Роботы Boston Dynamics пугают новыми страшными возможностями

Одна из будущих версий этого робота, возможно, станет реальным воплощением Терминатора.

Москва, 10 июля — «Вести. Экономика» Компания Boston Dynamics стала известна в интернете многочисленными роликами, где всячески обижает своих роботов — толкает, пинает, мешает преодолевать препятствия, закрывает двери и т.д. «Бесчеловечные» эксперименты над механическими созданиями, впрочем, лишь призваны продемонстрировать всё возрастающие возможности роботов. И, надо сказать, возможности эти уже давно выглядят пугающе для человечества.Boston Dynamics, прошлым летом проданная Google японскому холдингу SoftBank Group, отчиталась о новых достижениях прямоходящего робота Atlas. Он уже умел делать сальто, носить тяжести, раскладывать оборудование и открывать двери. Теперь гуманоидный робот научился бегать по открытому грунту (как будто уже жаждет найти и уничтожить Джона Коннора) и перепрыгивать на ходу небольшие препятствия. Лазеров, впрочем, у робота нет, как и другой амуниции. Пока нет. Компания также пообещала выпустить в массовое производство робособак-помощников SpotMini уже в следующем году. По словам одного из основателей Boston Dynamics, сейчас роботы-собаки SpotMini находятся на стадии предпроизводства и готовятся к серийному выпуску. Сперва в продажу поступит партия в 100 штук, а после этого начнется этап запуска SpotMini в массовое производство. Цена роботов пока не называлась. Показанный в июне 2016 года SpotMini был больше похож на мини-жирафа и был способен выполнять различные задачи с манипуляцией предметами, включая возможность принести хозяину пиво. Новый SpotMini может самостоятельно ориентироваться в пространстве, что и демонстриуется в видео, где робо-собака разгуливает по фабрике Boston Dynamics. Основатель и глава Boston Dynamics Марк Рэйберт, конечно же, не описывает мрачные сценарии, где роботы его компании успешно мстят человечеству за все грехи. Напротив, он считает, что в ближайшем будущем роботы смогут эффективно помогать людям в сфере развлечений, обеспечения безопасности и помощи в чрезвычайных ситуациях, а затем, в обозримой перспективе, смогут заботиться о пожилых людях и людях с ограниченными возможностями. «Раньше я рассчитывал, что роботы смогут позаботиться о моих родителях, когда они состарятся. Но вероятнее, что мои дети будут пользоваться помощью роботов, заботясь обо мне, когда я состарюсь», — отметил 68-летний Рейберт. Президент Boston Dynamics рассказал, что компания планирует запустить небольших роботов в массовое производство в следующем году и выпустит порядка 1 тыс. роботов. В 2018 году Boston Dynamics выпустит порядка 100 роботов, уточнил он. Стоимость роботов будет озвучена позднее. Многие пользователи в Сети уверены: как только роботы обретут хоть подобие сознания и просмотрят кадры того, как с ними обращались создатели, есть уверенность, что их бездушные черные глаза, если они у них будут, загорятся красным — у всех одновременно. К слову, вот эти кадры: