опасности, он пришел в себя, постепенно начал двигаться и набирать вес, у него выросли перья. Кормить его приходится каждые 40-60 минут с небольшим перерывом на ночной сон с 12 часов ночи до 4 четырех часов утра. В ход идут разнообразные каши.

В ближайшее время его начнут учить самостоятельно находить еду, а потом, как это ни грустно, придется его учить бояться людей. Когда воробей подрастет и окрепнет, его выпустят на волю, к этому времени он должен быть полностью готов к свободной и независимой жизни.