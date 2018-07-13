Британский студент придумал реактивный ранец для подводного плавания

Британская компания 3D Hub опубликовала видео с испытаний нового полезного гаджета для подводного плавания. Благодаря реактивному ранцу любители подводного плавания смогут развивать скорость до 13 километров в час.

Придумал это полезное для ныряльщиков устройство простой студент из университета Лафборо Арчи ОʼБрайан. В ролике, опубликованном на YouTube-канале компании, он сам демонстрирует возможности своего изобретения.

Ранец, разработанный изначально как проект для учебы, получил название CUDA. Его конструкция основана на принципе летательного аппарата джетпак — ускорение происходит за счет силы выброса насоса. Менять направление пловец сможет простыми поворотами тела.

Значение скоростного ранца велико — благодаря ему можно не просто развлекаться в подводных путешествиях, но и в разы быстрее, чем вплавь, добираться, например, к тонущему человеку. В амбициозных планах — запуск производства таких устройств к 2019 году.

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