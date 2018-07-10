Инженер научил камеру делать «мгновенные» снимки в виде комиксов

На базе мини-компьютера Raspberry Pi, в том числе третьей версии, уже создано множество фан-проектов. Игровые консоли, роботы, мини-ноутбуки — всё это существует в десятках вариантов. Однако недавно Google опубликовала открытую платформу искусственного интеллекта для Raspberry Pi, что позволило расширить и без того почти безграничные возможности «малыша».

Инженер и дизайнер Дэн Мэкниш представил проект Draw This, который позволяет делать мгновенные фото и превращать их в комиксы. Проще говоря, если сфотографировать двоих людей, на выходе получится изображение двоих мультяшных персонажей.

Основой «фотокамеры» является Raspberry Pi 3 с модулем камеры и стандартный термопринтер для печати чеков плюс немного электронной мелочи и картонная коробка в качестве корпуса. А вот программное обеспечение куда интереснее.

Для обработки используется ПО на языке Python и нейросеть для распознавания объектов. Её тренировали с помощью платформы машинного обучения TensorFlow на основе набора схематичных рисунков Google QuickDraw.

Алгоритм работы выглядит так: с камеры поступает изображение, которое затем прогоняется через нейросеть, распознаётся и подаётся на выход уже в виде схематичных рисунков. При этом отмечено, что система может работать на Linux или macOS. Также есть онлайн-версия.