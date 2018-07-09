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В Новосибирске создали устройство для подключения малых электростанций к общей сети
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В Новосибирске создали устройство для подключения малых электростанций к общей сети 

ТАСС 2 часа назад
НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и компании «Модульные Системы Торнадо» создали устройство для подключения малых электростанций к общей сети и управления ими — у него нет аналогов в мире и России, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза. Устройство обезопасит от обесточивания удаленные объекты, и в перспективе позволит владельцам малых станций продавать электроэнергию в сеть.
"В НГТУ создано устройство Smart EnergyGate для подключения к электрическим сетям и управления малыми электростанциями, опытный образец успешно прошел испытания. Это устройство позволяет быстро и дешево подключать к общей сети малые электростанции и автоматически управлять их работой. Инновационная разработка позволит не только обеспечивать надежное электроснабжение удаленных объектов, но и в перспективе даст возможность зарабатывать владельцам маленьких электростанций: они смогут продавать электроэнергию в общую сеть", — сообщили в вузе.
У предлагаемых технических решений по объединению малых электростанций с сетью нет аналогов в России и в мире, отметили в пресс-службе. Устройство разработано в рамках Национальной технологической инициативы и поддержано региональными властями. Первые устройства планируется установить до конца 2018 года в новосибирском микрорайоне Березовый и Национальном медицинском исследовательском центре им. Мешалкина.
Разработка предназначена для электроснабжения удаленных объектов — жилых комплексов, промышленных предприятий — которые работают от собственных электростанций. Устройство сможет в случае аварии или потребности в дополнительных мощностях получить энергию от общей сети. Вторая задача — продажа излишков энергии.
Компания «Модульные Системы Торнадо» рассматривает в качестве рынка сбыта этих устройств страны Юго-Восточной Азии и БРИКС. «Объем сетевого строительства на целевых рынках к 2035 году оценивается в $270 млрд Доля подобных устройств в общем объеме сетевого строительства составляет около 10%», — ссылается на директора компании Олега Сердюкова пресс-служба.
К малой энергетике относится электрогенерация мощностью до 25 МВт — она обладает высоким КПД и малыми потерями в сетях, ее объекты мобильны и быстро строятся. В России есть ряд законодательных ограничений, которые мешают активному развитию малой распределенной генерации: подключение малой электростанции надо согласовывать с монополистом, а в местах подключения приходится проводить сложную реконструкцию сетей и интеграцию систем управления. Разработанное в Новосибирске устройство позволит решить ряд технических сложностей.
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