«Нормальный крокодил не нападёт на палатку»

Юлии и Екатерине по 33 года. Пару недель назад они вернулись из Мексики, по которой путешествовали больше четырёх месяцев. Это путешествие для них стало особенным, хотя до этого они уже побывали в нескольких экзотических странах — в Кении, Танзании, Малайзии, на Филиппинах, Индии и на Кубе. «Но у меня была мечта — поехать и не ощущать привязанность к каким-то временным рамкам, не иметь плана по посещаемым местам. Поэтому я уволилась с работы и взяла билет в один конец, — рассказывает Юлия. — На самом деле мы никогда не хотели в Мексику — мечтали об Эквадоре. Просто через Мексику был самый дешёвый „вход“ в Южную Америку».

Девушки прилетели в Брюссель, а оттуда лоукостером до Канкуна. Так получилось дешевле всего — билет до Мексики в одну сторону обошёлся всего в 500 долларов. В Канкуне они хотели купить машину, но не получилось, друзья посоветовали сделать это в столице. Прежде чем отправиться в Мехико, Юля и Катя решили съездить в Баха Калифорнию.

«Это была одна из мечт. Взяли внутренний перелёт до Баха Калифорнии. Был февраль — это идеальное время посмотреть китов. Когда прилетели, арендовали машину на неделю, проехали 2000 километров, — рассказывает Юлия. — Китов там не прикармливают, не зовут, не заставляют.

Ты просто приплываешь на лодке, они сами хотят с тобой общаться. Ты просто их гладишь, они выныривают». По её словам, в лагуне мамы-киты плавают вместе с детёнышами. Детёныши подплывают, потому что им интересно, а самки китов, как правило, наблюдают со стороны.

Дальше путешественницы отправились в столицу — Мехико Сити. Там за 2000 долларов им удалось купить машину «Фольксваген Поинтер» (самой простой комплектации: на механике, без кондиционера, но в хорошем техническом состоянии).

Эта покупка окончательно их убедила в том, что стоит остаться в Мексике, тем более теперь не нужно таскать на себе 20-килограмовые рюкзаки, в которых палатка, бинокль, цифровая техника и даже дайверское оборудование. Кстати, в конце путешествия машину они продали примерно за те же деньги там же в Мехико.

По словам Юлии, дороги в Мексике местами холмистые, поэтому иногда было сложно стоять в пробках или парковаться. Но эти проблемы компенсировала возможность заехать даже в самые глухие деревушки и недоступные для обычных туристов уголки страны.

«Обычно мы живём либо в хостелах, либо в палатке. За эту поездку — за 4,5 месяца — в хостелах провели всего 9 ночей. Всё остальное время мы жили у местных. И в целом месяц наберётся в палатке», — рассказала Юля.

Жильё находили по системе «каучсёрфинг» (CouchSurfing couch — англ. кушетка, ложе и surfing — брожение, путешествие — одна из крупнейших гостевых сетей в виде онлайн-сервиса. Объединяет более 7 миллионов человек в 246 странах и территориях. Члены Сети предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные путешествия. — по информации Википедии).

«Люди просто невероятные. Такое гостеприимство. Однажды нас захостила бабушка 84 лет, американка. Она 10 лет волонтёрила в Африке, потом переехала с мужем в Мексику и на пенсии начала дайвить. Или, например, приехали в деревню. Там огромная семья — бабушки, тёти, никто не говорит по-английски вообще. Сидели, наполовину «крокодилом» общались, наполовину как-то по-испански немного».

Несмотря на то, что каучсёрфинг предусматривает только жильё, многие предлагали иностранным постоялицам еду. Иногда девушки готовили сами и угощали хозяев дома. Самыми ходовыми блюдами были кесадия или паста. Юля и Катя — вегетарианки, поэтому питаться в местных заведениях не всегда удавалось, так там всё-таки большинство блюд из мяса. Но в некоторых кафе что-то придумывали специально для них.

Палатку ставили иногда в кемпинге, а иногда просто где придётся, когда, например, понимали, что уже смеркается и нужно где-то остановиться. «Чем больше ты путешествуешь, тем больше понимаешь, что животным нет до тебя никакого дела. Ты только их не трогай, и никто тебя не обидит.

А так видели и змей, и крокодилов, и опоссумов — очень богатый животный мир, — отвечает Юля на вопрос о страхе перед дикими животными. — У нас был потрясающий случай в районе города Паленке. Ехали, увидели экоотель прямо возле джунглей, попросили поставить палатку на их территории за небольшие деньги. И только мы подъехали — бегут опоссумы, агути, колибри. Раздаются крики обезьян-ревунов. Мы в восторге были, взяли бинокль. Эти обезьяны приходили к нам общаться, даже немножко дотрагивались до нас».

В другой раз девушки решили поставить палатку рядом с мангровыми зарослями, в трёх метрах от воды. «Спим. В три часа ночи фонарь, приехала полиция: „Что вы тут делаете? Вы в курсе, что здесь много крокодилов?“. Мы: „Ну ладно, что теперь делать?“. Они: „Подвиньте палатку подальше“. И уехали, — вспоминает Юлия. — Но это же безумие просто.

Если здесь есть крокодилы, которые в ночи активны, а мы сейчас будем передвигать эти вещи. В общем, мы дальше легли спать и рассудили: какая может быть опасность, ни один нормальный крокодил не нападёт на палатку. Единственное, что может случиться, — можем проснуться, а возле двери палатки, например, лежит огромный крокодил. Отогнать его, конечно, тяжело. Пришлось бы звать какую-то подмогу».

Пожалуй, единственный неприятный момент из путешествия, вспоминает Юля, был в Пуэбло, где девушкам выписали штраф за неправильную парковку — 600 песо (около 2000 рублей). Они решили, что потом оплатят, а когда приехали в другой город, полиция скрутила номер с их машины. Пришлось возвращаться обратно, чтобы оплатить штраф. Потом выяснилось, что номера там скручивают из-за того, что не любят приезжих из Мехико.

«В Мексике есть всё, мы даже снег как-то трогали, когда были на вулканах. Ездили на юг, в джунгли, по побережью. Абсолютно разная природа. Только не заезжали на север — эти штаты считаются самыми опасными, — рассказывает путешественница. — Дайвили в сенотах — это известняковые пещеры с водой. Объедались фруктами постоянно. Как-то однажды ехали, как раз был сезон манго, ими было всё усыпано. Мы купили целое ведро за 100 рублей по нашим деньгам».

Возвращаться решили, потому что заканчивалась виза, к тому же побоялись сложностей с авиабилетами — к началу чемпионата мира по футболу удалось купить буквально последние. Поэтому обратный проезд получился значительно дороже. В общей сложности билеты туда-обратно на человека обошлись в 100 тысяч рублей. На всё остальное, подсчитала Юлия, потратили около 200 тысяч — за 4,5 месяца на одного человека, включая внутренние перелёты, аренду машины, бензин (стоит он в два раза дороже, чем в России).

После путешествия по Мексике представление о стране, конечно, сильно изменилось. «До этого я особо не думала о Мексике. Был просто набор стереотипов: кактус, текила, человек в сомбреро, наркомафия, — смеется Юлия. — На самом деле они такие же, как мы, у нас примерно одинаковый уровень жизни. У них те же самые проблемы, также высказывают недовольство властью, хотят любви, вкусно покушать и так далее».

Возвращение в Россию, по словам путешественницы, в этот раз было приятным. «Обычно я возвращалась из поездок в феврале. Из Африки, например, — там было +40, вернулась в –40. И обычно путешествуешь по безумно красивым местам, а тут всё серое, темное, — поделилась девушка. — И вот впервые я вернулась летом. Может, соскучилась, но вижу Россию в каком-то красочном свете, и люди какие-то позитивные вокруг. Я сама удивляюсь. Немножко смотрю сейчас на Россию глазами туриста. Недавно мы захостили ребят из Аргентины.

Нас мексиканцы так дружелюбно принимали, что хотелось тоже как-то это дать обратно в мир. И два дня мы их водили по Новосибирску, рассказывали, смотрели на наш город глазами путешественника. Все были в восторге».

Несмотря на то, что пришлось уволиться с работы, — Юля работала юристом, а Катя — в агентстве недвижимости, путешествия приносят им счастье, объяснила Юлия. Они уже знают, куда поедут в следующий раз. Это будет либо Южная Африка, либо Перу, а может быть, и Аргентина.

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