Новая инфракрасная печка Brava может разогреваться до 260° за одну секунду

Пространство кухни, готовка еды, хранение продуктов, мойка посуды — все это благодатная почва для развития стартапов. И здесь появляется все больше интригующих новинок, например, бренд Brava выпустил аналог микроволновки для молниеносного разогрева еды. Особенность печки в том, что еда здесь нагревается от источников света, в видимом и инфракрасном диапазоне. Технология термической обработки продуктов при помощи облучения светом в инфракрасном диапазоне известна уже не первый десяток лет. И в Brava не стали изобретать велосипед, но представили концептуально новую версию такой печки. Источником энергии в ней служат шесть светодиодных лампочек, которые создают свет в видимом спектре и инфракрасной области.

Заявлено, что печь может разогреваться до 260 ° C менее чем за секунду, а программное обеспечение обеспечивает тонкий контроль над температурой внутри. Мощность излучения ламп контролируется в реальном времени, при помощи приложения на смартфоне, там же можно взглянуть на процесс через 5-МП камеру внутри печи. Альтернатива — 5-дюмовый сенсорный экран самой печки, орган управления и наблюдения за гаджетом.

Разумеется, в Brava позаботились о привязке клиентов к сервису, создав линейку сопутствующих услуг, как-то новые рецепты, приобретаемые отдельно наборы полуфабрикатов, специй и различных компонентов, партнерские кулинарные аксессуары и т.д. На всякий случай печь не называют «умной», по причине отсутствия настолько продвинутых функций, но в Brava обещают «новый уникальный опыт готовки». Стоимость одного экземпляра в базовой комплектации $995, продажи начнутся в ноябре текущего года.