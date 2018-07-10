7 идиотских изобретений, которые принесли деньги своим создателям

Дурацкие изобретения, которые принесли деньги создателям

Если вам кажется, что сегодня вы совершили немыслимую глупость, и вас мучает чувство стыда из-за этого, то прочтите эту статью и успокойся. Создатели этих изобретений не просто являются авторами безумных и бесполезных идей, но еще и сумели как-то найти для них инвесторов. В общем, убедись сам, что глупость тоже отлично продается.

1. NoPhone

Социологи всего мира с содроганием в голосе упрекают современное общество за гаджетизацию. Мол, люди со своими смартфонами совершенно потеряли ко всему интерес и разучились друг с другом общаться. Доля истины в этом есть, но ценность этой правды не больше, чем обвинения супермаркетов в том, что они продают готовую еду: ведь мы могли бы охотиться сами и от этого быть сильнее и мужественнее. Но вот ребята из TEDxUtrecht то ли от скуки, то ли потому что их действительно волновала эта проблема, решили однажды создать NoPhone. «Норвежский айфон!», — подумаешь ты. «Если бы…», — отвечаем мы. NoPhone — это визуальная копия обычного iPhone только (внимание!) без рабочего экрана, кнопок, батареи и вообще чего-либо полезного. Проще говоря, это прямоугольный кусок пластмассы, очень похожий на телефон, но не обладающий никакими свойствами. Хотя по замыслу его создателей все же одно свойство у него есть: сугубо социальное. Идея состоит в том, чтобы носить с собой этот псевдотелефон в качестве доказательства, насколько глупо отдавать свою жизнь в сенсорные лапы карманного чудовища. И вроде бы можно было принять эту технометафору за ее социальный посыл, если бы создали NoPhone не продавали его по 10 долларов за штуку.

2. Трусы для рук

Нет, это не опечатка, а продукт одного американского производителя белья. Причем, по словам создателей этого странного аксессуара, область его применения очень широка. Наручные трусы (от одного этого словосочетания хочется вызвать санитаров) обеспечивают «гигиеничное» рукопожатие и способны предотвратить появление мозолей при использовании ручки или приготовлении еды. При этом пальцы остаются открытыми, что обеспечивает и уникальность дизайна, и удобство в использовании. На видео ты обратишь внимание, что эти наручные трусы по виду напоминают текстильные перчатки, только выполненные из более тонкого и дышащего материала. Видимо, таким образом производители хотели добиться гигиеничности в использовании и оправдать само название продукта. Надо признать, что в отсутствии оригинальности этих ребят, конечно, упрекнуть нельзя, и, возможно, уже сейчас они подумывают о производстве бюстгальтеров для локтей или бандажа для подбородка.

3. Диетическая вода

Можно понять смысл идеи фруктовой воды или газированной воды, но что значит «диетическая вода», может ответить, видимо, только тот, кто разбирается в соленой соли или шоколадном шоколаде. Разве вода сама по себе не является диетическим продуктом, не содержащим сахар, жиры и прочие вещества? В любом случае это не остановило японцев выпустить воду Sapporo Diet Water, которая, по версии ее производителей, содержит «специализированные пептидные связи, попадающие в кровеносную систему и нейтрализующие жировые клетки». То есть по сути это витаминная вода. И, несмотря на всю ее пользу, в отношении низкокалорийности она никак не может быть лучше обычной воды, хотя бы потому что в обычной H2O других элементов нет вовсе.

4. Нашейный держатель стаканов

Видимо, кое-кому показалось слишком утомительным по полвечера проводить с бокалом в руке, и ему пришла в голову идея создания этого странного аксессуара. Причем название напрямую указывает на его предназначение. Это в буквальном смысле нашейный ремень, к нижней части которого крепится бокал. Таким образом руки пьющего будут свободны на протяжении всей вечеринки. Возможно, что и авторы этого продукта были не совсем трезвы на момент создания данной идеи и им нужны были свободные руки, чтобы записать ее на бумаге. По всей видимости, в этом списке были еще нагрудный самогонный аппарат и подмышечный сомелье, но они просто не получили одобрение инвесторов. Посмотри этот ролик, и ты увидишь, что есть люди, которые используют это безумие на самом деле. Ну или они просто позируют для рекламного ролика.

5. Протез для кастрированного питомца

Это приспособление, созданное Грегом Миллером в 95-ом году, по замыслу автора должно было на корню уничтожить все сомнения хозяев домашних животных по поводу кастрации своих питомцев. Моральную дилемму, по мнению Миллера, мог разрешить силиконовый или полипропиленовый протез Neuticles, который предназначен специально для животных, чье достоинство было подвержено хирургическому вмешательству. Но не только забота о людях лежит в основе идеи миллеровского изобретения. Изобретатель утверждает, что Neuticles поможет самим животным также справиться с психологической травмой, которая следует за их кастрацией. Звучит странно, но не более странно, чем название самого изобретения.

6. Селфи-ложка

Казалось бы, куда уже дальше могло привести всеобщее помешательство на селфи? Ответ заключается в названии этого пункта. Селфи-ложка — это та же селфи-палка, но только с встроенной ложкой на конце. Создана она была для крайне полезного дела — возможности есть и делать селфи одновременно. Поговаривают, что Нобелевский комитет уже присматривается к этому изобретению, чтобы наградить его создателей. А может быть, это просто стеб, призванный показать людям, как глупо они выглядят, когда фотографируют себя во время употребления пищи? Ну тогда не помешало бы еще создать селфи-расческу или селфи-шампунь.

7. Ирландская почва

Этот продукт нельзя назвать изобретением и даже нельзя приравнивать по странности к предыдущим предметам нашего списка. Но мы включили его в эту статью, поскольку считать традиционным этот товар нельзя, а оригинальность идеи вполне соответствует посылу нашего хит-парада. О том, что ирландцы — народ патриотичный, ты, наверное, слышал не раз. На этой патриотичности и решил построить свой бизнес-план американец ирландского происхождения Алан Дженкинс. Еще в 50-х годах прошлого столетия он неоднократно слышал от американских ирландцев о том, как те мечтают, чтобы крышку их гроба во время похорон присыпали настоящей ирландской землей. Спустя несколько лет появилась компания The Auld Sod, которая занималась поставкой пакетированного грунта из Ирландии для самых патриотичных ее сыновей. Надо признать, что идея Дженкинса оказалась с успехом принята на рынке и поначалу приносила высокий доход. Но продлилось это недолго, и уже спустя 10 лет продажи компании существенно снизились, видимо как и количество консервативных ирландцев в Америке.