Самые неожиданные снимки в Google Maps

Google Maps на сегодняшний день, пожалуй, самые проработанные и детализированные карты нашей планеты. Их вес составляет примерно 21 миллион гигабайт, а обновляются они почти каждые две недели.

Поэтому неудивительно, что в поле зрения камеры попали данные кадры. Героем этих забавных снимков может оказаться кто угодно. Нелепость некоторых заснятых ситуации поражает воображение, а иногда совершенно неясно, как могло произойти такое совпадение. К примеру, есть несколько фотографий, где люди стоят в масках на дороге, как будто так и ждут, что их снимут на камеру.

Не только люди становятся участниками таких фото. Животные, сами того не подозревая, тоже попадают в камеру, и эти снимки часто расходятся на мемы. Неясно, зачем мужчина на фото подгоняет медведя, или кому пришло в голову сделать надпись "Ленин", что бы ее было видно с высоты птичьего полета. Кроме того, Google все время проверяет неточную информацию. За всю историю было сделано больше нескольких миллионов фото и проделано больше пяти миллионов миль пути во время съемки локаций для карт. Недавно Google Maps запустили проект с картами других планет, и кто знает, может, через пару лет мы будем получать странные нелепые снимки с Марса?