Чем сегодня живут потомки беглых белогвардейцев в Аргентине

Порой удивляешься, каких только интересных соотечественников не встретишь вдалеке от Родины.

История русской эмиграции настолько увлекательна и многогранна, что по ней можно писать книги. И есть люди, которые пишут книги и диссертации.

Я как-то рассказывал про староверов и про последователей секты Новый Израиль, основавших в Уругвае свой посёлок. Ещё староверов мы встречали и в Аргентине. Но также весьма интересна история «белогвардейской» миграции в Новый Свет. Или миграция 2-й и 3-й волны.

История белоэмигрантской эмиграции в Аргентину была непроста и многоэтапна. Большинство экс-россиян попало сюда после жизни в других странах.

Первая волна сюда прибыла сразу после Революции. Затем несколько позже сюда стали постепенно приезжать те, кто сначала эмигрировал в Европу, а потом, не смогши обосноваться там, услышал хорошее предложение за океаном.

Действительно, и Бразилия, и Аргентина активно зазывали к себе рабочие руки весь конец XIX и всё начало XX века.

Вторая массовая волна миграции произошла после Второй Мировой войны. Когда оказавшиеся в Европе советские граждане не особо жаждали возвращаться в сталинский рай. Поскольку и в Европе особой надобности в них не было, то многие перебрались и сюда.

Поначалу они не очень ладили с уже прижившимися мигрантами (у тех и других были разные взгляды на Сталина, ВОВ и т. д., как сейчас). Но потом, как-то это всё утряслось.

Где-то во второй половине XX века на базе Свято-троицкой церкви в пригороде Буэнос-Айреса Оливосе был создан русский клуб, действующий до сих пор. В нём еженедельно проводятся занятия для детей, где их учат патриотическому воспитанию, строевой подготовке, проходят всякие культурные мероприятия и т. д.

Самое главное, что тут надо понимать. Основавшие всё люди НЕ признавали Советскую власть. Для них Россия закончилась в 1918 году, когда они, или их родители оттуда уехали, и все традиции, всё их мышления, все их представления, они, можно сказать, «законсервированы» на том моменте.

Поэтому оформление данного клуба — оно крайне оригинально. Тут тебе портреты императоров, портреты русских полководцев — Суворова, Кутузова, и всякие православные символы.

Много старославянского и дореволюционного языка.

Соответственно, всё своё мировоззрение они передали или пытались передать детям. Но вы понимаете, что такое срок в 2−3 поколения. Растворяемость в чужой среде очень высокая. Эти ребята, да и их молодые учителя весьма условно говорят по-русски, с заметным акцентом.

Представления о России у них совершенно специфические — странный микс того образа, что им вложили в головы их родители (а также, возможно, успевшие пожить на Родине бабушки-дедушки) и той информации, что они получают в СМИ.

Ну и вы понимаете, что когда я написал про «патриотическое воспитание», то это точно не о георгиевских ленточках и памяти ВОВ.

Патриотическое воспитание тут в российско-имперском формате. Так, будто бы этих детей готовят в юнкера в 1915 году. Как это не выглядит фантастично. Зачем? Ну на чужбине всегда существует потребность в сохранении своей самоидентификации, и поддержании в себе и твоих детях той культуры, которая была для тебя родной.

У клуба есть зал, где они проводят выступления местной самодеятельности.

Всё это основатели клуба строили своими руками

Если помните, то в дореволюционных театрах были суфлёры. Потом их отменили, но вот поскольку тут всё, как бы, «дореволюционное», то для суфлёров место предусмотрено.

Есть небольшое футбольное поле.

Как звучит то! День непримиримости! «Это день, когда коммунисты взяли власть в России. Мы с этим примириться не можем» поведали нам основатели клуба.

А вот, кстати, и они. Павел и Олег.

Оба они родились в Белграде, в Сербии. Где-то в конце 40-х в детстве оказались здесь. Впрочем, дальше вы можете при желании послушать их жизненный путь. Оба никогда не были в России, никогда не учились в русских школах.

Первые дни белогвардейской диаспоры на аргентинской земле. Было тогда нелегко. Присутствующие в клубе дедушки тоже есть на этом фото.

Наградные плакаты и медали. Веет чем-то совершенно сюрреалистичным от них. Как и от всего здесь происходящего.

Для местных россиян российский флаг всегда был таким. Многие из них очень радовались наступлению 90-х и концу коммунистической эры. «В России наступают прекрасные времена — церкви возрождаются» умилялся один эмигрант, наблюдая за происходящим из-за океана.

Но пока на этом временно закончим и перейдём к более знакомых российскому туристу вещям. Вот эту церковь наверяка видели все, так или иначе бывавшие в Буэнос-Айресе. Эта православный храм Святой Троицы, находится он на границе районов Сан-Тельмо и Ла-Бока. Построен он был в конце 19 века по просьбе православной общины и на фоне расцвета российско-аргентинских отношений.

В 1917 году настоятель церкви также не признал новую Советскую власть и продолжил служить свергнутому царю. Несколько позже, храм вошёл в отколовшуюся от Московского Патриархата РПЗЦ ( Русскую Православную Церковь За Границей), которая имела центральную штаб-квартиру в Нью-Йорке и объединяла в себя все церкви, не смирившиеся с приходом в России коммунистов. Именно сюда и продолжали ходить белоэмигранты.

Собственно, когда в 40-е годы в Буэнос-Айресе появилась церковь Московского Патриархата (в районе будущей станции метро Бульнес), то местные прихожане сразу стали с ней в больших контрах, и всячески не хотели как-либо их признавать, или объединяться. По их мнению всё то шло от «бесовского советского правительства».

Церковь эта чрезвычайно интересна изнутри. В неё сложно попасть, т. к. она открыта только в субботу вечером и в воскресение утром, но если вы в эти дни в Буэнос-Айресе — обязательно сходите.

Здесь встречаются вот такие уникальные памятные доски.

Самое фантастическое тут то, что раз всё советское признавалось нелегитимным, то и все реформы, произошедшие в советское время, также недействительны. Прихожане до сих пор используют дореволюционную грамматику. С твёрдыми знаками, ятями, и т. д.

То есть, вот вы представьте. Они печатают эти объявления на современных компьютерах и принтерах! Текст с грамматикой и символами 100-летней давности на современных принтерах! Сразу попытался представить, как они дореволюционную кодировку у себя настраивают? Ну i ещё можно получить, но вот «ѣ» — как?

К сожалению, в церкви запрещается фотографировать. О чём повсеместно висят объявления на трёх языках. Так что пришлось это делать аккуратно и незаметно, и самые незначительные вещи. Но зато у них есть подборка журналов разных годов. И все они написаны вот этой грамматикой.

А я что-то вспомнил, как мне пришлось писать выпускное сочинение по книге с такой дореволюционной грамматикой. «Обыкновенная история» Гончарова — более нового издания почему-то не удалось найти. Русская Весна:) После недавних событий оборот получил дополнительный многим ненравящийся смысл.

Ну и тут же реклама вышеупомянутой школы. Как я говорил — она, как бы, при этом храме. Все работники ходят сюда на службы. Ну и вообще, как известно, храмы в заграничье по факту используются не столько для проведения служб, сколько для встреч диаспоры, соотечественников, обмена информацией и т. д.

Поэтому всегда в них можно встретить вот такие объявления, казалось бы, никаким боком к религиозной деятельности не относящиеся.

И, напоследок, видео из школы разведчиков.

Интервью с потомком белоэмигранта Олегом. К сожалению, оно проходило во время занятий, поэтому фоновый шум довольно силен. никак нельзя было его убрать. Но дедушка много интересного рассказал о своей жизни, истории, о клубе. Ну в конце, правда, пошла современная политота, но и это занятно.

Небольшое важное уточнение — регулярно использующееся ими слово «жиды» не несло до революции какого-либо негативного оттенка. Это был обычный термин, им просто называли любых евреев, но оскорбительного характера оно тогда не имело. А язык у дедушек, можно сказать, «законсервированный» с того времени. Так что не подозревайте дедушек в антисемитизме.

Так что вот такое встречается в далёких странах. Неизвестно сколько это движение продержится, со временем и глобализацией оно только растворяется и слабеет. Думаю, лет 10−15 назад тут можно было застать куда больше интересных личностей. Но пока такое есть. Так что.