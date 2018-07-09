Дайджест Mojo Media #58

Эта неделя будет последней для многих вещей, но не концом жизни. Финал одного — это всегда начало чего-то другого. Проживи эту неделю так, будто после нее ничего не будет, и ты увидишь, как прекрасна и интересна жизнь. И читай дайджест Mojo Media, чтобы встать на путь истинный.

BroDude

Дворовые псы городских кварталов: откуда в России столько гопников: Довольно неожиданная, но крайне интересная статья про благородных детей улиц, которые раздражают всех, кроме себя самих. Время познакомиться с гопотой поближе, а заодно черпнуть немного полезной информации, которая поможет в случае непредвиденных «близких контактов третьей степени». Работу надо ненавидеть, иначе это не работа: Совершенно верно. И если ты считаешь иначе, то познакомься с мыслями художника Билла Уотерса и нашего автора Марата Бабаева. Формулировка «Работа — это серьёзная деятельность, противопоставляемая игре или любви» как никогда близка к истине, но в этом нет ничего плохого. Почему? Так статью читай! Как женщины относятся к порно: Обычно секреты одного их полов раскрываются в другом журнале — Heroine. И пол это, естественно, мужской. Теперь настала очередь мужчин приоткрыть завесу тайны над женщинами и объяснить, как они относятся к самому популярному жанру. Относятся, скажем прямо, очень хорошо, ну а подробности — в статье. Что делать, если ты весь в долгах и тебя выгнали из дома: Слушать песни раннего Питера Гэбриэла, переводить текст, вдумываться в него, поразиться глубине песни Red Rain, а потом взять свою задницу в руки и начать исправляться. Более подробно, без Гэбриэла и резких слов — в самой статье.

Heroine

Гендерный словарь: что нужно знать о трансгендерах: В последнее время трансгендеры приобрели какую-то особенную популярность. Но что мы знаем о них, кроме распространенной нынче шутки, будто бы девушка должна быть с членом? А ни черта и не знаем, ровно как и того, что заставляет людей идти на такой серьезный шаг, как смена пола. Значит, самое время познакомиться с трансгендерами поближе. Заметь: познакомиться, а не дать им оценку. Фанатская любовь: девушки о знакомствах с иностранцами на ЧМ-2018: На шутки про российских фанаток, чересчур охочих до близости с иностранными болельщиками, не натыкался только ленивый. Можно заочно, не разобравшись, порицать их за такое поведение; можно в 593847294156-й раз пошутить про несчастных бельгийцев, которые хотели поболеть за сборную, а вынуждены удовлетворять русских девушек. Но будет лучше послушать самих виновниц происшествия: что они говорят и делают. Чем мы, собственно, и занимаемся. 7 простых пляжных причесок на влажные волосы: Если про это и говорить, то только сейчас, когда все стремительно отправляются в отпуск на моря. Все умные девушки знают, что на море лучше не нырять, иначе на голове будет черт знает что. Но есть на свете способы оставаться красивой, даже если ты мокрая, как курица.

Подкасты

«Работник месяца» В гостях был представитель самой прекрасной на свете профессии — кинолог. Потому что нет в целом мире ничего прекраснее собак, ну разве что кошки в солнцезащитных очках. Кто, как не кинолог, раскроет все нюансы жизни собачьей, подскажет, как выбрать собаку для дома, насколько опасны бойцовские собаки, и поделится, где еще может заработать кинолог.

«Ребята, мы потрахались» Вечная и бесконечная тема — «Как забыть свою бывшую?». Про нее уже говорили, но повторение, как известно, мать учения. К тому эфиру выйдет бонус — 20 минут дополнительных бесед на темы вечные. Будет интересно — слушать всем!

«Дикие утки» У нас заканчиваются безумные гости, и потому мы бросаем в бой своих собственных сотрудников. В этот раз настал черед загадочной девушки, которая просит называть себя Марго, и ее историй про первый раз и необъятное множество случаев, когда она что-то ломала и падала.

«Мы в этом живем» Ребята так надеялись, что их слушает Потанин, что старались шутить лучше обычного. Получилось как всегда. А ведь было что обсуждать: например, ночь огурца в Суздале, мужика, который мстил за гусей, и аппарат по измерению запаха.