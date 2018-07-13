«Страшненький, но очень симпатичный»: Григорьев-Апполонов рассказал, как его называла мама

47-летний солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов всегда выделялся на фоне остальных участников некогда суперпопулярной группы. Природа наделила его яркими данными, которые очень нравятся поклонницам. Рыжеволосый артист с юмором относится к себе и решил поделиться детскими воспоминаниями, связанными с необычной внешностью.

Пик славы группы «Иванушки International» наблюдался в 90-е годы, но и сейчас к участникам мужского коллектива приковано пристальное внимание. Состав группы несколько раз менялся, но Андрей Григорьев-Апполонов всегда оставался ее участником. Певец запомнился «рыжим Иванушкой» и хоть многие считают его внешность далекой от общепринятых стандартов, это не помешало ему завоевать сердца преданных фанаток.

Григорьев-Апполонов опубликовал новый снимок, на котором он позирует в футболке с ярким принтом. Можно заметить, что и на «пятом десятке» артист остается таким же харизматичным, каким его привыкли видеть. Лучезарная улыбка, молодежный стиль и неизменная прическа — Андрей долгое время не меняет имидж. Он сопроводил фото детским воспоминанием: «Как говорила моя мамочка — страшненький, но очень симпатичный! А еще, когда я совсем плохо себя вел, она говорила: „Ах ты тварь такая!“, от слова „творение“! Не забывайте своих родных!»

К сожалению, матери Григорьева-Апполонова Маргариты Андреевны уже нет в живых — она скончалась в 2014-м после долгой болезни, но сын хранит память о ней, хотя редко делится эмоциями с подписчиками. Они благодарят его за позитивный пост и считают, что родительница просто шутила, когда называла сына «страшненьким»: «Красавчик! Фото просто бомба! Спасибо, что рассказал немного о себе, раньше целую тетрадь вела и писала все новости о кумирах». «По этому „страшненькому“ в наше время полстраны с ума сходили. Да и сейчас, думаю, ситуация не изменилась. Мы с подругой на концерте глаз не сводили с вас. Рыженький, весь такой яркий!» «Сколько лет прошло, а ты все такой же, как в далеком 1995-м!» «У меня старший сын рыжий и так как больше в семье рыжих нет, моя мама сказала это из-за того, что я по молодости тебя любила!» «Ничего себе, Андрюш, сколько любви в комментариях, как же это приятно, а все потому, что ты настоящий, ты человечище!» «Красавчик, обаяние зашкаливает, привлекательный до мозга костей. Обожаю!»

Недавно Григорьев-Апполонов публиковал фото со съемок нового клипа, который назвал «съездом рыжих», ведь в нем приняли участие обладатели огненного цвета волос, как и у него самого.