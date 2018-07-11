Будни уборщика помещений после убийств

Пользователь Reddit с ником Lotsofshi работает «специалистом по обезвреживанию биологически опасных отходов и уборке на местах преступлений», и это в буквальном смысле грязная работа. Мужчина устал от однообразной работы в офисе и теперь убирает и обеззараживает помещения после убийств и самоубийств, квартиры, в которых были обнаружены разлагающиеся тела людей, умерших естественной смертью, предприятия после несчастных случаев на производстве и так далее.

Lotsofshi ответил на несколько вопросов о трудовых буднях на самой грязной работе.

Источник: Reddit

Каким было самое жуткое место, где тебе приходилось работать?

Если честно, самые грязные помещения остаются не после убийств, а после смерти по естественным причинам. Если нас с ребятами вызывают на место, значит, покойник пролежал в комнате как минимум пару дней, и зрелище будет весьма неприятное.

Самым жутким и мерзким местом был маленький трейлер, принадлежавший одинокому мужчине, труп которого нашли только через два месяца. Это был настоящий кошмар. Там было темно, не было ни воды, ни электричества, и все пространство было заполнено мухами и личинками. Он разложился настолько, что нам в прямом смысле слова пришлось отмывать гниющую жижу от стен.

Еще был один случай, когда мы выехали на место тройного убийства. Женщину, которая ухаживала за двумя детьми-инвалидами, убили грабители. Просто поставили их всех лицом к стене и выстрелили в голову. Знаете, когда приходится оттирать кровь от детских игрушек и кроваток, это жутко.

Ты убираешься дома?

Моя девушка ничего не имеет против уборки и сама следит за домом. Когда у меня есть время и силы, я по возможности ей помогаю. Поначалу она, конечно, пыталась схитрить и использовать мою работу в качестве повода, чтобы заставить меня каждый вечер драить полы, но это не сработало. Теперь, если мы ссоримся из-за уборки, я всегда советую ей убить кого-нибудь, я с радостью подчищу после нее. Для семьи и друзей предлагаю отличные скидки!

Сколько платят?

Обычно моя ставка — 25 долларов за час. Отдельно оплачивается дорога до места происшествия. За особо запущенные случаи мы берем по повышенному тарифу. В целом доход неплохой, но раз на раз не приходится. Чем больше грязи люди оставляют за собой после смерти, тем больше я зарабатываю.

Каким было твое первое дело?

Меня отправили убираться в дом, где парень застрелился из дробовика. Что еще лучше даст представление о новой работе, чем необходимость полдня оттирать чьи-то мозги от стены? Мне тогда, кстати, не повезло, кусочки черепа настолько глубоко вошли в гипсокартонные стены, что пришлось доставать их по одному кусачками.

Вы шутите на работе?

А как же еще?! Мы все время смеемся во время уборки. Конечно, когда заказчика нет рядом. Мне кажется, это что-то вроде механизма психологической защиты. Когда целыми днями вытираешь кровь и кишки, нужно разбавлять такую работу капелькой юмора и позитива.

Ты работаешь только на фирму или иногда берешь заказы на стороне?

Что вы, все строго официально. Все заказы приходят через компанию, и мы выезжаем на место только после того, как там закончит полиция и эксперты. Правда, иногда, в особо неурожайные годы, я задумываюсь о том, не выложить ли мне куда-нибудь в интернет объявление в стиле «Уберу все что угодно. Качественно, профессионально, без лишних вопросов» — и посмотреть, что получится. Хех, жалко, что я не фрилансер.