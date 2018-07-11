Как образовался русский этнос

Уже много веков ученые хотят узнать происхождение русского народа. И если исследования прошлого основывались на археологических и лингвистических данных, то сегодня за дело взялись даже генетики.

С Дуная

Из всех теорий русского этногенеза самой известной является дунайская. Её появлению мы обязаны летописному своду «Повесть временных лет», а точнее многовековой любви к этому источнику отечественных академиков.

Летописец Нестор определил первоначальную территорию расселения славян территориями по нижнему течению Дуная и Вислы. Теорию о дунайской «прародине» славян развивали такие историки как Сергей Соловьев Василий Ключевский . Василий Осипович Ключевский считал, что славяне переселились с Дуная в Прикарпатье, где возник обширный военный союз племен во главе с племенем дулебов-волынян.

Из Прикарпатья, по мнению Ключевского, в VII-VIII веках восточные славяне расселились на Восток и Северо-восток до Ильмень-озера. Дунайской теории русского этногенеза до сих пор придерживаются многие историки и лингвисты. Большой вклад в её развитие внес в конце XX века российский лингвист Олег Николаевич Трубачев.

Да, скифы мы!

Один из самых яростных противников норманской теории образования русской государственности, Михаил Ломоносов , склонялся к скифо-сарматской теории русского этногенеза, про которую писал в своей «Древней Российской истории». По мнению Ломоносова, этногенез русских произошел в результате смешения славян и племени «чуди» (термин Ломоносова, применяемый к финно-уграм), а местом истоков этнической истории русских он назвал междуречье Вислы и Одера.

Сторонники сарматской теории полагаются на античные источники, то же делал и Ломоносов. Он сравнил российскую историю с историей Римской Империи и античные верования с языческими верованиями восточных славян, обнаружив большое количество совпадений. Ярая борьба с приверженцами норманнской теории вполне объяснима: народ-племя русь, по мнению Ломоносова, не могло произойти из Скандинавии под влиянием экспансии викингов-норманнов. В первую очередь, Ломоносов выступал против тезиса об отсталости славян и их неспособности самостоятельно образовать государство.

Теория Гелленталя

Интересной представляется гипотеза о происхождении русских, обнародованная в этом году оксфордским ученым Гарретом Гелленталем. Проведя большую работу по изучению ДНК различных народов, он с группой ученых составил генетический атлас миграции народов.

По мнению ученого, в этногенезе русского народа можно выделить две значимых вехи. В 2054 году до н. э., как считает Гелленталь, трансбалтийские народы и народы с территорий современных Германии и Польши мигрировали в северо-западные районы современной России. Вторая веха — 1306 год, когда началась миграция алтайских народов, которые активно скрещивались с представителями славянских ветвей.

Исследование Гелленталя интересно еще и тем, что генетический анализ доказал, что время монголо-татарского нашествия практически никак не сказалось на русском этногенезе.

Две прародины

Ещё одну интересную миграционную теорию предложил в конце XIX века русский языковед Алексей Шахматов. Его теория «двух прародин» также иногда называется прибалтийской. Ученый считал, что первоначально из индоевропейской группы выделилась балто-славянская общность, которая стала автохтонной на территории Прибалтики. После её распада славяне обосновались на территории между нижним течением Немана и Западной Двины. Эта территория и стала так называемой «первой прародиной». Здесь, по мнению Шахматова, сложился праславянский язык, от которого взяли начало все славянские языки.

Дальнейшая миграция славян была связана с великим переселением народов, в ходе которого в конце второго века нашей эры германцы пошли на юг, освободив бассейн реки Вислы, куда и пришли славяне. Здесь, в нижнем бассейне Вислы Шахматов определяет вторую прародину славян. Уже отсюда, по мнению ученого, пошло разделение славян на ветви. Западная ушла в район Эльбы, южная — разделилась на две группы, одна из которых заселила Балканы и Дунай, другая — Днепр и Днестр. Последняя и стала основой восточнославянских народов, к которым относятся и русские.

Сами мы местные

Наконец, ещё одной теорией, отличной от миграционных, является автохтонная теория. По ней, славяне являлись коренным народом, населяющим восточную, центральную и даже часть южной Европы. Согласно теории славянского автохтонизма, славянские племена были коренным этносом огромной территории — от Урала до Атлантического океана. Эта теория имеет довольно древние корни и множество как сторонников, так и противников.

Этой теории придерживался советский лингвист Николай Марр. Он считал, что славяне ниоткуда не приходили, а сформировались от родо-племенных общностей, проживавших на обширных территориях от Среднего течения Днепра до Лабы на Западе и от Прибалтики до Карпат на юге.

Придерживались автохтонной теории и польские ученые — Клечевский, Потоцкий и Сестренцевич. Они и вовсе вели родословную славян от вандалов, основывая свою гипотезу в том числе на схожести слов «венеды» и «вандалы». Из русских автохтонной теорией объясняли происхождение славян Рыбаков, Мавродин и Греков.