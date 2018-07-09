«В Волгограде медведи не ходят по улице»: английские болельщики разбили мифы о городе

После путешествия на российский чемпионат мира английский блогер и его 17-летний сын развенчали 10 крепких мифов о стране. В Волгограде, на удивление гостей, по улицам не гуляют медведи, а каждый встречный не разбивает иностранцам лицо.

— Перед поездкой в Россию многие иностранцы говорили мне: «Будь осторожен. На тебя могут напасть — ты 100% столкнешься с этой проблемой», — не скрывая эмоций, рассказывает молодой англичанин. — Но с нами не случилось ничего такого за все две недели.

Мы читали много статей о местных хулиганах. А потом приехали в Волгоград, осмелели и целый день носили майски с английской символикой. На следующий день мы достали и свои флаги. По дороге встретили несколько московских болельщиков, которые сказали нам: «Англия, вперед!». Удивление или нет, но вместо упитанных и в меру грозных медведей по Волгограду прогуливаются простые жители, эмоционально восклицают англичане.

— Я ехал в такси 40–50 минут, — берет слово английский блогер. — И волгоградский таксист сказал мне: «Посмотри вокруг. Вот лес. Ты видишь, что здесь не водятся медведи? Посмотри на людей на тротуаре. Посмотри на матерей, на детей в колясках, на молодых людей, которые просто идут мимо. Это же обычные люди, которые живут обычной жизнью». И здесь любят Англию.

И в Волгограде, и в других российских городах англичане в пух и прах разбили еще несколько нежизнеспособных мифов: в России дорого, невкусно и невероятно скучно.

— Сотни русских подходили к нам и начинали разговор. Частично на русском, частично на английском, — продолжают футбольные фанаты из Лондона. — Путешествуя по России, мы наслаждались невероятными пейзажами Волги. Мы удивляемся лишь тому, что Россия еще не стала самой популярной страной у туристов. Здесь же столько всего интересного. Сделайте визовый режим попроще, чтобы такие люди, как мы, могли приезжать в Россию. Стоит людям приехать сюда, и они поймут, как же тут красиво. Они будут возвращаться назад.

За время своего путешествия англичане успели познакомиться и с футбольными болельщиками, лихо пропускающими рюмки водки, и с самыми отзывчивыми волонтерами.

— Нам говорили, что чемпионат мира станет настоящим провалом, потому что русские не смогут ничего нормально организовать, — смеются иностранцы. — Но волонтеры всегда были рядом с нами, чтобы ни стряслось. Волонтеры совершенно бесплатно решают все твои проблемы. Они просто потрясающие. Блестяще организованное событие с первого дня. За всю поездку мы не встретили ни одного болельщика, который отнесся бы к нам презрительно потому, что мы англичане.