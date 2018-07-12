У каких русских была клановая система

Клан — понятие, взятое из гэльского языка, на котором говорят шотландские горцы. Это местная разновидность пережиточной родовой общины. Через стадию родовой общины прошли все народы. Её разложение у всех проходило по-разному. Поэтому было бы странно, если бы где-то ещё существовали точные подобия шотландских кланов. Тем не менее, в популярной литературе часто вместо слов «род», «родовая община» употребляется «клан».

Внутри клана существует власть, основанная на патриархальных принципах. Есть глава клана, власть которого передаётся по наследству. Правда, это наследование может происходить не от отца к сыну, а к следующему по старшинству в клане, то есть от старшего брата к младшему. Монаршая династия в известном смысле также может считаться кланом. Власть главы клана публичная и распространяется на конкретную землю, считающуюся собственностью клана.

От одного праотца

В самом общем смысле клан включает в себя не только кровных родственников и усыновленных (удочерённых), но и людей зависимых и вовсе посторонних, живущих на родовой территории клана и почему-либо взятых им под своё покровительство. В этом смысле, например, древнеримский род (gens) являлся кланом. У него была общая земельная собственность, общие рабы, считавшиеся самыми младшими членами семьи, а также клиенты — люди, взятые под покровительство рода и за то обязанные оказывать ему известные услуги. Рабы, отпущенные на волю, также переходили в число клиентов.

По мере размножения членов рода последний дробился на отдельные семьи, сохранявшие ту же организацию. Сходное устройство существовало в архаических полисах Древней Греции. Там существовало два уровня родовой организации: фила (высший) и фратрия (низший). Фратрия точнее соответствовала клану, так как её члены фратрии были обязаны вступать в браки только за её пределами. Античные источники засвидетельствовали уже то время, когда традиционная родовая община заменялась соседской, и древние реформаторы как в Афинах (Клисфен), так и в Риме (Сервий Туллий) создавали, взамен кровнородственных, чисто территориальные объединения, внешне копировавшие структуру клана и его роль в управлении.

Радимичи и вятичи

Отдельные восточнославянские племена на заре русской истории, очевидно, имели похожую структуру и сами, в свою очередь, делились на кланы. Родословные от единых предков, согласно сообщению Начальной летописи, вели племена радимичей и вятичей — от Радима и Вятко соответственно. Вообще, окончание на –ич, по-видимому, указывает на память об общем происхождении. Среди восточных славян такими были ещё племена уличей (на Нижнем Днепре и Южном Буге), дреговичей (в Полесье), кривичей (в верховьях Западной Двины, Днепра и Великой). Для кривичей тоже устанавливается происхождение от одного легендарного предка — литовские верховные жрецы носили титул «криве», а сами кривичи считаются славянизированным балтским племенем. Что касается радимичей (на Верхнем Днепре и Десне) и вятичей (на Среднерусской возвышенности и Верхней Оке), то их кланово-племенная структура, очевидно, дожила до начала XII века, когда была записана Начальная летопись.

Вятичи в то время ещё не входили в состав древнерусского государства. Летописи сообщают, что ещё в середине XII века они решали все дела на собраниях старейшин племени. Старейшины были, очевидно, главами кланов, а единого князя у них не было. Родовая община долго сохранялась у вятичей, когда в других местах Руси она уже давно сменилась соседской.

«Русская Правда» начала XI века признаёт обычай кровной мести, но накладывает на неё ограничения, а дополнения к ней («Правда Ярославичей») запрещают кровную месть. Это показывает как наличие родовой общины в то время у всех восточных славян и признание её публично-правовой единицей, так и её постепенное разложение.

Клановое государство Рюриковичей

Княжеский род Рюриковичей, сохраняя предания об общем происхождении, в значительной степени копировал структуру клана, распространяя её на целое государство. Древнерусское государство, будучи родовой вотчиной Рюриковичей, и включало в себя разные категории зависимых людей, и обладало публичной властью на определённой территории. С течением времени род множился, и отдельные его группировки проявляли тенденцию обособляться в кланах меньшего масштаба. Уже в XII веке разгорелась борьба за старшинство между двумя ветвями клана — Мономаховичами и Ольговичами. С этими процессами было связано и раздробление Русской земли на отдельные княжества.

Объединение России московскими великим князьями представляло собой процесс утверждения власти одного из кланов над землями всех остальных. Он сопровождался уничтожением всяких связей в соперничающих кланах, лишением их земли, а порой и полным их истреблением. Эта тенденция достигла апогея в Опричнине Ивана Грозного . После неё большие боярские роды в России можно назвать кланами лишь условно, так как внутренняя иерархия в них была заменена на прямое подданство царю.

Кланы на окраинах русских земель

Клановая система довольно долго держалась в вольных городских общинах Севера Руси (Новгороде, Пскове, Вятке), а также, возможно, в самых старинных казацких общинах. Обширные угодья Новгородской земли принадлежали целым местным боярским родам, главы которых имели в них полное право суда и расправы над подвластным населением. После завоевания Новгорода Москвой в конце XV века эти угодья были переданы разным московским боярам.

Предполагают, что самые первые казацкие колонии на Днепре (Запорожская Сечь), Хопре (Червлёный Яр), Дону, Нижней Волге копировали кланово-родовую организацию, даже если такой клан не имел реального общего предка. Бежавшие в казаки люди из разных мест Руси включались старожилами в конкретный род, и только таким образом можно было получить право казацкого «гражданства». На это указывают пережитки подобной структуры, когда ещё в XIX веке для казака считалось важным принадлежать к какому-нибудь старинному казачьему роду.

Кланом в какой-то мере может считаться род купцов-землевладельцев Строгановых на Урале. Однако с течением времени у него, как и у других известных в России владельческих фамилий, а ещё раньше у любых казацких родов, полностью исчезает главный атрибут клана. Это — публично-правовая власть на определённой территории не только над членами рода. Она повсюду была вытеснена государственной организацией.