Бойцы ВСУ спасли памятник Ленину от вандалов

Когда-нибудь я расскажу эту практически детективную историю в лицах. Когда я буду уверена, что она никого не подставит, никому не причинит неприятности, никого за нее не убьют.

Два. Может и три года тому назад. Не важно. Батальон ВСУ, не далеко от станицы Луганской.

— Марьян, мы подарок тебе пришлем, как спортсменке-комсомолке — встретишь там, у себя? Только если это вылезет раньше чем мы дембельнемся — нас закопают тут. Не сдавай. Никакого подвоха, возьми только несколько мужиков покрепче.

Он, доставленный контрабандой через блокпосты и тайные тропы, на грузовике, среди ящиков с сигаретами и мешков с каким-то барахлом.

Водила матерится и просит удалить фото. В краске, с простреленной спиной. Лютый. Настоящий «сепар».

— Марьяна, ты в своем уме?! Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его на фиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол поселка.

Но нашли и саперов…

Дядьки сурово качали головой, но дело свое сделали.

Цельный. Ни бомбы, ни закладок.

Ильича в итоге мне отдали. 400 килограмм белого гранита.

Забираем Его у саперов, смываю бензином свастики и руны, красно-желто-голубые пятна глубоко въелись в камень, отошли не сразу.

На следующей границе вопросов никто не задавал — нас сразу загнали в закуток, и несколько часов разные люди в форме и «по гражданке» приходили, открывали кузов нашего бусика, молча смотрели на Ильича и на нас, кому то звонили, фотографировали его и молча уходили.

Привели собаку с грустными глазами.

Скоро домой, дядя Володя. Тебя не разбили кувалдой и не дострелили из калаша. Скоро домой. Мой Ильич.

Самый странный и самый дорогой мне сувенир с этой войны. Украинский Ленин. Спасибо парни. Надеюсь, что вы дембельнулись, не успев измазаться в крови своих братьев. Он не случайно выбрал именно вас.