Валентина Ясень: «В 60 лет человек не должен выглядеть на 30»

В 63 года Валентина Ясень снимается в лукбуках миллениальных марок и рекламах круче, чем у Saint Laurent и Celine. В специальном интервью модель агентства Olsuhka поделилась рецептом молодости и объяснила, почему разделяет интересы сверстников.

Когда я вышла на пенсию, то почувствовала себя гораздо свободнее. Ты становишься меньше обязан обществу, перестаешь вмешиваться в жизнь детей — это их опыт, который они должны пройти сами. В моей биографии много чего было: я служила в театре актрисой, из Челябинска переехала в Петербург, еще недавно работала в аптеке, а в 1990-е даже сигареты на рынке продавала — помогало то, что и торговлю я воспринимала как роль. Когда мы с «Олдушками» собирались в Китай и делали мне загранпаспорт, девушки из Центра оформления документов меня спросили: «Как вы стали такой?» А рецепт простой, мне его еще бабушка рассказала: что бы ты ни делал, делай это максимально с любовью.

Особенно тяжело свыкнуться с возрастными изменениями публичным людям, которые «работают лицом»

Мне приятно общаться с молодыми. А когда встречаюсь со сверстниками, порой становится неудобно, потому что я не разделяю их интересов и не могу поддержать темы, которыми они сейчас живут. Они обсуждают какие-то болезни, а я все строю иллюзии и летаю в облаках.

Публикация от OLYA VASILEVA MAKE UP ARTIST (@olj_vasileva) 5 Окт 2017 в 3:34 PDT Многие женщины страдают от культа молодости. Особенно тяжело свыкнуться с возрастными изменениями публичным людям, которые «работают лицом», — поэтому многие из них решаются на хирургическое вмешательство. Но в шестьдесят человек не должен выглядеть на тридцать. В прошлом году меня пригласили на съемки рекламы, где было много моих бывших коллег из театра. Одна из них говорит: «Валя, что ты из себя сделала?!» А она хоть и старше меня, но такая яркая блондинка. Я же начала седеть в сорок лет, когда мамы не стало, и все время красилась в темный, а лет десять назад перестала. Однажды посмотрела на себя в зеркало в ванной и увидела, что серебристый — очень красивый цвет. Теперь внучка говорит, что хочет волосы как у меня. Текст: Илья Гавар «Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»: главный универмаг Петербурга ДЛТ, Испанский Ювелирный Дом TOUS, Nespresso