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Британский студент придумал реактивный ранец для подводного плавания
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Британский студент придумал реактивный ранец для подводного плавания 

Пятый канал 13 июля 2018
Фото: Пятый канал
Британская компания 3D Hub опубликовала видео с испытаний нового полезного гаджета для подводного плавания. Благодаря реактивному ранцу любители подводного плавания смогут развивать скорость до 13 километров в час.
Придумал это полезное для ныряльщиков устройство простой студент из университета Лафборо Арчи ОʼБрайан. В ролике, опубликованном на YouTube-канале компании, он сам демонстрирует возможности своего изобретения.
Ранец, разработанный изначально как проект для учебы, получил название CUDA. Его конструкция основана на принципе летательного аппарата джетпак — ускорение происходит за счет силы выброса насоса. Менять направление пловец сможет простыми поворотами тела.
Значение скоростного ранца велико — благодаря ему можно не просто развлекаться в подводных путешествиях, но и в разы быстрее, чем вплавь, добираться, например, к тонущему человеку. В амбициозных планах — запуск производства таких устройств к 2019 году.
Ранее Пятый канал рассказывал об американском роботе, который может вслепую преодолевать препятствия при перемещении по различным видам поверхностей.
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