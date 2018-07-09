Незрячий путешественник из Екатеринбурга доехал на перекладных в Нижний Новгород

В Центре культуры «Рекорд» состоялся мастер-класс Владимира Васкевича «Путешествия в темноте». Встреча была назначена на 14:00, но уже в 13:30 кинозал заполнен: путешественника окружают операторы, репортеры, интервьюеры. Молодой человек с удовольствием отвечает на вопросы, но иногда смущается — еще не привык к такому пристальному вниманию.

— Как долго вы путешествуете? Сложно ли было решиться?

— Сейчас мне 24 года, мое первое путешествие произошло 6 лет назад. Нашу группу, состоящую как из незрячих людей, так и из людей без ограничений по зрению, учили управлять яхтой на озере Байкал. После этого я пристрастился к экстремальным видам путешествий: байдарки, автостоп.

— Путешествие для вас предполагает какие-то трудности, опасности? Как вы их преодолеваете?

— Трудностей в общении с людьми у меня не бывает никогда, но иногда они возникают на дороге. Поэтому я завязал с автостопом, теперь я путешествую с помощью автошеринга. Так я могу почитать отзывы, выбрать машину, водителя. Но на самом деле путешествия — это не опаснее, чем ездить на работу каждый день, все зависит от вашей подготовки.

Если вы позитивно настроены, вы везде найдете людей, которые вам помогут. Важно уметь ориентироваться и планировать свой маршрут и свой день с помощью гаджетов. Я, например, пользуюсь для этого озвучкой на своем телефоне. Еще нужно уметь общаться с людьми, не стесняться спрашивать что-то на улице, иметь чувство юмора, обладать некой самоиронией.

Если я обращаюсь к местным за помощью — мне всегда подсказывают. Несмотря на то, что я не очень хорошо знаю английский, окружающие меня понимают.

Очень важна в таком деле и поддержка близких: когда они знают, что ты справишься, появляется уверенность в себе. Меня очень поддерживает моя жена, иногда и сама принимает участие в моих поездках.

— Какие у вас впечатления от Нижнего Новгорода и нижегородцев?

— От Нижнего Новгорода у меня очень хорошие впечатления. Здесь пахнет Волгой и люди очень доброжелательные, с радостью общаются. Конечно, меня очень впечатлила и история города, его легенды. Здесь я узнал много нового.

— Чего бы вы пожелали людям, которые захотят последовать вашему примеру?

— Людям с инвалидностью я хотел бы посоветовать никогда не падать духом, всегда идти вперед, потому что наша жизнь — это постоянное движение. Путешествия нас развивают, дают нам новые возможности, позволяют нам найти себя. Поверьте: через много лет вы пожалеете не о том, что сделали, а о том, чего не сделали, поэтому стремитесь осуществлять все свои мечты.

Главным препятствием для незрячих путешественников Владимир считает страхи и неуверенность в себе.

К путешествиям потянулся после книг Жюля Верна и Джека Лондона

Но вот наступает время начинать выступление, и Владимир Васкевич выходит на сцену, чтобы рассказать о себе и своем увлечении:

— Как правило, у многих путешествия связаны с разными страхами. Очень многие путешествуют «все включено». Я же сегодня буду рассказывать про самостоятельные путешествия, гораздо более бюджетные и богатые на эмоции.

Немного расскажу о себе: я из Екатеринбурга, мне 24 года, я потерял зрение в самом раннем детстве — в 1 год. Врачи обнаружили у меня рак глаз и в течение последующих 2–3 лет боролись за мое зрение. Но в итоге оба глаза все же пришлось удалить.

Владимир рассказал, что тяга к путешествиям у него появилась благодаря книгам Жюля Верна и Джека Лондона, которые родители читали ему в детстве во время длительных пребываний в больницах. Будущий путешественник увлекся морскими путешествиями и яхтами, что и стало определяющим моментом в его судьбе: Владимир задался целью стать яхтсменом и в 17 лет впервые попробовал яхтинг.

Со временем Владимир понял, что больше тяготеет к сухопутным путешествиям и, уже став учителем математики и информатики в школе для незрячих детей в родном Екатеринбурге, начал предпринимать поездки в разные страны. И, конечно, в начале своей деятельности путешественник сталкивался как с восхищенными откликами, так и с непониманием:

— Вообще, меня часто спрашивают: зачем путешествовать, если ты не видишь? Но ведь путешествие не ограничивается на том, что ты что-то видишь или не видишь. Каждая страна — это не только архитектура, но и культура, традиции, вкус, запах, национальная кухня. И, конечно, для меня самое главное — это люди, которые делятся с тобой чем-то новым.

Например, недавно я вернулся из поездки в Узбекистан, где посетил 8 городов (моей задачей было выступить в школах для незрячих). Знаете, там меня научили готовить 6 разных видов плова. Ну как тут устоишь? В каждом городе свой вид плова: в Ташкенте один, в Самарканде — другой, в Бухаре — третий…

Помимо педагогического образования, Владимир Васкевич имеет еще и тренерское — обучает ребят корпоративной организации, работе с клиентами, имеющими инвалидность.

Туристический опыт у Владимира очень богатый: среди множества стран, в которых он побывал, есть и такие экзотические для обычного российского путешественника места, как Гаити и Доминикана. Владимир совершает поездки в одиночку или с инклюзивными группами, в которые входят как люди с инвалидностью, так и без. Такие группы, считает путешественник, очень помогают достичь взаимопонимания между людьми, воспринимающими мир по-разному.

В рамках нынешней поездки, которая будет продолжаться полтора месяца и включит в себя 15 городов, путешественник собирается проехать через всю Россию. Владимир стартовал в Калининграде и на пути к Владивостоку уже побывал в Санкт-Петербурге (который считает своим любимым городом), Москве, Ижевске, Казани…

Несомненно, история Владимира Васкевича уникальна и, благодаря ей, многие обретут веру в свои силы и возможности.