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Нацисты строили машину времени, заявили конспирологи
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Нацисты строили машину времени, заявили конспирологи 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Согласно заявлениям учёным, на данный момент путешествия во времени невозможны, но некоторые считают, что технология известна ещё со времён Третьего рейха. Третий рейх был известен тем, что активно сотрудничал с тайной организацией Аненербе, которая занималась поиском древних артефактов, а также разрабатывала новые технологии, чтобы помочь Гитлеру захватить власть над миром. Некоторые сторонники всего мистического, а также всевозможных теорий заговоров уверены в том, что у нацистов бала технология путешествия во времени. Информация взята из секретных источников КГБ, которые не так давно открыли для общественности. Согласно этим данным, нацисты занимались постройкой специального устройства и оно носило имя «Колокол». В данных архивах нет свидетельств того, что нацисты умели перемещаться во времени, но согласно этим документам они почти завершили своё устройство и им не хватило совсем немного времени для начала испытаний. Сложно представить чтобы могло произойти с миром, если Гитлер получил бы в свои руки машину времени и мог перемещаться в разные эпохи.
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