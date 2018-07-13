Панков предложил коммунистам сдать депутатский мандат

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём информационном канале высказал своё мнение по обсуждению на заседании Саратовской областной думы пенсионной реформы.

«Партноменклатура. Кто разваливал Советский Союз? Как это было? Что общего между ними? Мое поколение помнит, как в области витал дух, как тогда говорили, перемен. Как стало известно, это просто партийцы сами разваливали мою страну с гордой для всех аббревиатурой СССР. Чуть позже, во времена путча, известные власть имущие партноменклатуры КПСС приходили в больницу и просили вырезать им аппендицит. И только через несколько лет признавались родственникам, что не было аппендицита.

Просто в это смутное время не понимали, что делать. А точнее, не знали, за кого стоять. Пускали себя под нож и с гордостью после путча говорили, что были под ножом хирурга. Другой руководитель уплыл на пароходе по Волге в Астрахань. А когда закончился путч, благополучно встал у руля. К чему все это? Что-то схожее происходит и сейчас. Проанализируйте, кто из депутатов облдумы где был в важный период обсуждения вопроса пенсионной реформы. Конечно, уже мелка Волга стала для местных законодателей. Вдруг припомнят и проведут аналогию. Да и резать себя зачем, ведь не спросит никто, кто где был. Как не спросит никто ни за липовые дипломы, ни за трудоустройство своих жен и родственников помощниками. А секретарь и руководитель что, ведь это его одного проблемы. А нам зачем спрашивать с других? Ведь все друзья, завтра ведь опять вместе. А страна? Да не загоняйтесь, она большая, выдержит. Коллеги, да нельзя жить так. Каждый историю себе сам пишет, среди наших граждан. Лучше сдайте мандат, пусть другие придут», — сообщил Панков.