Главные исторические заблуждения о русских

Дорогая, что-то жарко. Выключи, пожалуйста, атомный реактор. Сейчас водку допью и выключу, а ты пока сыграй на балалайке и покорми медведя. Смешно же? Но часто мифы и клише гнездятся в головах и самих русских. Например, миф о том, что до Петра русским плохо жилось или что плохо жилось крестьянам до революции.

Страна рабов, страна господ

У многих еще со школьной скамьи осталось представление о царской России как о крепостной стране, в которой подавляющая часть населения влачило рабское существование. Но если разобраться… Крестьяне были самой многочисленной группой населения в России (согласно всеобщей переписи 1897 года, три четверти жителей страны были крестьянами). Но далеко не каждый из них был крепостным: в середине 18-го века, по данным историка Готье, 53 процента крестьян крепостные, остальные — государственные. И постепенно численность крепостных уменьшалась: к 1861-му году всего треть крестьян находилась в зависимости от господ. Кроме того, многие иностранцы, жившие в России в семнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом веках, признавались, что русские крестьяне живут лучше их французских или, скажем, польских, итальянских собратьев.

Дикая Допетровская Россия

Распространен миф, что до Петра I Русь погрязала в невежестве, была дикой и необразованной страной. Однако Европа в средневековье тоже не была очагом грамотности. До монголо-татарского ига всего один процент жителей русских княжеств умел читать и писать. Но, к примеру, в прогрессивной Англии первые публичные школы появились только в конце XIV века. В течение почти тысячи лет, как на Руси, так и в Европе, знание грамоты оставалась прерогативой духовенства и высшей аристократии. Но к концу XVII века в Московии насчитывалось 15% грамотных крестьян, около 30% грамотных ремесленников, около 70% — монахов, землевладельцев и придворных, а не умевшего читать и считать священника было не найти.

Немытая Россия

Еще один миф о немытой России. В средневековье русские считались варварами из-за привычки мыться в бане слишком часто, раз в месяц! Многие европейские государи, например Людовик XIV, он же Король-Солнце, за всю жизнь мылись всего несколько раз.

Дороги — русская проблема

Дороги, конечно, проблема! Но, справедливости ради, нужно отметить — не только у нас. В средних веков бездорожье было свойственно нашим землям даже в меньшей степени, чем европейским. Вернее, бездорожье до XVII-XVIII веков было повсеместным, но русских выручала зима. Когда землю застилал снег, мы, в отличие от европейцев, пересаживались в сани, езда в которых была и мягче, и приятнее.

Ужасная жизнь рабочего класса

Ещё один миф — якобы рабочие в нашей стране жили хуже, чем их сотоварищи в Европе и Америке. Но! «Я с удивлением увидел, что эти рабочие живут нисколько ни хуже, а многие из них даже гораздо лучше, чем студенты. В среднем каждый из них зарабатывал от 1 руб. 25 коп. до 2 руб. в день», — так писал о положении петербургских рабочих один из революционеров Григорий Плеханов. А по данным американского исследователя Блюма, питание уральских рабочих во второй половине XIX века было здоровее и обильнее, чем у представителей тех же специальностей в Англии и Франции.

На фото: В конце 19 века и начале 20-го, оказывается, при заводах были распространены боулинги и кегельбаны.