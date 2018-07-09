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Бойцы ВСУ спасли памятник Ленину от вандалов
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Бойцы ВСУ спасли памятник Ленину от вандалов 

Ридус 32 минуты назад
Фото: Ридус
Когда-нибудь я расскажу эту практически детективную историю в лицах. Когда я буду уверена, что она никого не подставит, никому не причинит неприятности, никого за нее не убьют.
Два. Может и три года тому назад. Не важно. Батальон ВСУ, не далеко от станицы Луганской.
— Марьян, мы подарок тебе пришлем, как спортсменке-комсомолке — встретишь там, у себя? Только если это вылезет раньше чем мы дембельнемся — нас закопают тут. Не сдавай. Никакого подвоха, возьми только несколько мужиков покрепче.
Он, доставленный контрабандой через блокпосты и тайные тропы, на грузовике, среди ящиков с сигаретами и мешков с каким-то барахлом.
Водила матерится и просит удалить фото. В краске, с простреленной спиной. Лютый. Настоящий «сепар».
— Марьяна, ты в своем уме?! Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его на фиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол поселка.
Но нашли и саперов…
Дядьки сурово качали головой, но дело свое сделали.
Цельный. Ни бомбы, ни закладок.
Ильича в итоге мне отдали. 400 килограмм белого гранита.
Забираем Его у саперов, смываю бензином свастики и руны, красно-желто-голубые пятна глубоко въелись в камень, отошли не сразу.
На следующей границе вопросов никто не задавал — нас сразу загнали в закуток, и несколько часов разные люди в форме и «по гражданке» приходили, открывали кузов нашего бусика, молча смотрели на Ильича и на нас, кому то звонили, фотографировали его и молча уходили.
Привели собаку с грустными глазами.
Скоро домой, дядя Володя. Тебя не разбили кувалдой и не дострелили из калаша. Скоро домой. Мой Ильич.
Самый странный и самый дорогой мне сувенир с этой войны. Украинский Ленин. Спасибо парни. Надеюсь, что вы дембельнулись, не успев измазаться в крови своих братьев. Он не случайно выбрал именно вас.
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