«Чересчур»: что означает это слово на самом деле

Несмотря на то, что язык неуклонно меняется под влиянием времени, он сохраняет древние смыслы и символы, и если в них вдуматься — откроется целый новый мир. И вроде бы обычное слово «чересчур» оказывается отражением языческих верований наших предков.

Нарушить границу

«Чересчур» упоминается в словарях русского языка, начиная с XVIII века. Это наречие, которое означает: «чрезмерно, слишком». В разговорной речи может употребляться в качестве сказуемого, выражая действие, выходящее за рамки допустимых в обществе норм и правил.

Очевидно, что это слово возникло в результате соединения двух частей. Предлог «через» является общеупотребительным для русского языка. Он широко используется в настоящее время в значении «сквозь или поверх чего-либо», когда какое-то действие преодолевает явную или мнимую преграду. Так, можно пройти вброд через ручей или построить мост через реку, а также передать хлеб через стол, провезти груз через таможню и т.п.

Вторая часть этого слова — «чур» более непонятно. Оно относится к устаревшей лексике и в настоящее время встречается только в отдельных устойчивых выражениях вроде: «Чур меня!» или «Чур мое!» Разговорное значение этого существительного выражается в назывании кого-то, либо способного уберечь от угрозы, либо устанавливающего какие-нибудь права и правила.

То есть, в самом общем смысле, слово «чересчур», которое в современном русском языке принято писать слитно и через букву «с», означает нарушение или преодоление каких-то очевидных границ, установленных Чуром. Так кто же это такой?

Черт, фаллос или дух предка?

Историки, этнографы и филологи сломали немало копий, споря о том, кем считать этого загадочного Чура, оставившего явный след в целом ряде устойчивых словосочетаний и выражений. Одни считают его языческим богом, которому поклонялись славяне до эпохи христианства, другие принимают его за доброго пращура или, вообще, фаллический символ.

Так, российский историк Василий Ключевский считал, что славяне-язычники обожествляли некого предка, которого называли Чуром (или Щуром — в зависимости от транскрипции). И отсюда, в частности, появилось слово «пращур». Если следовать этой версии, то славяне поклонялись Чуру как духу предков, защитнику семьи. И делать что-либо чересчур означает нарушать древние законы, установленные пращурами.

Кардинально противоположной версии придерживался филолог-фольклорист Никита Толстой. В своей научной работе «Русские чур и чушь» ученый отметил, что славяне часто поминали мужские гениталии в словесных формулировках, призванных защитить человека от всякой нечистой силы. И Чур — это никакой не языческий божок и не дух предков, а пенис, который почитался нашими предками как символ плодородия и, в то же время, мог оградить от беды, насланной мистическими существами.

Некоторые ученые считали, что Чур — это то же самое, что и Черт. Дескать, славяне боялись помянуть рогатого демонического монстра, и специально коверкали это слово. Однако большинство специалистов уверены, что Чур — это языческий божок, и тому есть немало доказательств.

Полубог и защитник

Известный писатель-этнограф Сергей Максимов в своей книге «Крылатые слова», которая была впервые издана в 1890 году в Санкт-Петербурге, называет Чура языческим полубогом. По версии ученого, это мифическое создание широко почиталось нашими предками.

Его уважали и боялись, потому что Чур устанавливал и охранял: границы миров (потустороннего и людского); границы земельных наделов; границы природных зон, озер и лесов; имущественные границы. Чур был покровителем и помощником, который мог наказать любого, кто нарушает установленные им правила. Поскольку славяне были землепашцами, то их главным достоянием были земельные участки. По границам своих владений люди устанавливали чурбаны — небольшие деревянные столбики-кругляши, на которых были вырезаны обозначения хозяев данного надела. Считалось, что Чур сурово карает за самовольный захват чужой земли, так что изначально чурбаны представляли собой изображения этого языческого идола и служили своеобразным оберегом-предупреждением для возможных нарушителей.

Наши предки верили, что Чур сильнее Черта, поскольку является помощником самой Матери-земли. Это мифическое создание призывали знахари, рисуя магический круг, призванный защитить людей от происков приспешников зла.

Поэтому и сегодня, восклицая «Чур меня!» человек обращается к языческой силе, способной оградить его от обитателей потустороннего мира, а возгласом «Чур мое!» призывает полубога в свидетели, что данная находка отныне является его личным имуществом. И мифический помощник якобы утверждает провозглашенное право.

Вот так, выясняя происхождение только одного слова «чересчур», мы заглянули вглубь веков и узнали много интересного о наших далеких предках, живших до принятия на Руси христианства.