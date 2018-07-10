«Катал колумбийцев на катере по Волге». Экс-игрок «Крыльев» — о гостиничном бизнесе во время ЧМ-2018

10 лет назад экс-полузащитник «Крыльев Советов» Нериус Бараса открыл в Самаре свой первый отель — BarasaHouse. Сейчас этих отелей у него пять. Специально для Sport24 Нериус рассказал, что его бизнесу дал этот чемпионат мира.

— У меня много друзей, мы любим баню, я сам каждый день парюсь. И мне хотелось что-то такое для друзей. Но я не думал, что это перерастет в бизнес. Инвестируя, ничего не понимал в стройке. Многовато вышло, один дом в 500 тысяч долларов обошелся. Сумасшедшие деньги!

Самое сложное — раскрутка, чтобы узнали. Здесь немаловажно, что сам я бывший футболист, фамилия играет роль. Вообще, слово BarasaHouse родилось у жены, я был против — зачем? А сейчас произношу «BarasaHouse» — это как будто что-то отдельное от меня.

Вкладывал все, что заработал футболом. Еще когда играл, строил бетонный завод. Потом продал его. Для меня это все означает стабильность — что на хлеб с маслом и колбасой всегда хватит. Сколько удается заработать? Каждый месяц по разному. Но 2 миллиона — это неплохо. Мне нравится открывать, запускать новое, потом уже не так интересно. Есть коллектив, который занимается, а я контролирую. Девчонки у меня по 7-8 лет работают. А я могу позволить себе улететь на месяц — мы с женой очень часто путешествуем. Есть брать раскладку, декабрь у меня главный месяц: корпоративы, Новый год.

Но не летом — у меня на Волге катер, я больной насчет этого. Жена катер ненавидит! Как это началось? Товарищ сказал мне: давай прокатимся, Волгу тебе покажу. А я ответил: слушай, да я живу возле Волги, и так ее знаю. Оказалось, ничего не знаю… Приятель показал протоки и такие места, что просто бомба! Я на следующий день купил себе катер. На следующий!

Иностранцев во время ЧМ тоже катал — колумбийцев. Люблю рыбалку, но с ними не рыбачил. Они просто на нос вылезли с флагами и веселились. Спрашиваю: купаться будете? — Нет, нет, холодно. Ну ладно, говорю, подождите. Выпили «Жигулевского» — в итоге полезли в воду. Полицейские нас остановили, поприветствовали: «Хорошего праздника». Сказали только, что жилеты надо надеть, но это же иностранцы, как я им объясню? Один колумбиец очки потерял. Я сказал, что шансов найти мало, а он ответил: да и ладно!

Пять домов BarasaHouse — моя собственность. Таких домов, образно, в Самаре еще 120. То есть мы забиваем свои, а потом помогаем продать другие. За проценты. Но понятно, что первым делом нужно свои дома забить.

Раньше строишь дом за 15 миллионов рублей — и за 3-4 года его отбиваешь. Сейчас, после кризиса, стало сложнее. Хотя после кризиса 2008-го было офигенно: люди перестали летать за границу, но дни рождения все равно отмечали. Теперь поджались. У меня повар 10 лет работает, раньше он плов в казане по 4 штуки в день готовил, теперь примерно 4 в месяц. Раньше звонок — нас 10 пацанов, мы хотим пиво, раков, водочку. Приезжают — а поляна накрыта. Бывало, за стол по 100-200 тысяч отдавали, если с черной икрой. Сейчас больше со своим, стали деньги считать.

Во время ЧМ цены, конечно, повыше, в среднем — 50-60 тысяч в сутки. 60-70 процентов моих клиентов — одни и те же люди, они просто меняют дома. Потому что можно отмечать, сидя 4-5 часов в ресторане, а тут ты попаришься и что хочешь. Изначально идея была в таком загородном отдыхе. Ты приехал с семьей, вы закрыты, никаких чужих людей. И отдыхаешь! Девчонки встречают, провожают.

Постоянно с ремонтом нужно что-то решать: то плитку, то двери менять. Но надо хотя бы 4 дня перерыва. А люди сейчас август бронируют уже! Ребята из Владикавказа недавно приезжали, узнали меня, я лично их встречал. Владикавказ — не пустой для меня звук, все-таки играл там. Болельщики «Зенита» и «Динамо» приезжали. Удивительно, но спартаковцев не было. Хотя их в Самаре всегда много.

Екатерина, помощница Нериуса Барасы:

— Вр время чемпионата мира к нам приехало около 100 человек. Самая большая компания — 19 человек — из Нью-Йорка. Самые добрые и веселые ребята, приглашали нас в ресторан. До сих пор с ними переписываемся, в гости зовут. Общительные, хорошие. Одна женщина, негритосочка, интересовалась моей одеждой: «Клево, а где ты покупала?»

Самая необычная просьба? Девочек просили. Там половина семейные были, с детьми, поэтому им еще нужно было найти номер. А гостиницы все заняты, так что помочь мы не могли. Дома они тоже не могли — там, к примеру, жена друга с ребенком могла быть. Неудобно как-то.

Когда уезжали в аэропорт, за ними приехали две газельки, без кондиционера, без всего. 8 тысяч отдали.

Были 13 человек из Австралии, молодые мальчишки. Ну они побюджетнее жили — не просили нас вызвать такси, все сами. Единственное — я троих до «Пятерочки» довезла, чтобы они купили пива и сосисок.

Еще английские журналисты жили — у них была дорогая аппаратура, и они очень боялись, что кто-то ее украдет. Потом жаловались, что чуть ли не 24 часа провели у стадиона, где не могли купить воду. Набирали баклажки и брали с собой.

После всех гостей было очень чисто, австралийцев лично выселяла. Пиво сложили в ящики, если оставили минералку какую-то, она просто аккуратно лежала. Весь мусор собрали. Как наши русские гуляют — такого, конечно, не было. На два дня заехали — идеальная чистота и порядок. Соседи не звонили, не жаловались.