«Мечтаю отключать будильник голосом»: покупатели поделились ожиданиями от «Яндекс. Станции»

Первые покупатели «Яндекс. Станции» в Москве рассказали РИАМО , что заставляет их стоять в очереди за гаджетом несколько часов и какие функции умной колонки они протестируют в первую очередь.

С самого утра около магазина «Яндекса» на улице Тимура Фрунзе выстроилась очередь из желающих купить гаджет. Его особенность заключается в голосовом управлении при помощи электронного помощника Алисы. По команде Алиса запустит музыку, расскажет сказку и выполнит поиск. Также станцию можно подключить к телевизору для просмотра фильмов из нескольких онлайн-кинотеатров.

Продажи устройства стартовали в 10:00. Корреспондент РИАМО узнал у людей в очереди, чего они ждут от умной колонки за 9990 рублей.

«Я мечтаю о том моменте, когда смогу отключить будильник, не вставая с постели», — рассказал 32-летний Дмитрий.

По мнению мужчины, эта колонка единственная в своем роде — при хорошем наборе функций она отличается минимальной ценой.

Для другого покупателя, 21-летнего Ильи, немаловажен тот факт, что передовой гаджет выпущен российской компанией.

В разговоре с корреспондентом РИАМО 40-летняя Олеся призналась, что покупает умную колонку, чтобы не отстать от жизни.

«Яндекс. Станция» — это будущее. Я стараюсь всегда идти в ногу со временем и полностью уверена, что это хорошая колонка», — сказала собеседница агентства.

Олеся добавила, что стоит в очереди уже 3,5 часа, но долгое ожидание вовсе не омрачает настроение и не отбивает желание получить инновационный гаджет.

22-летняя Вероника рассказала корреспонденту РИАМО, что покупает колонку для родителей.

«Мои родители хотят обустроить умный дом. Я считаю, что эта вещь будет незаменима в хозяйстве. Сама, конечно, пользоваться бы не стала, но идея довольно интересная», — отметила девушка.

Мечтает стать обладателем станции от «Яндекса» и 17-летний Артем. В очереди молодой человек простоял три часа. Юноша рассказал, что собирается использовать гаджет для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Важным для Артема оказалось то, что в устройстве используются новые, необычные технологии.

Ранее сообщалось, что «Яндекс. Станции» из первой партии будут в продаже только в офлайне, но вскоре устройство можно будет заказать и по интернету. До конца недели прием предварительных заказов на станцию откроет beru.ru — новый маркетплейс «Яндекс. Маркета». Оплаченное на сайте устройство отгрузят покупателю в течение 90 дней и бесплатно доставят в любой регион России.