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Инженер научил камеру делать «мгновенные» снимки в виде комиксов
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Инженер научил камеру делать «мгновенные» снимки в виде комиксов 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
На базе мини-компьютера Raspberry Pi, в том числе третьей версии, уже создано множество фан-проектов. Игровые консоли, роботы, мини-ноутбуки — всё это существует в десятках вариантов. Однако недавно Google опубликовала открытую платформу искусственного интеллекта для Raspberry Pi, что позволило расширить и без того почти безграничные возможности «малыша».
Инженер и дизайнер Дэн Мэкниш представил проект Draw This, который позволяет делать мгновенные фото и превращать их в комиксы. Проще говоря, если сфотографировать двоих людей, на выходе получится изображение двоих мультяшных персонажей.
Основой «фотокамеры» является Raspberry Pi 3 с модулем камеры и стандартный термопринтер для печати чеков плюс немного электронной мелочи и картонная коробка в качестве корпуса. А вот программное обеспечение куда интереснее.
Для обработки используется ПО на языке Python и нейросеть для распознавания объектов. Её тренировали с помощью платформы машинного обучения TensorFlow на основе набора схематичных рисунков Google QuickDraw.
Алгоритм работы выглядит так: с камеры поступает изображение, которое затем прогоняется через нейросеть, распознаётся и подаётся на выход уже в виде схематичных рисунков. При этом отмечено, что система может работать на Linux или macOS. Также есть онлайн-версия.
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