Нацисты строили машину времени, заявили конспирологи

Согласно заявлениям учёным, на данный момент путешествия во времени невозможны, но некоторые считают, что технология известна ещё со времён Третьего рейха. Третий рейх был известен тем, что активно сотрудничал с тайной организацией Аненербе, которая занималась поиском древних артефактов, а также разрабатывала новые технологии, чтобы помочь Гитлеру захватить власть над миром. Некоторые сторонники всего мистического, а также всевозможных теорий заговоров уверены в том, что у нацистов бала технология путешествия во времени. Информация взята из секретных источников КГБ, которые не так давно открыли для общественности. Согласно этим данным, нацисты занимались постройкой специального устройства и оно носило имя «Колокол». В данных архивах нет свидетельств того, что нацисты умели перемещаться во времени, но согласно этим документам они почти завершили своё устройство и им не хватило совсем немного времени для начала испытаний. Сложно представить чтобы могло произойти с миром, если Гитлер получил бы в свои руки машину времени и мог перемещаться в разные эпохи.