Волонтерство в Исландии, или Как я собирала помидоры на краю света

На Pikabu девушка с ником filmisnotdead поделилась опытом волонтерства в Исландии: как она нашла программу, сэкономила на регистрации, фотографировала красоты, общалась с жителями страны и боролась с языковым барьером. Публикуем ее текст полностью.

Источник: Pikabu

Я уволилась с работы. И, по понятным причинам (иногда хочется кушать), стала искать новую, зависая на различных сайтах с вакансиями. На одном таком сайте я увидела баннер про волонтерские программы. Что это такое, я тогда слабо представляла, но это был чудесный повод отвлечься от поиска работы, и я на него, конечно, кликнула. И там увидела то, после чего работу решила уже не искать (ладно, шутка, временно не искать).

Оказалось, что по всему миру существуют сотни волонтерских организаций, которые собирают чуваков на разного вида работы: сельское хозяйство, обучение детей английскому языку, помощь в больницах и домах престарелых — и на совсем фановые программы, где они занимаются журналистикой или рисуют граффити, помогают на рок-фестивалях или выставках. И куча людей путешествует таким образом, экономя на проживании и еде, а иногда и на билетах, то есть почти бесплатно! Видно, от меня это скрывали какие-то злобные люди, потому что я дожила до 22 лет, не имея об этом ни малейшего представления.

Я сразу же заметила программы в Исландии. Это всегда была моя страна мечты, но поехать туда никак не удавалось, потому что это безумно дорогое направление. Я нашла программу по журналистике, в рамках которой нужно было делать журнал на английском языке про туризм в Исландии, и нажала на кнопку «Зарегистрироваться».

Подготовка

После этого началась какая-то вакханалия. Мне стали звонить люди и говорить, что для того, чтобы зарегистрироваться на эту программу, нужно заплатить 20 тысяч рублей московской организации за посредничество. Я расстроилась и уже была готова впасть в депрессию (и снова искать работу), но решила сперва зайти на исландский сайт волонтерской организации и проверить все. Оказалось, что программа все-таки существует, а как раз та компания, которая мне звонила, официальным посредником в России не является. Я нашла официальную — она находилась не в Москве, а в Чебоксарах — и они сделали мне все за 3 тысячи рублей. Вот тебе и не верь в истории про московские цены.

Через три дня мне пришло заветное письмо, что меня готовы взять в программу через месяц. Сама поездка должна была длиться три недели. Я все еще не очень представляла, что я там буду делать, но быстренько купила билеты и сделала визу. И стала ждать.

Как это было

Исландия встретила меня сильным ветром и нереальной красоты видами.

Я не могу передать словами все свое восхищение: я умирала от этой красоты (и немного от холода) всю дорогу до места сбора волонтеров. Еще я дико переживала из-за уровня своего английского, который тут должен был стать основным способом коммуникации. На место встречи я приехала второй: там уже стояла девочка из Германии (потом я узнала, что ее зовут Ханна) с огромным рюкзаком. Ей было всего 18, но она уже исколесила всю Европу и поразила меня веселым нравом и огненно-рыжими волосами.

Потом стали подходить другие участники: застенчивый и ужасно замерзший японец Шюн (его имя невозможно нормально выговаривать — это что-то среднее между Шон и Сюн), итальянка Джулия, Лиза из Эстонии, немка Алекс и остальные.

А дальше началось основное веселье. Мы сели в автобус, и нам рассказали, что сейчас низкий сезон (основной поток волонтеров приходится все-таки на лето, а на дворе был уже октябрь) и волонтеров очень мало. И так как нас мало и все мы из разных проектов (кто-то записывался на волонтерский проект на ферме; кто-то, как и я, на журналистику; а кто-то вообще на уборку мусора на побережье), нам предлагают объединиться. Мы растерянно покивали и куда-то поехали.

Тут я выяснила, что у меня проблемы и есть некий языковой барьер. Я понимала, что говорят ребята, но, когда доходила моя очередь, в голове не оставалось ничего, кроме «Зис из зе кэпитал оф Грейт Британ» (то есть самых твердо вдолбленных в голову еще в школе слов). Но худо-бедно я со всеми перезнакомилась и начала наслаждаться видами.

А было чем! Оказалось, что перед началом проекта всех волонтеров возят на экскурсию по главным по красоте местам страны (водопады, национальный парк и так далее). Я отщелкала аж две пленки и чуть не умерла от восторга.

После экскурсии нас привезли в какое-то поселение и высадили у дома. Со словами «Ну, вроде вам сюда» водитель вынул наши вещи из багажника и уехал. Мы в растерянности остались стоять у дома.

Так как изначально мы все были из разных волонтерских программ (которые по плану должны были проходить в разных местах), то поначалу мы не могли даже понять, в каком городе находимся. Мы испуганно зашли в дом и поняли, что там… никого нет. Нет, серьезно, как в каких-то криповых ужастиках. Громко переговариваясь и изучая пространство (мы нашли кота!), мы провели полчаса, после чего дверь открылась и вошла девушка. Она очень удивилась, начала причитать, что нас привезли раньше, извиняться и знакомиться. Оказалось, что это Мин, одна из наших кэмп-лидеров.

Мы узнали много нового. Что мы на ферме в городке Хварегарди. Что так как нас объединили, то утром мы будем помогать в теплицах (собирать помидоры и огурцы и поливать их, а еще кормить курочек), а вечером делать наш журнал. Что у нас есть шесть кэмп-лидеров, которые будут нам помогать адаптироваться и работать вместе с нами (вообще, эти чуваки — что-то вроде вожатых в детских лагерях). Что у нас есть бассейн. Что мы будем делать национальные вечера и играть в игры. Что до Рейкьявика с его классными барами можно доехать на автобусе за час.

Вид из окна дома

Ну а дальше понеслось. Мы познакомились, подружились и сделали эти три недели незабываемыми. Мы ходили в походы после работы (в четырех часах ходьбы от нас была горячая река — в нее впадали гейзеры и температура в ней была почти 40 градусов), смотрели северное сияние, автостопили (в выходные работы нет, а значит — вперед к приключениям) и много общались. К концу поездки даже мой ужасный английский перестал мне мешать.

Исландские лошадки на ферме

Теплицы

Идем к Долине гейзеров

Ледяная лагуна (глыбы льда дрейфуют в океане)

Рейкьявик

Так как я просто не могла перестать фотографировать, для журнала я решила подготовить фотопроект. Смысл его заключался в том, что я подходила к людям на улице, фотографировала их на старый советский пленочный «Любитель» и просила сказать, что они думают про Исландию, в одном предложении. Так как разговаривала я преимущественно с исландцами, получилось круто.

Самый любимый исландец из всех сфотографированных

Подводя итог, хочу сказать, что это действительно того стоило. Если вы не боитесь неожиданностей (а еще людей, мышей и языкового барьера), то волонтерство будет для вас идеальным способом познания мира.

Все фотки в этом посте сделаны на советские фотоаппараты «Зенит» и «Любитель». Больше моих странных пленочных картинок (в том числе и из Исландии) можно посмотреть в инстаграме akimoshenka.