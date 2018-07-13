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Фразы, которые бесят почти каждого автолюбителя
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Фразы, которые бесят почти каждого автолюбителя 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
На свете не бывает водителей, которые хоть как-то не учатся понимать свою машину. Даже купленный в сугубо утилитарных целях автомобиль требует к себе внимания. И каждый человек, хоть немного пробывший в шкуре автовладельца, начинает несколько по-другому смотреть на вопросы, заданные обычно теми, кто машины не имеет. Мы собрали топ фраз, которые способны разозлить любого автовладельца: вам же советуем забыть их раз и навсегда.
Господи, да это же просто тачка
А дом — это просто крыша, четыре стены и какие-то люди, которые живут вместе с вами. На самом же деле, дом, как и автомобиль, существует, одновременно, на разных уровнях. Эмоциональная привязанность превращает машину в близкого друга. Вот, почему некоторые годами не продают устаревшую модель. Какая-то женская машина!
Во-первых, это крайне сексисткое замечание, которое недостойно настоящего джентльмена. Во-вторых, такая маркировка какого-нибудь мини-купера покажет мастеру вашу полную неосведомленность в трендах. Ведь, по результатам последних опросов, самая популярная «женская» машина в США — максимально брутальный Mustang, в России же девочки котируют таких зверей, как Infinity QX70. Часто ломается?
Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось? Как повезет, родной! Быстро гоняет?
Да уж, быстрее чем ты думаешь головой. Совершенно бессмысленный вопрос, ответ на который зависит от многих факторов — и от водителя, в том числе. Или вы считаете показателем «быстро» крайнее число на спидометре? Большая машина — плохая личная жизнь. Ну, вы поняли.
Легенда о компенсации, которой, якобы, занимаются парни с небольшим размером полового члена, захватила умы многих автолюбителей. Теперь чуть ли не каждого владельца внушительного пикапа преследуют завистливо-насмешливые взгляды: мол, тачка, конечно, крутая, но мы то знаем! Подумайте сами, скольким людям просто нравятся большие автомобили и перестаньте судить других по внешним признакам. А чего не тонировал?
Конечно, ведь все крутые мужики тонируют. Может быть потому, что я не настолько крут? Или все-таки потому, что уважаю существующее в нашей стране законодательство? Купи себе машину и делай с ней что хочешь сам, в конце концов! Ты в курсе, что почти все, кто ездят на ____, невменяемые?
Обобщения — вот, чем любит заниматься абсолютное большинство людей во всем мире. Опасность юрких мини-куперов, ограниченность владельцев гелендвагенов и прочие рамки. Эй, ты в курсе, что на таких тачках гоняют одни психи? — Добро пожаловать в черный список, приятель. А меньше машины не нашлось?
Обычно, такая фраза кидается обладателю довольно внушительной тачки — типа, эй, за размер купил, что ли? Может и так, почему бы и нет. Лучше бы черную взял
Лучше, чем что? Черный, пусть и самый универсальный цвет, но и самый скучный. Кроме того, окраску автомобиля выбирает исключительно его владелец, мнение даже самого близкого приятеля рассматривается исключительно мнением, а не руководством к действию. Дай порулить!
Конечно, вы вполне можете сделать такое предложение близкому другу. Но стоит помнить, что практически каждый автовладелец воспринимает свою ласточку очень, очень близко к сердцу. «Порулить» вам, может быть, и дадут, но вот осадок останется надолго.
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