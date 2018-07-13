Какой след оставил Юрий Долгорукий в истории на самом деле

Юрий Долгорукий считается основателем Москвы и одним из главных «собирателей земель». Считается, что этот князь проводил политику объединения русских княжеств, однако все эти представления на поверку оказываются спорными.

Когда родился Долгорукий?

Мы достоверно не знаем ни дня, ни даже года рождения Юрия Долгорукого. Известно, что имя Юрий — производное от имени Георгий. Известно также, что свои именины Юрий Долгорукий праздновал в апреле. Если посмотреть по святцам, то окажется, что в апреле память Георгиев отмечается четырежды, но только однажды — 23 числа — в память о Георгии Победоносце, в честь которого, очевидно, и был назван князь. Крестить младенцев было принято на сороковой день после рождения, но в княжеских домах это правило не всегда соблюдалось, поэтому среди историков принято указывать только сезон, когда родился Юрий Долгорукий — весной. [С-BLOCK]

Если весной, то какого года? Василий Татищев указывал 1090 год, однако более поздние подсчеты эту дату опровергают. Юрий был шестым ребенком Владимира Мономаха, его старший брат Вячеслав (пятый сын) был старше Юрия где-то на 15 лет, а он родился в промежутке между 1081 по 1084 годом. Таким образом, год рождения Юрия Долгорукого сегодня по-прежнему неизвестен и определяется в промежутке между 1095—1097 и 1102 годами.

Чей сын?

Кто был матерью Юрия Долгорукого? На этот счет у историков есть хоть какая-то ясность. Князь мог быть сыном второй жены Владимира Мономаха Ефимии, поскольку первая жена Владимира Мономаха — Гита Уэссекская, дочь англосаксонского короля Гарольда II скончалась 10 марта, вероятно 1098 года, тогда как «Гюргева мати», о которой есть упоминание в «Поучении» Владимира Мономаха, умерла 7 мая 1107 года. Очевидно, что это были две разных женщины. Таким образом, версия Василия Татищева о родстве Юрия Долгорукого с англосаксами сегодня оспаривается.

Основатель Москвы?

Если спросить любого человека о том, кто такой Юрий Долгорукий, то с большой долей вероятности вам ответят: «Он основал Москву». И это будет ошибкой, поскольку Юрий Долгорукий не был основателем Москвы. Его имя связывается с древней историей русской столицы только по той причине, что первое упоминание Москвы в Ипатьевской летописи встречается в связи с письмом Долгорукого князю Новгород-северскому Святославу Ольговичу, которого Юрий зовет «к себе в Москов» погостить. [С-BLOCK]

Однако Юрий Долгорукий не был основателем Москвы. В летописи говорится, что князь дал своему гостю «обед силен». Значит, Москва уже не только существовала, но и была городом, в котором можно было разместить дружину и устраивать пиршество. Известно, что в районе Москвы были деревни и села, принадлежавшие боярину Степану Ивановичу Кучко. К слову, самого боярина Долгорукий убил, а его дочь Улиту впоследствии выдал за своего сына Андрея Боголюбского . Кстати, «заговор Кучковичей» является одной из основных версий убийства Андрея Боголюбского.

Почему «Долгорукий»?

С историческими прозвищами ситуация всегда была и остается интересной. Их можно трактовать по-разному, в отличие от конъюнктурных предпочтений конкретной эпохи. Так, Иван Калита одно время позиционировался как жадный князь, который носил с собой кошелек из-за своей скаредности, затем тот же кошель стал атрибутом человека щедрого, который раздавал всем милостыню.

Подобная ситуация и с прозвищем «Долгорукий». Историк XVIII века Михаил Михайлович Щербатов писал, что князя Юрия прозвали Долгоруким по аналогии с персидским царем Артаксерксом — за «алчность к приобретению». В нынешних же учебниках истории происхождение прозвища объясняется тем, что Юрий Долгорукий был «собирателем земель».

Нужно сказать, что кроме Юрия, в роду Рюриковичей было еще два «Долгоруких». Это родоначальник князей Вяземских, потомок Мстислава Великого Андрей Владимирович Долгая Рука, который только один раз, в 1300 году, упоминается летописями; и потомок святого Михаила Всеволодовича черниговского, князь Иван Андреевич Оболенский, по прозвищу Долгорукий, родоначальник князей Долгоруковых. Во всех случаях трактовка прозвищ недоказуема.

Откуда взялся культ

Вплоть до середины XX века Юрий Долгорукий представал в исторической науке одним из «региональных» князей, чья деятельность в целом для истории Русского государства была малозначительной. Он многое сделал для Ростово-Суздальской земли, проводил активную градостроительную политику, но без летописной «привязки» к Москве Юрий Долгорукий так и оставался бы одним из многих талантливых и активных, но далеко не великих князей.

Вот, что пишет о нем Карамзин в своей «Истории государства Российского»: «Скромные Летописцы наши редко говорят о злых качествах Государей, усердно хваля добрые; но Георгий, без сомнения, отличался первыми, когда, будучи сыном Князя столь любимого, не умел заслужить любви народной. Мы видели, что он играл святостию клятв и волновал изнуренную внутренними несогласиями Россию для выгод своего честолюбия». [С-BLOCK]

Не менее категоричен был и Василий Татищев: «Сей великий князь был роста немалого, толстый, лицом белый, глаза не весьма великие, нос долгий и искривленный, борода малая, великий любитель женщин, сладкой пищи и пития; более о веселиях, нежели об управлении и воинстве прилежал, но все оное состояло во власти и смотрении вельмож его и любимцев… Сам мало что делал, все больше дети и князи союзные…».

Культ Юрия Долгорукого — позднего, сталинского происхождения. Его подготовили к 800-летию Москвы, в 1947 году. Тогда же выпустили медаль с изображением князя, и сделали памятник (установлен в 1954 году). Плюс Юрий Долгорукого в качестве символа города был ещё и в том, что он идеально сочетался с покровителем Москвы Георгием Победоносцем.