Николай Панков рассказал о трусости саратовских депутатов 

В ТамТам-канале «Пара слов» депутата Государственной думы Николая Панкова появился новый пост: «Партноменклатура. Кто разваливал Советский Союз? Как это было? Что общего между ними? Мое поколение помнит, как в области витал дух, как тогда говорили, перемен. Как стало известно, это просто партийцы сами разваливали мою страну с гордой для всех аббревиатурой СССР. Чуть позже, во времена путча, известные власть имущие партноменклатуры КПСС приходили в больницу и просили вырезать им аппендицит. И только через несколько лет признавались родственникам, что не было аппендицита. Просто в это смутное время не понимали, что делать. А точнее, не знали, за кого стоять. Пускали себя под нож и с гордостью после путча говорили, что были под ножом хирурга. Другой руководитель уплыл на пароходе по Волге в Астрахань. А когда закончился путч, благополучно встал у руля. К чему все это? Что-то схожее происходит и сейчас. Проанализируйте, кто из депутатов Облдумы где был в важный период обсуждения вопроса пенсионной реформы. Конечно, уже мелка Волга стала для местных законодателей. Вдруг припомнят и проведут аналогию. Да и резать себя зачем, ведь не спросит никто, кто где был. Как не спросит никто ни за липовые дипломы, ни за трудоустройство своих жен и родственников помощниками. А секретарь и руководитель что, ведь это его одного проблемы. А нам зачем спрашивать с других? Ведь все друзья, завтра ведь опять вместе. А страна? Да не загоняйтесь, она большая, выдержит. Коллеги, да нельзя жить так. Каждый историю себе сам пишет среди наших граждан. Лучше сдайте мандат, пусть другие придут».